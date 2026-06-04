"Hacia la economía circular: el compromiso del Consorci Mare"

Cada 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente nos invita a reflexionar sobre nuestro impacto en el entorno natural. Como ciudadanos, todos compartimos la responsabilidad de adaptar nuestros hábitos y nuestro día a día para ser lo más sostenibles posibles. Pequeñas acciones cotidianas, como separar correctamente los residuos, conforman una potente fuerza colectiva capaz de impulsarnos hacia un futuro más verde.

Pero para que esta transición verde funcione y evolucionemos hacia una verdadera economía circular, el esfuerzo ciudadano exige un respaldo institucional a su altura. Y es por ello por lo que en los últimos tres años el Consorci Mare, entidad responsable del tratamiento de los residuos de 52 municipios de la Marina Alta y Baixa junto a El Campello, ha expandido enormemente sus instalaciones y servicios. Hoy estamos más cerca del ciudadano, haciendo que separar y reciclar sea un proceso sencillo, accesible y, sobre todo, útil.

Complejo Ambiental de El Campello

Un claro ejemplo es el Complejo Ambiental de El Campello. Hemos renovado por completo esta planta de tratamiento con maquinaria puntera para maximizar la recuperación de todos los materiales aprovechables del contenedor gris. Pero no solo hemos mejorado su eficiencia técnica; la hemos convertido en una auténtica instalación educativa. Gracias a la habilitación de una pasarela, pequeños y mayores pueden comprobar de primera mano el complejo camino que recorren sus residuos. Y todo ello minimizando cualquier impacto en el entorno directo, bajo una premisa clara: gestionar los residuos solo es verdaderamente sostenible si, al mismo tiempo, cuidamos de nuestro medio ambiente más inmediato.

Expansión de la red de ecoparques

Esta vocación de servicio público también se refleja en la expansión de nuestra red de ecoparques móviles. Hemos pasado de tener un único ecoparque móvil a contar con siete, lo que nos permite visitar semanalmente tanto los municipios más pequeños como las ciudades más pobladas, facilitando a los vecinos el reciclaje de aquellas fracciones más complejas. Hablamos de electrodomésticos, enseres, restos de pintura y otros residuos del hogar que, de no gestionarse adecuadamente, supondrían un grave riesgo de contaminación para nuestro medio natural.

Recientemente, hemos reforzado esta red móvil con la apertura de los dos primeros ecoparques fijos consorciados en Pedreguer (Marina Alta) y Benidorm (Marina Baixa). Sabemos que no basta con ofrecer las instalaciones apropiadas; es fundamental reconocer el esfuerzo de quien lo hace bien. Por eso, en el Consorci Mare premiamos la implicación ciudadana: si reciclas y haces uso de nuestra red, pagas menos en tu tasa de residuos.

En nuestra entidad tenemos una máxima: ningún municipio se queda atrás. Apoyamos a todos nuestros municipios, prestando especial atención a los más pequeños. Con proyectos como las islas ecológicas, que permiten a la ciudadanía separar hasta 11 tipos de objetos sin acudir al ecoparque, estamos fortaleciendo la gestión local y garantizando la igualdad de oportunidades en todo el territorio.

Esa voluntad de cercanía y proximidad hemos promovido una prueba piloto, la recogida de textil y aceite usado en nuestros municipios. Hemos tejido una red de más de 140 contenedores consorciados para que nuestros vecinos puedan dar una segunda vida a sus residuos textiles y al aceite de cocina usado: dos residuos recurrentes del hogar que si no se gestionan bien producen un grave impacto ambiental.

Nuevo Centro de Tratamiento de Voluminosos

Y en las próximas semanas presentaremos nuestro último gran avance en la gestión de residuos: el nuevo Centro de Tratamiento de Voluminosos. Una instalación pionera de referencia en la provincia de Alicante que permitirá dar una segunda vida a muebles, enseres y voluminosos. Ahorro para los Ayuntamientos en el tratamiento de una de las fracciones más caras de valorizar y ahorro de recursos y protección ambiental. Todo gracias a una importante inversión de la Generalitat Valenciana, que siempre ha apoyado cada uno de nuestros proyectos.

Un futuro verde, sostenible y circular

El Día Mundial del Medio Ambiente es más que una fecha de concienciación: es un recordatorio del trabajo que ciudadanos y entidades públicas debemos realizar cada día. Desde el Consorci Mare, estamos comprometidos con seguir invirtiendo en nuestro territorio, acercar el reciclaje a los vecinos y hacer fácil la gestión de residuos. La economía circular no es una promesa de futuro: es la realidad que estamos construyendo hoy, instalación a instalación, y siempre de la mano de nuestros vecinos. El Consorci Mare seguirá trabajando por que el futuro de la Marina Alta, la Marina Baixa y El Campello sea verde, sostenible y circular.