Murciélagos para acabar con los mosquitos: Córdoba instala 80 cajas-nido en la ciudad

Los mosquitos constituyen una verdadera molestia durante el verano y, además, pueden ser portadores de enfermedades graves. Ahora bien, para controlar sus poblaciones no hace falta recurrir a tratamientos costosos y a veces dañinos para el medio ambiente. Es la propia naturaleza la que brinda soluciones prácticamente gratuitas. Así lo ha entendido el Ayuntamiento de Córdoba, que, a través de su Servicio de Bienestar Animal, ha instalado un total de 80 cajas-nido para murciélagos en distintos parques y espacios verdes de la ciudad. Estos animales son auténticos devoradores de mosquitos y otros insectos molestos.

El despliegue de las cajas-nido ya ha comenzado, en colaboración con la Universidad de Córdoba, en diferentes puntos estratégicos de la capital, seleccionados por reunir las condiciones adecuadas para favorecer el asentamiento de colonias de quirópteros. En concreto, están siendo instalados en árboles de gran porte situados en destacados espacios verdes y otros enclaves considerados idóneos para este fin.

Murciélagos: un insecticida natural

La empresa municipal destaca que los murciélagos desempeñan una función esencial en los ecosistemas urbanos, ya que contribuyen al control biológico de insectos de manera natural, ayudando a reducir la presencia de mosquitos y otras especies sin necesidad de recurrir a tratamientos químicos.

Los murciélagos son grandes devoradores de mosquitos / Pinterest

El profesor Alberto José Redondo ha destacado el valor ambiental y educativo de la iniciativa, al subrayar que “los murciélagos son grandes aliados en las ciudades al actuar como un insecticida natural. Romper mitos a través de la educación, contar con el respaldo de instituciones como el CSIC y basar las actuaciones en el trabajo de nuestras futuras profesionales de la biología es el camino idóneo para transformar el entorno urbano”.

Dimensión educativa y divulgativa

Precisamente, uno de los aspectos más relevantes del proyecto ha sido su dimensión educativa y divulgativa. La iniciativa ha contado con la participación del alumnado de los institutos El Tablero y Maimónides, donde se han desarrollado actividades formativas para sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de la conservación de los murciélagos urbanos y desmontar falsos mitos asociados a estas especies.

cajas-nido listas para ser colocadas en Córdoba / Córdoba

Sadeco destaca la implicación del Servicio de Bienestar Animal en este tipo de proyectos, que no solo contribuyen a mejorar la biodiversidad urbana, sino que también promueven la educación ambiental, la participación ciudadana y la concienciación social sobre la importancia de proteger la fauna silvestre de la ciudad.

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La instalación de los refugios está siendo realizada mediante un sistema diseñado específicamente para evitar daños tanto en los árboles como en el entorno natural. Las cajas-nido se fijan mediante un sistema de cinta perforada y muelle, evitando clavar o atornillar sobre los troncos, y se colocan a una altura aproximada de cuatro metros desde el nivel del suelo para prevenir posibles actos vandálicos o la depredación por parte de animales silvestres.