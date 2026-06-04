España entra en números rojos: desde hoy consume recursos naturales “a crédito”

España acaba de cruzar una línea invisible, pero decisiva. Este jueves 4 de junio es el Día de Sobrecapacidad de la Tierra en España, la fecha en la que el país agota los recursos naturales que le corresponderían para todo el año. A partir de ahora, y hasta el 31 de diciembre, la economía y el consumo españoles funcionan en déficit ecológico: como si se tirara de una tarjeta de crédito ambiental que no se puede pagar sin hipotecar el futuro.

La idea es sencilla y perturbadora. España ya ha consumido, en apenas cinco meses, su presupuesto anual de agua, suelo fértil, materias primas, alimentos, energía y capacidad de absorción de emisiones. Según los cálculos difundidos por Earth Overshoot Day y recogidos por organizaciones ambientales, el ritmo actual de consumo equivale a vivir como si existieran aproximadamente 2,4 o 2,5 planetas disponibles.

Pero solo hay uno.

Qué significa entrar en “déficit ecológico”

El concepto puede sonar abstracto, pero tiene consecuencias muy reales. Entrar en déficit ecológico significa que un país demanda más recursos naturales de los que sus ecosistemas pueden regenerar en un año.

No se trata solo de apagar luces o reciclar más. La huella ecológica incluye la presión sobre el agua, la energía, los alimentos, los suelos productivos, los bosques, la pesca, los minerales, las emisiones y el conjunto de recursos que sostienen la vida cotidiana.

Las fechas del déficit ecológico en los países del mundo. / Earth Overshoot Day

Cada desplazamiento, cada edificio, cada producto tecnológico, cada alimento importado, cada prenda de ropa y cada sistema energético deja una marca. El Día de Sobrecapacidad intenta medir cuándo esa marca supera la capacidad real de regeneración del planeta.

En el caso español, ese día llega este año el 4 de junio, justo un día antes del Día Mundial del Medio Ambiente. La coincidencia refuerza el mensaje: la crisis ecológica no es una amenaza lejana, sino una contabilidad que ya no cuadra.

Una fecha algo más tardía, pero lejos de ser una buena noticia

El dato de 2026 tiene un matiz: el 4 de junio es la fecha más tardía desde 2018, cuando el día de sobrecapacidad se produjo el 11 de junio. En los años anteriores, España había entrado en déficit antes: el 28 de mayo en 2019, el 27 de mayo en 2020, el 25 de mayo en 2021, el 12 de mayo en 2022 y 2023, el 20 de mayo en 2024 y el 23 de mayo en 2025.

Que este año llegue unos días más tarde no significa que el problema esté resuelto. Significa, como mucho, que España ha retrasado ligeramente la entrada en números rojos. Pero seguir agotando el presupuesto natural anual en la primera mitad del año revela un desequilibrio profundo.

La imagen es fácil de entender: si una familia gastara en junio todo el dinero que tenía para vivir hasta diciembre, nadie hablaría de estabilidad. Hablaría de deuda. Con los recursos naturales ocurre algo parecido.

España no es la primera, pero sigue en el grupo de alto consumo

España no es el primer país en entrar en deuda ecológica este año. Según los datos citados, ocupa el puesto 47, empatada con Grecia. Los países que más pronto agotaron su presupuesto fueron Qatar, el 4 de febrero; Luxemburgo, el 17 de febrero; Singapur, el 23 de febrero; Kuwait, el 3 de marzo; Mongolia, el 5 de marzo; Canadá y Emiratos Árabes Unidos, el 8 de marzo; y Estados Unidos, el 11 de marzo.

En el otro extremo aparecen países que agotarán sus recursos mucho más tarde, como Honduras, Camboya, Ecuador, Nicaragua o Túnez, todos ellos en noviembre.

La comparación revela una desigualdad incómoda: los países de mayor renta y mayor consumo suelen entrar en déficit ecológico mucho antes, mientras que muchos países con menor huella lo hacen al final del año. El problema es que quienes menos consumen suelen ser también quienes sufren con más dureza los impactos de la crisis climática y ecológica.

Adriana Espinosa, responsable de recursos naturales y residuos de Amigas de la Tierra, lo resume así: “Vivimos en una situación en la que las clases sociales y países que menos consumen son quienes más sufren las consecuencias de la crisis ecológica. Esto no sólo es sumamente injusto sino también insostenible”.

