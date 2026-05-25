Hormigas exóticas a 200 euros cada una: desvelan una nueva forma de expolio ecológico

Las hormigas cosechadoras africanas (Messor cephalotes) son unos curiosos insectos rojos y negros que se han convertido en el nuevo objetivo de los traficantes de especies animales. Están siendo capturadas y exportadas por millares en un flujo incesante que amenaza no solo a este tipo de hormiga, sino a todo el sistema ambiental del que forma parte.

El experto en hormigas keniano Dino Martins es un entomólogo que lleva 40 años visitando los nidos de las cosechadoras gigantes africanas en las afueras de Nairobi, en Kenia.

"Son grandes y audaces. Son los tigres del mundo de las hormigas", a la AFP en alusión a su voracidad. "Cada nido tiene una sola reina, que es la madre que fundó el nido hace 40, 50 o incluso 60 años", añadió.

Martins se horrorizó al descubrir que miles de reinas de esta especie eran capturadas y enviadas al extranjero en tubos de ensayo para venderse por cientos de dólares cada una.

El tráfico salió a la luz en Kenia el año pasado, cuando dos adolescentes belgas fueron arrestados en posesión de casi 5.000 reinas de hormigas y acusados de "biopiratería".

Las autoridades kenianas temen que este hecho forme parte de una nueva tendencia en el mundo de la caza furtiva, menos centrada en el marfil y las pieles, y más en insectos, reptiles y plantas raras.

Un ejemplar de la hormiga cosechadora gigante / Agencias

«Imaginen ser sacados violentamente de su casa y metidos en un contenedor con muchas otras personas como ustedes... Casi se parece al tráfico de esclavos», dijo el juez que emitió la sentencia contra los dos jóvenes.

Los belgas fueron multados con unos 8.000 dólares, pero a medida que han surgido más casos, las penas se han endurecido: el mes pasado, un ciudadano chino fue condenado a un año de prisión por intentar traficar con 2.000 hormigas.

Parece tratarse de un negocio rentable, pues en varias páginas web europeas, las reinas se venden por unos 200 euros la unidad.

Aunque en muchas webs aparecen como ‘no disponibles’, cada vez es más fácil comprarlas si se dispone de los contactos adecuados, según explicó a la AFP Ryan, un francés de 25 años que solo dio su nombre de pila.

Le fascinan las hormigas y quería las recolectoras más grandes, así que compró un kit de iniciación que incluía una reina y 12 obreras a un vendedor autorizado por 450 euros.

Apreciada por coleccionistas de todo el mundo

La hormiga recolectora gigante africana es una de las más apreciadas por los coleccionistas de todo el mundo.

"Es un precio muy razonable", afirmó; hace una década, una reina podía alcanzar los 1.000 euros. Sin embargo, al final, Ryan descubrió que eran demasiado difíciles de criar y las regaló.

Las hormigas recolectoras gigantes son comunes desde el Mediterráneo hasta el Cabo. Trabajan juntas casi las 24 horas del día, recolectando y cortando hierbas para sus larvas.

Las colonias pueden tardar entre 20 y 30 años en producir nuevas reinas. Proporcionan todo tipo de servicios al ecosistema: dispersan semillas de hierba, airean el suelo y sirven de alimento para animales como los pangolines.

El experto Dino Martins, examinando nido de hormigas en Kenia / AFP

El entomólogo Martins también considera que el contrabando es poco ético, simplemente porque «las hormigas tienen sentimientos».

El comercio «explotó» con la llegada de internet, según Jerome Gippet, investigador de la Universidad de Friburgo, Suiza.

El interés que antes se limitaba a unos pocos apasionados, acabó dando paso a sofisticadas redes de coleccionistas, intermediarios y contrabandistas.

Un estudio publicado en 2017 por Gippet reveló que para entonces ya se vendían en internet más de 500 especies de hormigas —un tercio del total—. Más del 10 % de estas especies eran potencialmente invasoras, con alto riesgo en ecosistemas extranjeros.

Gippet afirma que existen alternativas legales y que el comercio regulado —como el que existe en Australia, por ejemplo— puede funcionar bien.

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"No estoy abogando por la prohibición del comercio de hormigas. Es muy útil desde el punto de vista educativo, para reconectar con la naturaleza o simplemente para disfrutar. Pero debe hacerse de forma responsable", afirmó.