La MCT construye hoy la seguridad hídrica del futuro en la provincia de Alicante

En una de las provincias más expuestas a la escasez de recursos hídricos de toda Europa, garantizar el suministro de agua potable constituye mucho más que un servicio esencial: es una condición indispensable para el bienestar de la población, el desarrollo económico y lasostenibilidad del territorio.

Con este objetivo, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) ha venido desarrollando durante 2026 un importante conjunto de actuaciones destinadas a reforzar la seguridad hídrica de la provincia de Alicante mediante la modernización de infraestructuras estratégicas, la incorporación de nuevos recursos, la mejora de la eficiencia operativa y la reducción del impacto ambiental asociado al ciclo urbano del agua.

Una de las actuaciones más significativas culminadas este año ha sido la mejora del abastecimiento a Crevillent mediante la incorporación estable de agua desalada al sistema. Esta infraestructura, financiada íntegramente a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y dotada con una inversión superior a 3,4 millones de euros, permite reducir la dependencia de recursos convencionales y reforzar la garantía de suministro durante episodios de sequía. La actuación ha incluido la renovación de conducciones, la mejora de los sistemas de bombeo y la integración de las instalaciones en los sistemas de control y supervisión de la MCT.

La apuesta por la modernización también se ha materializado en los depósitos de Rabasa, una infraestructura esencial para el abastecimiento de Alicante y San Vicente del Raspeig. La inversión, superior a 5 millones de euros y financiada igualmente con fondos PRTR, ha permitido incorporar nuevos sistemas de telecontrol, regulación y automatización que optimizan la gestión del agua y mejoran la eficiencia operativa de una instalación estratégica para el área metropolitana de Alicante.

Inauguración de la obra del depósito de Rabasa. / INFORMACIÓN

La sostenibilidad ambiental tiene un importante componente energético. Por ello, la MCT está ultimando dos actuaciones estratégicas en la desaladora de Alicante, ambas financiadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que permitirán reducir de forma significativa el consumo energético de una de las infraestructuras más relevantes para el abastecimiento de la provincia.

La primera consiste en la implantación de una planta fotovoltaica de 4,5 MWp destinada a suministrar parte de la energía necesaria para el funcionamiento de la instalación. Esta actuación, con una inversión de 4,7 millones de euros, permitirá incrementar el aprovechamiento de energía renovable y reducir la dependencia de fuentes externas de suministro eléctrico.

A esta iniciativa se suma la sustitución de las actuales turbinas de recuperación Pelton por modernos recuperadores de energía isobáricos en el proceso de ósmosis inversa, una actuación valorada en más de 8 millones de euros. Esta mejora tecnológica incrementará significativamente la eficiencia energética del proceso de desalación y, junto con la instalación fotovoltaica, permitirá reducir hasta en un 15 % el consumo eléctrico de la planta.

Estas inversiones en la desaladora de Alicante evidencian cómo la innovación tecnológica puede contribuir simultáneamente a reforzar la seguridad hídrica y a reducir el impacto ambiental asociado a la producción de agua desalada.

Nuevas inversiones

A estas actuaciones se suman nuevas inversiones destinadas a fortalecer la capacidad de regulación y distribución del sistema. Entre ellas destaca la construcción de un nuevo depósito de gran capacidad en Vistabella, en el término municipal de Jacarilla, con una inversión superior a 16 millones de euros. Esta infraestructura permitirá optimizar la gestión de los recursos procedentes de las desaladoras de Torrevieja y San Pedro del Pinatar, así como de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de La Pedrera, reforzando la flexibilidad y la capacidad de respuesta del sistema ante diferentes escenarios de demanda.

Asimismo, la renovación del ramal de abastecimiento a Guardamar del Segura, con una inversión superior a 1,3 millones de euros, permitirá incrementar la capacidad de transporte y mejorar la fiabilidad de una infraestructura especialmente relevante en un municipio sometido a importantes variaciones estacionales de población.

Todas estas actuaciones responden a una estrategia común: construir un sistema de abastecimiento más robusto, eficiente y preparado para afrontar los desafíos derivados del cambio climático. La diversificación de recursos, la digitalización de las infraestructuras, la mejora de la eficiencia energética y el incremento de la capacidad de regulación constituyen hoy herramientas fundamentales para garantizar el suministro de agua en territorios especialmente vulnerables a la escasez hídrica.

En el Día Mundial del Medioambiente, la experiencia de la provincia de Alicante demuestra que la sostenibilidad también se construye a través de infraestructuras capaces de aprovechar mejor cada recurso disponible. Invertir en innovación, eficiencia, energíasrenovables y resiliencia hídrica es, en definitiva, invertir en el futuro del territorio y en la calidad de vida de sus ciudadanos.