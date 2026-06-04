Europa prevé 185 bomberos búlgaros, polacos y holandeses para Galicia, Cataluña y Castilla-La Mancha este verano

Será un verano con más calor de lo normal y menos lluvia de la habitual, especialmente en junio y septiembre, lo que, a priori, dispara el riesgo de incendios graves. Al menos son las previsiones con las que trabaja el Emergency Response Coordination Center (ERCC, Centro de Coordinación de Respuesta ante Emergencias, en español) de la Unión Europea, que acaba de presentar sus preparativos para la campaña de incendios de este verano.

Para los meses de junio y julio se esperan temperaturas un grado por encima de lo normal. En junio, las precipitaciones estarán por debajo de lo normal, y en julio estarán en la media. En los meses de agosto y septiembre también habrá temperaturas por encima de la media y déficit de precipitación.

En muchas comunidades autónomas se esperan hasta dos grados por encima de lo normal este verano

En Asturias, Castilla y Léon, Extremadura, Andalucía, Aragón, Cataluña, Valencia, Murcia y cómo no, Galicia, pueden ver incrementados los incendios, aunque en el Levante se espera más lluvia de la habitual para el verano. En esas regiones se esperan hasta dos grados por encima de lo normal, lo que multiplicará el riesgo de incendios ingobernables, como los sufridos en el verano pasado.

España se prepara para la temporada de incendios / Efe

Venimos de un año, el de 2025, en el que se superaron todos los records: en Europa se quemaron más de un millón de hectáreas, 400.000 de las cuales correspondieron a España. Estas cifras superaron ligeramente la cifra registrada en 2017, año en el que se rozó el millón de hectáreas destruidas.

Riesgo en los Balcanes

Pero el riesgo de grandes incendios se incrementa también en el centro de Europa sobre todo en los Balcanes. De hecho, la UE destacará más de 250 bomberos en Grecia durante este verano. Otras áreas de especial atención serán el sur de Francia y Cerdeña.

El Centro de Coordinación de Respuesta ante Emergencias es el órgano que ejecuta el Mecanismo de Protección Civil de la UE, cuando se produce un desastre en alguno de los 27 países de la Unión o los diez asociados al mismo (Albania, Bosnia-Herzegovina, Islandia, Macedonia del Norte, Montenegro, Noruega, Serbia, Turquía, Ucrania y Moldavia).

Primero se interviene con capacidades nacionales, luego con asistencias espontáneas solidarias y después con medios precomprometidos del pool europeo

Primero se interviene con capacidades nacionales, luego con asistencias espontáneas solidarias, después con medios precomprometidos del pool Europeo de Protección Civil y después con red de seguridad «rescEU».

El ERCC intervino en España en diferentes incendios entre el 13 de agosto y el 2 de septiembre, en los que intervinieron además equipos de bomberos griegos y andorranos (bomberos preposicionados).

Para este año, la UE cuenta con 22 aviones Canadair, dos de ellos destacados en Madrid, y cinco helicópteros. Los primeros tienen una capacidad de 5,5 toneladas de agua. Los helicópteros están siendo ahora sustituidos por el modelo Black Hawk, con capacidad para 2,5 toneladas d agua.

Bomberos extranjeros en España

Además, se preposicionará a 185 bomberos: 40 búlgaros en Galicia durante julio, 105 polacos en agosto y 40 holandeses en Cataluña del 16 de julio al 15 de agosto. Estos bomberos acudirán a aquellos incendios de gravedad que se planteen en el país durante el verano.

Cuentan con experiencia, pero también acuden para obtener nuevas capacidades. En toda Europa serán 777 los bomberos preposicionados. Además, en España se situará un equipo de análisis FAST y dos Módulos Terrestres de Lucha Contra Incendios Forestales (GFFF).

Medios previstos por la UE / LNE

Falta de gestión forestal

La causa de la creciente voracidad de los incendios se debe, según los expertos de la Comisión, a la falta de gestión forestal y la pérdida del mosaico por la paulatina desaparición del trabajo en el campo, lo que permite que el bosque colonice lo que antes eran campos de cultivo y áreas de pasto.

Y también es el motivo de que las llamas lleguen ahora con tanta facilidad y amenacen a los núcleos de población y las infraestructuras de todo tipo (carreteras, redes de electricidad...), lo que convierte a los incendios forestales cada vez más en emergencias globales. Los incendios son cada vez más ingobernables y superan a los servicios de extinción. Baste como ejemplo los registrados el pasado verano en Castilla y León.

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