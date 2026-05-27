La conmovedora historia de la cría de elefante perdida que recuperó a su familia

Una historia tan sencilla y a la vez conmovedora como una cría de elefante que había perdido a su familia ha servido para demostrar las cualidades sociales de esta especie. Los elefantes son seres increíbles: lloran a sus muertos, se llaman por su nombre y manifiestan una serie de conductas que sorprenden a los científicos por su semejanza con muchos comportamientos humanos.

Una pequeña cría de solo cuatro meses de edad había quedado desorientada tras un accidentado viaje en camión y se extravió del resto de la familia. Fue a parar a un campamento turístico en el norte de Kenia, donde sus responsables decidieron atar el animal a un árbol mientras llamaban a un experto, George Wittenmeyer, de la Universidad de Colorado (EEUU) que lleva estudiando los elefantes de la región desde hace casi 30 años.

Fue entonces cuando Wittemyer y sus colegas iniciaron una intensa búsqueda en la Reserva Nacional de Samburu para tratar de localizar a la familia que había perdido a la cría. Al cabo de un cierto tiempo, fue hallada la que, con casi toda seguridad, era su manada.

Sin embargo, la duda era si el grupo reconocería a la cría y la recibiría con los brazos abiertos o, por el contrario, la rechazarían.

Wittemyer, junto a la cría poco antes de irse de nuevo con su familia / Save the Elephants

La que resultó ser la tía de la cría, conocida por los investigadores como ‘Adelaide’, la vio y se acercó a ella para ver qué le sucedía. ‘Adelaide’ la llamó y la cría le respondió. El emotivo reencuentro desencadenó una reacción en cadena. Toda la familia empezó a emitir bramidos y barritos (así se llama la voz del elefante) y se abalanzó sobre la cría, rodeándola en lo que Wittemyer describió como la ceremonia de saludo que realizan estos animales tras una larga separación.

“Tienen fuertes lazos entre sí”

"Los elefantes son animales muy sociables que forman fuertes lazos entre sí y que duran toda la vida", afirmó Wittemyer.

Nada más recuperar al pequeño animal, sus mayores le empezaron a ofrecer todo tipo de cuidados, dándole agua y un baño refrescante de barro.

Aunque todo ello representó un retraso para el trabajo científico que llevaba a cabo este grupo de expertos, se mostraron convencidos de que habían hecho lo correcto al devolver la cría a su familia. Lamentablemente, más tarde encontraron el cuerpo de su madre, que presumiblemente había muerto por causas naturales.

Fue cuidada por sus tías al morir su madre

La cría rescatada pertenecía a una matriarca a la que los investigadores llamaban ‘Sylvia’ y que había sufrido una herida de bala en la mandíbula hacía más de una década. ‘Sylvia’ tenía antecedentes de separarse de su grupo durante ciertas épocas, y de hecho había estado desaparecida durante unas dos semanas el día en que la cría fue recuperada.

Dado que los elefantes tienen fuertes lazos familiares y comunitarios, las tías de la cría, ‘Adelaide’ y ‘Markle’, la cuidaron tras la muerte de su madre. ‘Markle’, que había perdido a su propia cría a principios de año, incluso amamantó a la recién llegada tras su regreso.

Al día siguiente de su recuperación, los investigadores tuvieron un pequeño susto, puesto que la pequeña cría apareció tendida e inmóvil en la hondonada de un río. Pensaron que había muerto durante la noche. Pero aproximadamente una hora después, la cría despertó de su profundo sueño y comenzó a emitir sonidos. La familia la oyó y regresó para recogerla.

Un elefante africano junto a su cría, en una imagen de archivo / Agencias

Wittemyer y sus colegas de la entidad Save the Elephants, una organización conservacionista sin fines de lucro, siguen de cerca la vida de los elefantes en la Reserva Nacional de Samburu, registrando sus nacimientos, muertes y la extraordinaria complejidad de sus redes sociales y comportamiento.

Investigación para salvar los elefantes

Wittemyer ha dedicado su vida al estudio y la conservación de los elefantes africanos en todo el continente. Pasa entre dos y cuatro meses al año en África realizando investigaciones como profesor de la Universidad Estatal de Colorado (CSU) y como científico jefe de Save the Elephants.

Él y sus colaboradores han realizado descubrimientos sin precedentes sobre la especie, incluyendo investigaciones que demuestran que los elefantes se llaman entre sí por su nombre.

Actualmente, sus investigaciones se centran en la información codificada en las vocalizaciones de los elefantes, las estructuras de liderazgo de estos animales, las causas de mortalidad y cómo proteger los corredores que conectan las poblaciones de elefantes a través de unos paisajes que cambian rápidamente.

Wittemyer y sus colegas llevan más de 20 años rastreando el movimiento de los elefantes dentro y fuera de la reserva. Durante ese tiempo, el hábitat de esta especie se ha reducido en aquellas áreas donde se ha expandido la población humana y a medida que se han urbanizado zonas salvajes.

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Dado que es el mamífero terrestre más grande que existe, los elefantes necesitan mucho espacio y pueden causar daños a propiedades y ser peligrosos para las personas; por lo tanto, señalan los expertos, es esencial proteger sus áreas de tránsito antes de que se urbanicen, al objeto de evitar conflictos entre elefantes y personas.