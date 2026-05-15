La UE prohíbe importar carne de Brasil por el uso de fármacos de engorde en el ganado

En una decisión que ha causado sorpresa entre amplios sectores, la Unión Europea, a través de un comité de expertos, ha decidido cerrar la puerta a la llegada de carne de vacuno desde Brasil, por razones de tipo medioambiental y sanitario. En concreto, a partir del 3 de septiembre, la carne procedente de este país no podrá entrar en la UE, y ello, pese al nuevo acuerdo comercial UE Mercosur que entró en vigor el 1 de mayo.

Los controvertidos agentes antimicrobianos que contiene esta carne están en el origen de la decisión, pues pueden generar bacterias resistentes a los medicamentos que, al transmitirse a los consumidores, amenazan la salud de las personas, según numerosas investigaciones. Además, los colectivos de defensa animal rechazan estas sustancias, que consideran innecesarias si el sector apostara por "sistemas de cría más humanos, en los que se reduzca al mínimo el estrés y se permita a los animales comportarse de forma natural", argumenta Sabrina Gurtner, de la organización Animal Welfare Foundation.

La UE recuerda que no importa si los alimentos se generan en la Unión o proceden de fuera, pues todos deben cumplir las mismas normas de seguridad alimentaria. "Todo producto vendido en la UE, ya sea de producción interna o importado, debe ajustarse a las normas sanitarias y fitosanitarias (SPS) de la UE", señala la página web de la Comisión Europea.

¿Qué son los antimicrobianos?

Los antimicrobianos son un amplio grupo de sustancias que inhiben o destruyen microorganismos, y en los que se incluyen los antibióticos (que actúan contra las bacterias), los antifúngicos (que se dirigen a los hongos) y los antivirales (que combaten los virus).

La carne que llega a la UE debe cumplir exigentes medidas de seguridad / Agencias

Aunque se utilizan para tratar animales enfermos, a menudo también se emplean para aumentar los beneficios en la producción de carne. En el ganado, favorecen un crecimiento más rápido, generan más carne e incluso, en ocasiones, permiten una menor mortalidad en los sistemas intensivos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en torno al 75% del uso mundial de antimicrobianos se destina a la ganadería y aproximadamente el 80% de ese uso no tiene fines terapéuticos.

Aunque los antibióticos promotores del crecimiento están estrictamente controlados en la UE, todavía se permiten o se regulan de forma bastante laxa en partes de América Latina, Asia y algunos países de África.

De momento, según informa Euronews, no se ha confirmado cuáles son los antimicrobianos concretos que la Comisión Europea sospecha que pueden estar presentes en la carne brasileña. Brasil prohibió recientemente cinco antimicrobianos, pero la medida solo se aplicaba a la carne vendida dentro del país, de modo que se siguió permitiendo que el ganado destinado a la exportación recibiera estos fármacos. Según 'DatamarNews', la prohibición de la UE se basa en que Brasil no fue capaz de "proporcionar la rigurosa trazabilidad del ciclo de vida exigida para cumplir las normas veterinarias de la UE de 2019".

Muchos animales en granjas brasileñas presentan un estado lamentable / Tierschutzbund Zürich

En respuesta a la prohibición, el Gobierno brasileño afirmó que "tomará de inmediato todas las medidas necesarias para revertir esta decisión", en un comunicado conjunto de los ministerios de Agricultura, Comercio y Relaciones Exteriores.

Por qué los antimicrobianos son peligrosos

Cuando se abusa de estos fármacos en el ganado, se favorece la aparición de bacterias resistentes a los medicamentos, que pueden transmitirse a las personas a través de la cadena alimentaria, por contacto directo o por el medio ambiente. Esto hace que infecciones habituales sean más difíciles o incluso imposibles de tratar.

La OMS califica la resistencia a los antimicrobianos (RAM) como "una de las principales amenazas para la salud pública mundial" y la señala como causa directa de 1,27 millones de muertes en todo el mundo en 2019, además de contribuir a otras 4,95 millones. La UE estima que la RAM provoca en torno a 35.000 muertes al año.

Imagen de una granja industrial brasileña / Tierschutzbund Zürich

La OMS identifica "el uso indebido y excesivo de antimicrobianos" en animales como uno de los principales factores que impulsan la aparición de patógenos resistentes a los medicamentos.

Por su parte, los defensores del bienestar animal sostienen que los antimicrobianos son un simple parche que se utiliza para no tener que abordar las causas profundas de las enfermedades, como el hacinamiento, las malas instalaciones, el estrés o la selección de razas débiles.

No es de ‘alta calidad’

La organización Animal Welfare Foundation asegura haber grabado imágenes que muestran animales en países de Mercosur mantenidos en condiciones que serían inaceptables según la legislación de la UE. "La carne de estos enormes cebaderos al aire libre se comercializa como 'carne de vacuno de alta calidad', pero lo que vimos cuenta una historia muy distinta", afirma Sabrina Gurtner, de la fundación. "Miles de animales sufren hasta 120 días antes del sacrificio, y no se trata de casos aislados, sino de fallos sistémicos que documentamos de forma reiterada en toda la región. Al importar esta carne, Europa está socavando sus propios valores".

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En la actualidad, Brasil es el mayor exportador mundial de carne de vacuno, con envíos de 3,5 millones de toneladas en 2025 y unos ingresos récord de 18.000 millones de dólares (15.300 millones de euros), un aumento del 40% respecto al año anterior. La UE fue el cuarto destino, con importaciones de 128.900 toneladas por un valor superior a 850 millones de euros.