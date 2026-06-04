Grupo Braceli: transformar residuos en nuevas oportunidades

Hay historias que hablan de futuro y otras que lo construyen cada día. En un contexto marcado por la lucha contra el cambio climático, la presión sobre los recursos naturales y la necesidad urgente de transformar el modelo industrial, empresas como Grupo Braceli representan una parte silenciosa, pero fundamental, de esa transformación.

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, esta labor adquiere una especial relevancia. La acción climática no depende únicamente de grandes decisiones globales; se construye desde acciones concretas que permiten reducir impactos, aprovechar recursos y avanzar hacia modelos productivos responsables.

La revolución industrial en el sector

Desde sus inicios, hace más de 20 años, Grupo Braceli ha estado enfocada en mejorar el proceso del reciclaje, adaptándose a los retos normativos hasta alcanzar la excelencia en la gestión de los residuos.

En sus comienzos contaba con maquinaria rudimentaria, pero la revolución industrial llegó al sector, permitiendo mejorar la eficiencia del tratamiento de residuos y reforzar la conciencia sobre su impacto ambiental.

Grupo Braceli avanza hacia una economía circular real, apoyada en una alta inversión en maquinaria. El pasado octubre incorporó una nueva línea automatizada, con la que obtiene material recuperado de gran pureza, listo para volver al mercado productivo.

Jonathan Braceli, CEO del Grupo y Juan Carlos Braceli, gerente del Grupo. / INFORMACIÓN

Residuos con una segunda vida

Grupo Braceli apuesta por un modelo donde los residuos dejan de ser un problema y se convierten en recursos capaces de generar nuevas oportunidades. El año pasado envió a fundición más de 130.000 toneladas de residuo férreo, reconvirtiéndose en materia prima.

La compañía lidera la cadena del proceso: almacenamiento en origen, recogida y transporte del residuo, cumpliendo con la trazabilidad, hasta su tratamiento en planta, con estándares de clasificación y selección, bajo los principios de proximidad y jerarquía de residuo.

Compromiso diario con el entorno

La sostenibilidad ya no se mide únicamente en cifras o procesos industriales. Se mide en la capacidad de una empresa para asumir responsabilidades, adaptarse y formar parte del cambio.

«Apostamos por la mejora continua, la optimización de recursos y soluciones eficientes. Para ello, colaboramos en proyectos de I+D+i con Centros Tecnológicos, orientados a mejorar los procesos de recuperación para extraer materias primas críticas», destaca Jonathan Braceli, CEO del Grupo. Por su parte, Juan Carlos Braceli, gerente del Grupo, señala: «construir un planeta más limpio también depende de quienes transforman residuos en nuevas oportunidades».