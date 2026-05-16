El compostaje como motor del cambio local

Cada 17 de mayo, el calendario nos invita a reflexionar sobre nuestra huella en el planeta. En este Día Mundial del Reciclaje, nos centramos en la fracción menos conocida pero si hablamos de volumen quizás la más importante: la fracción orgánica, que representa el 40 % de la bolsa de basura común.

Bajo el paradigma de la economía circular, los restos de comida y su preparación, así como los restos vegetales, pasan a denominarse recurso en lugar de residuo gracias al proceso de compostaje. Éste se erige, por tanto, bajo esta premisa, no solo en una técnica, sino en la herramienta eficaz para cumplir con los ambiciosos objetivos europeos y nacionales de sostenibilidad.

El servicio de educación ambiental del Consorcio Terra, gestionado por Silvoturismo, ha impulsado diversos proyectos de compostaje comunitario en los municipios del Xarpolar / .

Se trata de un proceso biológico natural que, en condiciones controladas de oxígeno, humedad y temperatura, transforma los restos biodegradables en compost, una enmienda orgánica estable e higienizada. Este proceso, que se sucede en diversas fases —desde la mesófila inicial hasta la maduración final—, imita el ciclo de la vida en la naturaleza, permitiendo que lo que salió de la tierra vuelva a ella, mejorando la fertilidad de nuestros suelos y reduciendo drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

Marco legislativo

El marco legislativo actual no deja margen para la improvisación. La Directiva Europea 2018/851 y la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados establecen que, desde finales de 2023, todas las entidades locales deben garantizar la recogida separada de biorresiduos. Más reciente aún, la Ley 1/2025 de prevención de pérdidas alimentarias sitúa al compostaje como la prioridad final para aquellos restos que ya no pueden ser reaprovechados.

El Consorcio Crea ha impulsado un ambicioso proyecto de compostaje con el reparto de 625 kits de composteras domésticas y 20 islas de compostaje comunitario, y ahora está en pleno proceso de recogida de muestras de compost para su análisis en laboratorio. / .

En este contexto, la labor de Grupo Silvoturismo resulta fundamental, especialmente en aquellos municipios que están en pleno proceso de implantación del contenedor marrón o que ven el compostaje como un proceso biológico natural para reciclar la fracción orgánica. Así, la empresa trabaja de forma estrecha con los consorcios de residuos, como el Consorcio Crea o el Consorcio Terra, o con la Diputación de Castellón, entre otros, en proyectos relacionados con la devolución de los biorresiduos a la cadena de valor mediante procesos de valorización orgánica.

Un ejemplo destacado es la gestión del servicio de compostaje doméstico y comunitario del Consorcio Crea, donde se han implantado más de 625 kits de composteras domésticas y 20 islas de compostaje comunitario, y ahora se está en pleno proceso de recogida de muestras de compost para su análisis en laboratorio. El equipo técnico de la empresa se encarga del mantenimiento y seguimiento de estas islas para asegurar un compost de máxima calidad, evitando incidencias y garantizando que la ciudadanía vea el resultado real de su esfuerzo.

El reparto de bolsas compostables y cubos aireados facilita a la ciudadanía el reciclaje de la fracción orgánica, ya sea a través de su depósito en las composteras domésticas o comunitarias, o en el contenedor marrón / .

Además, el ámbito educativo es otro de los pilares en los que está desplegando últimamente su actividad. A través del CEFIRE (Centros de Formación, Innovación y Recursos Educativos de la Comunidad Valenciana), Silvoturismo forma a docentes en proyectos para fomentar el uso de las compostadoras en centros escolares.

Los beneficios son transversales: para el medio ambiente, supone el cierre del ciclo de la materia orgánica y el ahorro de recursos naturales; para las administraciones locales y la población, se traduce en un ahorro económico en la gestión de residuos y en una vía de concienciación directa.

En este Día Mundial del Reciclaje, el mensaje es claro: compostar genera un gran impacto positivo para nuestro entorno inmediato y para la salvaguarda del medio ambiente.

