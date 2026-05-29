160 entidades europeas denuncian presiones de la gran industria contra el nuevo reglamento de envases de la UE

Un total de 160 entidades de la sociedad civil europea han dirigido una carta a la Comisión Europea instándola a “resistir las fuertes presiones de última hora que están ejerciendo algunas industrias de alimentación, bebidas y envases para posponer y revisar la aplicación del nuevo Reglamento sobre Envases y Residuos de Envases (PPWR)”, según un comunicado que han hecho público.

Este reglamento debería comenzar a aplicarse el próximo 12 de agosto y contempla, entre otros aspectos, la restricción de los peligrosos PFAS (las llamadas sustancias químicas eternas) en envases de alimentos. Entre los firmantes de la solicitud hay organizaciones ambientales, de consumidores, comunidades afectadas y empresas comprometidas con la reutilización, que están uniendo fuerzas para frenar las demandas que, según afirman, están efectuando grandes multinacionales como Coca-Cola, McDonald's, Heineken y otras.

El reglamento pretende reducir la presencia de químicos tóxicos en envases que están en contacto con alimentos / Pixabay

Los firmantes consideran que el nuevo reglamento de envases es "una medida crucial para proteger a los ciudadanos de la UE y al medio ambiente de estas sustancias químicas nocivas y persistentes" y reclaman que se aplique tal y como fue aprobado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la propia Comisión. A su juicio, "cualquier retraso supondría un grave riesgo para la salud de los consumidores europeos y pondría en peligro la circularidad segura de los materiales secundarios".

Restricción de las PFAS en juego

La reacción de las organizaciones sociales llega después de que 138 empresas de los sectores de envases, alimentación y bebidas enviaran el pasado 29 de abril una carta a la Comisión en la que se solicitaba retrasar e incluso modificar disposiciones clave del Reglamento. Una petición que, de ser atendida, “podría representar el aplazamiento de la restricción de los PFAS y la flexibilización de otras obligaciones, como la limitación de los envases de plástico de un solo uso y varias medidas destinadas a prevenir la generación de residuos en origen y/o a fomentar su reutilización”, afirman las organizaciones firmantes de la carta.

Muchos envases que contienen alimentos incluyen PFAS / Pixabay

Para Carlos de Prada, responsable de Hogar sin Tóxicos, una de las entidades firmantes, "resulta especialmente preocupante que, cuando faltan menos de tres meses para que se comience a aplicar el reglamento, determinadas empresas intenten retrasar y revisar una medida tan necesaria para reducir la exposición de la población a contaminantes tan preocupantes como los PFAS, que tienen en los envases alimentarios una de sus vías de entrada en el organismo humano".

Reciclar no es suficiente

En opinión de los colectivos ambientales, este tema deja en evidencia a algunas empresas que presumen de su compromiso ecológico cuando "ahora buscan debilitar las normas de reducción de envases, retrasar las medidas de seguridad química y limitar la implementación de sistemas de reutilización”.

Estiman que "debilitar tal tipo de medidas supondría un riesgo para la salud de los ciudadanos, y además comprometería los objetivos de conseguir una economía circular, algo en lo que el Reglamento amenazado se considera esencial".

La salud de los consumidores está en juego, señalan las entidades sociales / Shutterstock

Las ONG denuncian la irregularidad que supondría que un reglamento que ya ha sido aprobado no se cumpla, puesto que dicha norma "es el resultado de un proceso de codecisión completo y riguroso durante el cual fue sometido a un exhaustivo escrutinio, consulta pública y debate democrático. Reconsiderar los compromisos políticos ya alcanzados sentaría un precedente peligroso, debilitando la confianza en el Derecho de la UE y creando una inestabilidad regulatoria permanente".

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Como señala Carlos de Prada, "la Comisión deberá mantenerse firme y demostrar que sirve al interés público, como es la defensa de la salud, sin plegarse ante las presiones de algunas empresas".