El consumo que no vemos: móviles, coches, baterías y minerales

Una de las claves del debate está en los recursos que pasan más desapercibidos. Cuando se habla de crisis ecológica, muchas veces se piensa en plásticos, agua o emisiones. Pero Amigas de la Tierra pone el foco también en el consumo de minerales críticos, cada vez más importantes para la transición energética, la digitalización y el rearme europeo.

El problema es que cambiar de tecnología no basta si se mantiene intacto el modelo de consumo. Coches eléctricos, baterías, paneles solares, móviles, ordenadores, redes digitales y dispositivos inteligentes requieren materiales que hay que extraer, procesar y transportar.

La ONG advierte de que Europa está compitiendo por abastecerse de esos minerales dentro y fuera del continente, mientras ignora la necesidad de reducir el consumo. Su diagnóstico es claro: no basta con sustituir una fuente de energía por otra si no se revisa también cuántos recursos necesita el sistema para sostenerse.

“Si queremos lograr una transición ecológica justa, no basta con cambiar una fuente de energía por otra, hay que cambiar de modelo”, sostiene Espinosa.

Qué supone para la vida diaria

El déficit ecológico puede parecer una cifra global, pero aterriza en asuntos cotidianos. Significa más presión sobre los acuíferos, más dependencia energética, más extracción de materias primas, más residuos, más emisiones y más vulnerabilidad ante sequías, olas de calor o encarecimiento de productos básicos.

Así ha sido el impacto de la sequía en la provincia / NotebookLM

En un país como España, especialmente expuesto a la sequía, la desertificación, los incendios y el estrés hídrico, consumir por encima de la biocapacidad tiene una lectura muy concreta. No hablamos de una abstracción ambiental, sino de la base sobre la que se sostienen la agricultura, el turismo, la industria, la alimentación y la salud pública.

Cada vez que un territorio necesita más agua de la que puede regenerar, más suelo del que puede proteger o más energía de la que puede producir de forma sostenible, aumenta su fragilidad.

Transporte público, tecnología más duradera y menos residuos

Amigas de la Tierra reclama al Gobierno objetivos vinculantes de reducción del consumo de recursos naturales y advierte contra el uso de indicadores que, según la organización, pueden “maquillar” el consumo real de las economías occidentales.

Entre las medidas que plantea figuran cambiar el modelo de movilidad con una apuesta más fuerte por el transporte público, alargar la vida útil de dispositivos como móviles y portátiles, reducir la necesidad de minería y mejorar el reciclaje.

La organización sostiene que una mejora del reciclaje podría cubrir con materiales reciclados hasta un 67% de la demanda de minerales asociada a la transición energética y digital en España. Pero el reciclaje, por sí solo, no resuelve el problema si el consumo total sigue creciendo.

La lógica es sencilla: reciclar ayuda, pero consumir menos recursos desde el origen ayuda más.

La paradoja del progreso

El Día de Sobrecapacidad plantea una paradoja incómoda. Buena parte del modelo actual se presenta como progreso: más movilidad, más dispositivos, más consumo, más infraestructuras, más velocidad, más disponibilidad inmediata. Pero esa idea de progreso se sostiene sobre una base material que no es infinita.

España no entra en números rojos porque falte conciencia ambiental en abstracto. Entra porque el sistema económico, productivo y de consumo exige más recursos de los que el territorio y el planeta pueden regenerar al mismo ritmo.

Por eso esta fecha funciona como una alerta. No dice que el país se quede hoy sin agua, sin alimentos o sin energía. Dice algo más estructural: que el modo de vida actual necesita más naturaleza de la que tiene disponible.

La pregunta: ¿cuánto planeta necesita España?

La fuerza del Día de Sobrecapacidad está en convertir una crisis compleja en una imagen fácil de entender. Si todos los habitantes del planeta consumieran como España, harían falta alrededor de dos planetas y medio para sostener ese ritmo.

Ese dato obliga a mirar más allá de los gestos individuales. Separar residuos, ahorrar agua o consumir de forma responsable importa, pero el problema también está en cómo se produce, cómo se transporta, cómo se urbaniza, cómo se planifica la energía, cómo se diseña la movilidad y cómo se mide el éxito económico.

La cuestión de fondo no es solo si España puede retrasar unos días su entrada en déficit ecológico. La cuestión es si puede rediseñar su modelo para no vivir medio año a crédito.

Porque desde este 4 de junio el mensaje es claro: el presupuesto natural de 2026 se ha agotado. Todo lo que venga después se pagará con deuda ambiental.