Tipos de compostaje

Compostaje doméstico (en pila o compostador)

Es el método clásico de "jardín". Se basa en la descomposición aeróbica (con oxígeno) de restos verdes (nitrógeno) y marrones (carbono).

Ideal para: Personas con jardín, patio o huerto.

Proceso: Se alternan capas de residuos y se voltea periódicamente para airear.

Tiempo: Entre 3 y 9 meses, dependiendo del clima y el mantenimiento.

Vermicompostaje (lumbricultura)

Aquí las estrellas son las lombrices rojas de California (Eisenia fetida). Las lombrices ingieren los restos orgánicos y los transforman en humus de lombriz, uno de los mejores fertilizantes del mundo.

Ideal para: Pisos pequeños o casas sin jardín.

Proceso: Las lombrices degradan la materia en un entorno oscuro y húmedo.

Diferencia clave: Es más rápido que el compostaje tradicional y no requiere volteo, pero es más sensible a la temperatura y a lo que "les das de comer" (evitar cítricos o cebolla en exceso).

Compostaje comunitario

Se realiza en espacios públicos o compartidos (parques, plazas o zonas comunes de edificios) donde los vecinos depositan sus residuos orgánicos en grandes módulos gestionados de forma conjunta.

Ideal para: Personas que no tienen espacio en casa pero quieren participar activamente en la economía circular de su barrio.

Diferencia clave: Suele estar supervisado por técnicos o vecinos formados para asegurar que el proceso sea higiénico y eficiente.

Compostaje escolar

Es un sistema de compostaje comunitario, pero llevado a los centros escolares, donde el alumnado realiza las tareas de aportación y mantenimiento.

Se suele implementar en colegios e institutos que disponen de comedor y la compostera se coloca en una zona de sombra cercana al comedor y al huerto, si lo hay.

El compost es un fertilizante de gran calidad que se obtiene mediante la descomposición aeróbica (con oxígeno) de residuos orgánicos por microorganismos (bacterias, hongos), transformando desechos en abono rico en nutrientes / .

Fases del compostaje

Consta de cuatro fases:

Fase mesófila

Periodo de aclimatación de los microorganismos y colonización de los residuos. Inicio de la degradación de la materia orgánica por acción de los microorganismos, aumentando la temperatura de la masa hasta los 40ºC. Esta fase tiene una duración de 2 a 4 días.

Fase termófila

Como consecuencia de la intensa actividad de las bacterias, se alcanzan temperaturas de hasta 65º C, produciendo una rápida degradación de la materia. La temperatura alcanzada durante esta fase garantiza la higienización y eliminación de gérmenes patógenos, larvas y semillas. Esta fase tiene una duración de 15 a 20 días.

Fase de enfriamiento

En esta fase la temperatura comienza a descender a medida que los microorganismos consumen el material más biodegradable.

Fase de maduración

Se alcanza y se mantiene a temperatura ambiente durante 2-4 meses. Durante este tiempo se producen reacciones que estabilizan y humidifican la materia orgánica.

El compostaje es un proceso biológico natural que requiere condiciones controladas de oxígeno, humedad y temperatura / .

Beneficios del compostaje

Para el medio ambiente:

Cierre del ciclo de vida de la materia orgánica (economía circular), ya que transformamos los residuos en un recurso, el compost.

Ahorro, recuperación y reciclaje de recursos naturales (de aplicación en suelos deficitarios en materia orgánica).

Disminución de la cantidad de vertederos y, por consiguiente, de las sustancias tóxicas que se producen durante su funcionamiento.

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Reducción del problema de malos olores.

Eliminación de lixiviados.

Disminución de la contaminación acústica y visual.

Mayor fijación de carbono en el suelo.

Mejora de la calidad, de la estructura y de la fertilidad de nuestros suelos.

Reducción del uso de fertilizantes químicos en los cultivos.

Para la ciudadanía:

Ahorro en la gestión y tratamiento de residuos.

Ahorro en la recogida urbana de residuos.

Ahorro en la compra de fertilizantes y abonos.

Participación ciudadana en un proyecto común.

Para la jardinería: