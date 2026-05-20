Estudio
Descubren que los animales de las ciudades son más atrevidos y agresivos que los de campo
Los investigadores alertan del peligro que ello puede suponer al aumentar la interacción con los humanos
¿Tienen el mismo comportamiento los animales que viven en la ciudad que los del campo, siendo de la misma especie? Una investigación científica acaba de desvelar que su temperamento es considerablemente diferente. Los ejemplares que viven en las ciudades parecen tener un carácter más audaz, agresivo, activo y explorador que sus congéneres rurales.
Investigadores estadounidenses y franceses han desarrollado un estudio global para ver cómo varía el comportamiento animal entre poblaciones urbanas y no urbanas de aves, mamíferos, anfibios, reptiles e insectos.
De este modo, descubrieron que las poblaciones urbanas dan muestras de una mayor audacia, agresividad, exploración y actividad general en comparación con las rurales. Estos hallazgos fueron más pronunciados en las aves, pero los investigadores advierten que la información disponible sobre los demás grupos de animales era mucho más limitada.
Tracy Burkhard, profesora asistente de biología en el Lewis & Clark College y primera autora del estudio, afirmó: "Descubrimos que, independientemente de la ubicación geográfica, la urbanización está modificando el comportamiento de forma consistente y predecible. El resultado más significativo fue que los animales parecían tener una mayor propensión al riesgo. Son más audaces".
Riesgo para los humanos
Los investigadores advierten que esta forma de comportamiento podría aumentar el riesgo de conflictos entre humanos y fauna silvestre, así como la transmisión de enfermedades zoonóticas.
"Si los animales son más arriesgados y menos reacios a la presencia humana, entraremos en contacto con la fauna silvestre con mucha más frecuencia en ciertas áreas, lo cual es potencialmente perjudicial tanto para nosotros como para la fauna", afirmó Burkhard.
Los investigadores también advierten de que no solo las especies que solemos ver en las ciudades —como ratas, gaviotas y palomas— se están volviendo más atrevidas. Estos mismos cambios de comportamiento se observan en especies más comúnmente asociadas con hábitats rurales, pero que ahora se están adaptando a la vida urbana, como la curruca zarcera, el escribano cerillo y el pardillo común.
En su investigación, los autores combinaron los datos de 80 estudios existentes sobre rasgos de comportamiento animal. Estos estudios incluían información de 28 países y 133 especies distintas.
Más del 70 % de la investigación se centró en aves, mientras que los insectos, anfibios y reptiles representaron solo el 10 % de los datos, lo que indica que la mayoría de las especies siguen estando poco estudiadas en cuanto al efecto de la urbanización en su comportamiento.
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