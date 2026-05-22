El mar se expande cuando se calienta: es la causa del 43% de su subida

De entre todas las consecuencias del calentamiento global provocado por el ser humano, una de las más conocidas y preocupantes es la subida del nivel del mar. Su origen es el derretimiento de las grandes masas heladas del planeta posadas sobre tierra firme (glaciares o la Antártida, por ejemplo), pero también procede de la expansión térmica de los océanos, pues al calentarse aumentan de volumen. Ahora, una nueva investigación detalla con exactitud cuándo empezó a subir el nivel del mar y cuáles son los principales factores responsables de ello.

Un equipo internacional de científicos climáticos, liderado por investigadores de la Academia de Ciencias de China, ha publicado un estudio en Science Advances, que revela que el nivel medio global del mar ha aumentado 2,06 milímetros por año desde 1960, pero que este ritmo se ha duplicado en las últimas décadas, alcanzando los 3,94 milímetros por año entre 2005 y 2023.

Al calentarse, el agua se expande

Además, la investigación señala que el calentamiento del océano es el principal factor, responsable de nada menos que el 43% de esa subida, ya que, cuando el agua se calienta, se expande y ocupa más espacio.

Causas que intervienen en la subida del nivel del mar / Science Advances

Después de la expansión térmica de los océanos, el segundo factor que más influye es el derretimiento de los glaciares, que al enviar sus aguas al mar contribuyen en un 27% a la subida de su nivel global. Acto seguido, aparece en el ránking el deshielo de Groenlandia, que aporta el 15% de este fenómeno mundial y, finalmente, la fusión de las capas heladas de la Antártida representa un 12% del total de la subida del nivel del mar en el planeta.

La extracción de agua dulce también influye

Llama la atención el hecho de que un 3% de la subida es atribuible a la extracción masiva de agua subterránea, que no siempre regresa a la tierra, sino que va a parar al mar, ya sea directamente o mediante evaporación y posterior precipitación.

El derretimiento del Ártico, en cambio, pese a su afección al clima global, no supone un aumento relevante del nivel del mar, al tratarse de una región de hielo marino ya situado en el mar.

La subida del nivel del mar va en aumento / Agencias

Los investigadores han logrado además desentrañar cuándo y cómo se aceleró la subida global del nivel del mar. En los gráficos que acompañan el estudio se aprecia cómo el ‘año 0’ de este aumento se sitúa en la década de 1960, a partir de la cual el fenómeno se disparó de forma ostensible.

Los factores que más se aceleran

Sin embargo, no todos los factores que contribuyen a la subida se han acelerado de la misma manera. Algunos lo han hecho especialmente, sobre todo la expansión térmica, que desde el periodo 1960-1980 al 2003-2023 se ha acelerado un 41%. Pero, en segundo lugar, el factor que más se ha acelerado ha sido el de la extracción de agua dulce, con un 21% en el mismo periodo. Fue hacia 2015 cuando este factor pasó de ser prácticamente irrelevante a adquirir importancia en los datos medidos por los expertos.

Los investigadores creen que es probable que estas preocupantes tendencias persistan en las próximas décadas.

La extracción de agua del subsuelo también influye en la subida del mar / Agencias

El equipo, liderado por investigadores del Instituto de Física Atmosférica de la Academia China de Ciencias e integrado por científicos de la Universidad de Tulane (EEUU), el Centro Nacional de Investigación Atmosférica de la NSF, la Universidad de Santo Tomás y socios en Francia, atribuye sus hallazgos a los avances realizados en la tecnología de observación en los últimos años, con mediciones más precisas.

Estas mejoras han ayudado a resolver fuertes discrepancias entre el aumento observado en el nivel del mar y las causas que lo provocan.

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Los autores resaltan que, Incluso si se estabiliza la emisión de gases de efecto invernadero, la gran inercia que caracteriza al océano y al hielo terrestre hará que el aumento del nivel del mar siga aumentando durante muchos siglos, a medida que los océanos se calienten progresivamente y el hielo terrestre continúe derritiéndose.