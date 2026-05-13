Este es el pueblo que a partir de ahora estará 84 días seguidos sin hacerse de noche

El pasado domingo, los 4.000 habitantes del pueblo de Utqiagvik (antes llamado Barrow), el núcleo habitado situado más al norte de Estados Unidos, vieron por última vez en muchos días cómo el sol se ponía bajo el horizonte. Es algo que sucede todos los días, pero que en esta localidad y en otras partes de esas latitudes deja de verse durante nada menos que 84 días seguidos. Durante todo ese tiempo, el sol no se pondrá nunca, sino que permanecerá visible incluso de madrugada.

De este modo, hasta el 2 de agosto, las localidades situadas dentro del Círculo Polar Ártico serán testigos de este fenómeno conocido popularmente como ‘el sol de medianoche’, que tiene su origen en la inclinación del eje terrestre.

Como durante la primavera y el verano boreal el Polo Norte apunta directamente hacia el Sol, eso hace que nunca llegue a ponerse bajo el horizonte, quedando visible de forma permanente, hasta que el movimiento de la Tierra, 84 días después, devuelve las esperadas puestas del astro rey.

El sol no llega a bajar tras el horizonte durante 84 días en esta localidad / Agencias

La combinación de los movimientos de traslación y rotación de la Tierra, así como la órbita elíptica del planeta en torno al Sol, son los responsables de este fenómeno temporal que se repite todos los años.

Sol rasante

La presencia continuada de sol durante ese periodo no significa que vayan a disfrutar de temperaturas estivales, puesto que, en el mes de julio, el más cálido en Utqiagvik, los termómetros rondan los 6º centígrados.

De hecho, hay que tener en cuenta que se trata de una presencia del Sol a muy baja altura, casi rasante sobre el horizonte, pero suficiente como para que no se oculte.

También en el norte de Europa

Este fenómeno también puede observarse en otras localidades que, sin estar dentro del Círculo Polar Ártico, quedan cerca de él, sobre todo en el norte de Suecia y Rusia, Noruega, Finlandia y Groenlandia. Sin embargo, en esos casos, el número de días con ‘sol de medianoche’ es menor.

Esta mecánica celeste es la que hace también que los habitantes de Utqiagvik pasen a vivir la situación totalmente opuesta durante el invierno, cuando pasan casi dos meses completos sin ver jamás el Sol. Debido a la inclinación de la Tierra y a la posición del Polo Norte, durante este periodo de tiempo, nuestra estrella queda siempre por debajo de su horizonte.

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A partir del equinoccio de otoño, es decir, el próximo día 23 de septiembre, empezará la noche polar en el Ártico. Serán seis meses sin ver el sol, concretamente, hasta la llegada del equinoccio de primavera, cuando comenzará un perpetuo día polar con 24 horas de luz.