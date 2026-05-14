¿Cuánta agua se llevan los cruceros? Puertos españoles se plantan y ponen límites para salvar sus recursos

Con el inicio de la temporada de cruceros, se reabre el debate sobre el elevado consumo de agua potable de estos gigantes del mar, auténticas ciudades flotantes con varios miles de personas a bordo y provistas de todo tipo de atracciones acuáticas. Los cruceros suelen estar en el punto de mira por su gran variedad de impactos ecológicos, tanto por tierra (generación de residuos sólidos), por mar (vertidos de aguas residuales) y por aire (emisiones de gases contaminantes). Sin embargo, el gasto de agua, sobre todo coincidiendo en épocas de sequía, es lo que desata los mayores debates. ¿Cuánta agua gasta realmente un crucero?

Las cifras varían, porque, aparte del tamaño del buque y su capacidad, no es lo mismo uno de nueva generación que otro más antiguo, como también depende de cuáles son sus rutas de navegación, de si tienen base en el puerto o están de escala, y otros factores.

Disparidad de cifras

Existen numerosos estudios sobre el gasto de agua de los cruceros. Uno de los más conocidos es el realizado en 2020 por la Universitat de les Illes Balears (UIB). Las cifras son verdaderamente impresionantes. Analizando los buques del puerto de Palma, el estudio llega a la conclusión de que los cruceros que tienen su base en el puerto de Palma y desde allí inician su itinerario turístico por el Mediterráneo presentan un mayor consumo de agua frente a los cruceros en tránsito que hacen escala. Los primeros cargan, cada vez que amarran, 628.000 litros, lo que supone 285 litros cargados por pasajero para un buque con 2.200 personas de media. Si solo hacen escala, la carga se reduce a 69.000 litros por amarre.

Crucero con atracciones de agua a bordo / pxhere

Estos datos son considerablemente rebajados tanto por la patronal del sector, CLIA, como por las Autoridades Portuarias de algunos de los grandes puertos receptores de cruceros, como la propia Palma y Barcelona.

La Autoridad Portuaria de Baleares, el mismo año en que la UIB publicó su informe, emitió una nota en la que reduce el consumo de agua cargada a bordo desde sistemas de abastecimiento a 90 litros por turista, es decir, casi tres veces menos que los 285 litros del citado estudio. Todos los cruceros que pasaron por el puerto de Palma en 2019 cargaron 200.895 toneladas de agua (para unos 600 barcos), según este organismo.

Pese a todo, esa cifra representa nada menos que 20.000 camiones cisterna en un solo año para abastecer a los cruceros del puerto de Palma. En concreto, tocaría un promedio de 33 camiones llenos de agua para cada buque.

Cada vez más autosuficientes

Por su parte, el experto en transporte Javier Ortega Figueiral, en un artículo publicado en 2023 en escalabarcelona.com, explica que “el 80% de los cruceros que recalan en Barcelona son completamente autónomos en generación de agua y no necesitan tomarla en los muelles del puerto”. Ello es así porque van equipados con instalaciones de producción y almacenamiento de agua dulce que les permite obtenerla directamente desde el mar. Depuración de las aguas residuales de a bordo y desalación del agua marina son vías de abastecimiento que permiten ahorrar mucha agua en los puertos.

Estos sistemas son necesarios para atender las piscinas, parques acuáticos, lavanderías, cocinas y refrigeración de un crucero, necesidades que, sumadas, suponen una cantidad ingente de agua.

Icon of the Seas, uno de los mayores cruceros del mundo con parques acuáticos / Agencias

Ortega Figueiral afirma que “la captación [de agua] de la red en un crucero es de 27,2 litros por persona, lo que es una cuarta parte del consumo medio de un habitante de la ciudad y también está muy por debajo del consumo medio de los huéspedes de los hoteles”.

También la patronal de los cruceros, CLIA, asegura que estos barcos ya producen, en general, el 90% del agua que consumen.

Pero, sea como sea, lo cierto es que un crucero sigue llevándose una gran cantidad de agua de las ciudades y los acuíferos. Pese a las innovaciones técnicas y a la indudable mayor eficiencia en desalación y depuración a bordo, continúan necesitando agua de los puertos donde recalan.

Barcelona e Ibiza dicen basta

Dos de estos puertos han decidido decir basta a esta situación, especialmente cuando esa demanda de agua por parte de los cruceros se producía en situaciones de grave sequía.

Fue el caso del puerto de Barcelona, que en 2024 se vio obligado a denegar el suministro ilimitado de agua potable a estos barcos por la escasez de lluvias. El entonces presidente del puerto, Lluís Salvadó, anunció un acuerdo con las compañías para suministrarles agua “únicamente en casos de extrema necesidad” y cuando no encontraran “alternativas viables”.

De hecho, el actual alcalde, Jaume Collboni (PSOE), acaba de anunciar su deseo de "reducir a cero" la escala de cruceros en el puerto de Barcelona, también por la masificación turística que conllevan.

Lo mismo ha sucedido este mismo año en el puerto de Ibiza, en Baleares. Allí, la sequía golpea hasta tal punto que el abastecimiento hídrico de la isla depende ya de desaladoras en verano. Por ello, causó especial malestar el hecho de que los cruceros lleven la poca agua de pozo que queda en Ibiza.

Ya hay puertos españoles que ponen límites a la recarga de agua para cruceros / Pinterest

El año pasado se supo que una de estas embarcaciones recibía una media de entre 150 y 200 toneladas de agua de pozo a la semana o cada diez días durante dos meses y medio. Eso representa un promedio de 700 toneladas de agua al mes, según informó Diario de Ibiza. Esta cantidad sería suficiente para cubrir las necesidades de una persona durante 5.263 días, o 14,4 años, y de 2.134 días ó 5,8 años para el caso de una familia de cuatro miembros. Siempre teniendo en cuenta el consumo medio diario por persona de 133 litros que apunta el Instituto Nacional de Estadística.

Ante esta situación, el presidente de la isla, Vicent Marí (PP), ha tenido que seguir el ejemplo del presidente del puerto de Barcelona y pedir también a las empresas de cruceros que no se lleven el agua de Ibiza.

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“Se han comprometido a acabar con este suministro de agua que se daba en determinados cruceros. Hemos dado un paso importante, fruto de este diálogo, y no van a volverse a abastecer de agua [de los pozos de Ibiza], a no ser que surja un problema puntual", señaló el presidente del Consell Insular de Ibiza.