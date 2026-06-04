Inescop impulsa en Elda el debate sobre el futuro de la industria circular
Con el objetivo de acercar esta transformación a empresas y profesionales, Inescop celebra el 18 de junio la jornada gratuita “Industria Circular en Acción: Reparación, Remanufactura y Reutilización de bienes de consumo"
La reparación, la reutilización y la remanufactura están ganando protagonismo como nuevas estrategias para reducir residuos y alargar la vida útil de los productos. Con el objetivo de acercar esta transformación a empresas y profesionales, Inescop celebrará el próximo 18 de junio la jornada gratuita “Industria Circular en Acción: Reparación, Remanufactura y Reutilización de bienes de consumo”, un evento enmarcado en la EU Green Week promovida por la Comisión Europea.
La sede del centro tecnológico en Elda reunirá a especialistas, entidades europeas y empresas para analizar cómo la economía circular está abriendo nuevas oportunidades de negocio en sectores como el calzado y la moda. La jornada servirá además para presentar parte de los avances del proyecto europeo REMAIN, centrado en investigar nuevas estrategias de remanufactura y reutilización aplicadas a bienes de consumo.
Entre los participantes destacados figura David Fitzsimons, director del European Remanufacturing Council, quien ofrecerá una ponencia sobre el futuro de la remanufactura en Europa y el papel de la calidad y la durabilidad en este nuevo modelo industrial.
El programa abordará cuestiones clave como el ecodiseño, la medición del impacto ambiental o las nuevas exigencias normativas vinculadas a la sostenibilidad. La jornada incluirá una mesa redonda sobre las oportunidades reales de la remanufactura para la industria y espacios de networking para los participantes.
Jornada gratuita
La asistencia es gratuita, aunque requiere inscripción previa, y podrá seguirse tanto de forma presencial como online.
Conoce el programa completo e inscríbete en este enlace.
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