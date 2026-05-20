Logran que nazca un polluelo en un huevo artificial como paso previo a la ‘desextinción’ de un ave gigante

Colossal Biosciences, la empresa de ingeniería genética de EEUU que está intentando ‘resucitar’ el mamut y el moa gigante de Nueva Zelanda (un ave extinta), ha logrado el nacimiento de pollitos vivos en huevos artificiales. Este hecho reaviva el debate sobre la idoneidad de este tipo de experimentos, encaminados a algo realmente imposible: recuperar especies extintas. De culminarse el proceso iniciado, solo se conseguirían híbridos de dudosa viabilidad en el medio natural, alertan los científicos.

Veintiséis polluelos, de entre pocos días y varios meses de edad, nacieron de una estructura reticular impresa en 3D que imita la cáscara de un huevo, según ha anunciado Colossal Biosciences.

La empresa ya ha logrado la modificación genética de animales vivos para crear animales que se parezcan a especies extintas, como ratones con un pelaje similar al del mamut lanudo y cachorros de lobo semejantes a otra especie también desaparecida.

El director ejecutivo de Colossal, Ben Lamm, afirmó que la tecnología de huevos artificiales podría ampliarse en el futuro para modificar genéticamente aves vivas y que se parezcan al moa gigante de la Isla Sur de Nueva Zelanda, una especie extinta cuyos huevos son 80 veces más grandes que los de una gallina y serían difíciles de poner para cualquier ave moderna.

Moa (Dinornis robustus), un ave extinta que Colossal quiere recuperar / Agencias

“Queríamos crear algo que la naturaleza ya ha desarrollado con éxito, pero mejorándolo, haciéndolo escalable e incluso más eficiente”, dijo Lamm.

"No es un huevo ni será una moa"

Científicos independientes afirman que la estructura fabricada, si bien es impresionante, carece de algunos componentes para ser considerada un verdadero huevo artificial. Además, señalan que la idea de revivir animales extintos es probablemente imposible.

“Quizás puedan usar esta tecnología para crear un ave genéticamente modificada, pero solo será un ave genéticamente modificada. No será una moa”, dijo el biólogo evolutivo Vincent Lynch, de la Universidad de Buffalo.

Para incubar los polluelos, los científicos de Colossal depositaron huevos fertilizados en el sistema artificial y los colocaron en una incubadora. También añadieron calcio, que normalmente se absorbe de la cáscara del huevo, y observaron el desarrollo y crecimiento de los embriones en tiempo real.

El embrión formándose en el interior del huevo artificial / Colossal Biosciences

Los científicos afirman que Colossal ha diseñado una cáscara de huevo artificial con una membrana que permite el paso de la cantidad adecuada de oxígeno, igual que un huevo real. Sin embargo, están presentes otros componentes, como los órganos temporales que se forman para nutrir y estabilizar al polluelo en crecimiento y eliminar los desechos.

"Eso no es un huevo artificial, porque se le han añadido todas las demás partes que lo componen. Es solo una cáscara de huevo artificial", declaró Lynch.

En décadas pasadas, los investigadores ya crearon cáscaras de huevo transparentes de las que nacieron polluelos a partir de películas o sacos de plástico. Estas tecnologías son útiles para estudiar el desarrollo de los pollos y obtener información que también puede aplicarse a otros mamíferos e incluso a los humanos.

"Producir un polluelo a partir de un recipiente artificial no es algo nuevo", afirmó Nicola Hemmings, investigadora de biología reproductiva de aves en la Universidad de Sheffield. Hemmings no forma parte del equipo de Colossal. “A Colossal le queda un largo camino por recorrer antes de intentar resucitar al moa utilizando este sistema de huevos artificiales. Los científicos primero necesitan comparar el ADN antiguo de huesos de moa bien conservados con los genomas de especies de aves vivas. Y necesitan una cáscara de huevo más grande”.

¿Cómo sobrevivirá en un mundo que no es el suyo?

Incluso si Colossal logra crear un ave de gran tamaño similar al moa, a algunos científicos les preocupa lo que sucederá después, incluyendo cómo sobreviviría en un paisaje que ya no se parece en nada al de su pasado.

"El gran reto es: ¿en qué entorno vivirá este animal?", dijo Arthur Caplan, de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

Esta estrategia de desextinción podría tener más sentido con especies actualmente en peligro de extinción, en la que los científicos podrían preservar espermatozoides y óvulos de ejemplares vivos para intentar producir más nacimientos, dijo Hemmings.

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"Mi interés personal radica más en preservar lo que tenemos que en intentar recuperar lo que ya se ha perdido", agregó Hemmings.