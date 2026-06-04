Mario Urrea: “La mejora ambiental del Segura exige restauración, sensibilización y corresponsabilidad ciudadana”

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, ¿cuáles son las principales líneas de actuación de la CHS en la Vega Baja de Alicante y en el tramo bajo del Segura?

La Confederación Hidrográfica del Segura mantiene una estrategia ambiental centrada en la recuperación de los ecosistemas fluviales, la mejora del estado ecológico de los cauces, la eliminación de especies invasoras, la conservación de la biodiversidad y la sensibilización ciudadana. En la Vega Baja de Alicante, estas líneas de trabajo tienen una especial relevancia por su relación directa con el tramo final del río Segura, de las acequias, los azarbes, los canales de riego tradicional, así como los humedales asociados a la demarcación.

La actuación ambiental de la CHS no se limita a intervenir sobre el cauce principal, sino que incorpora también prevención de residuos, restauración de hábitats, control de especies invasoras, educación ambiental y colaboración institucional.

¿Qué importancia tiene la Vega Baja dentro de la gestión ambiental del Segura?

La Vega Baja es un territorio estratégico para la gestión ambiental del tramo bajo del Segura. En esta zona confluyen el río, los sistemas tradicionales de riego, azarbes, canales, zonas agrícolas, espacios urbanos y áreas de especial sensibilidad ambiental.

Esa realidad exige una gestión coordinada que combine conservación, mantenimiento de infraestructurashidráulicas, prevención de riesgos y corresponsabilidad ciudadana. La protección ambiental del tramo final del Segura resulta esencial para evitar la llegada de residuos al cauce, mejorar la calidad de los ecosistemas y reducir impactos en episodios de crecida.

La CHS viene actuando sobre las redes de flotantes y los residuos que llegan al río Segura en su curso bajo. ¿Cuál es la situación?

La Confederación realiza labores de mantenimiento y limpieza en la red de barreras de flotantes del río Segura y en los azarbes que desaguan en el cauce bajo, con especial incidencia en el entorno de Guardamar del Segura, en la provincia de Alicante.

Estas estructuras tienen como finalidad impedir que los residuos acaben llegando al mar Mediterráneo a través del río y de los canales asociados al regadío tradicional. Los trabajos incluyen la limpieza y retirada de residuos en la reja de flotantes ubicada en el cauce viejo del río Segura, en las proximidades de su desembocadura, así como en las barreras instaladas en los azarbes que vierten en ese tramo.

¿Qué volumen de residuos se ha llegado a retirar en estas campañas?

En la última campaña recogida en la documentación, la CHS retiró 365,64 toneladas de sólidos urbanos, 42,96 toneladas de restos vegetales, 0,83 toneladas de restos animales y 0,46 toneladas de residuos peligrosos. La actuación se desarrolló en cinco barreras de flotantes distribuidas entre Alicante y Murcia, así como en 23 puntos de residuos detectados por agentes medioambientales de la CHS, avisos de particulares o comunicaciones de ayuntamientos trasladadas al organismo de cuenca.

¿Qué mensaje se traslada a la ciudadanía de la Vega Baja?

El mensaje es claro: no deben arrojarse residuos a acequias, azarbes, canales de riego, cauces ni terrenos próximos al dominio público hidráulico. Estos residuos pueden terminar en el Segura, afectar a los ecosistemas, comprometer infraestructuras y generar riesgos añadidos en episodios de crecida. En la Vega Baja, donde la red tradicional de riego y drenaje está estrechamente conectada con el curso bajo del río, la prevención en origen resulta fundamental. El correcto funcionamiento de los sistemas de evacuación del río depende tanto del mantenimiento de las infraestructuras como del comportamiento responsable de la ciudadanía y de los usuarios del territorio.

¿Qué papel desempeña la restauración de hábitats en esta zona de la demarcación?

La restauración de hábitats es una línea prioritaria para reforzar la resiliencia ambiental de la demarcación. En el ámbito de la Vega Baja y del tramo bajo del Segura, la CHS trabaja para reducir presiones sobre los ecosistemas, mejorar la funcionalidad de los cauces y favorecer espacios adecuados para la biodiversidad. Estas actuaciones se complementan con proyectos de conservación en humedales de gran valor ambiental, como el parque natural de El Hondo, en Alicante, que desempeña un papel destacado en la recuperación de especies amenazadas.

Precisamente, uno de los proyectos destacados es la recuperación de la cerceta pardilla. ¿Qué papel desempeña la CHS en El Hondo?

La CHS participa en el proyecto LIFE Cerceta Pardilla, orientado a revertir el riesgo de extinción de una de las especies de pato más amenazadas de Europa. En la provincia de Alicante, el parque natural de El Hondo constituye un enclave fundamental para la recuperación de la especie dentro de la demarcación del Segura. La Confederación formalizó la adquisición de la finca de La Raja, con una superficie de 81,61 hectáreas, en Crevillente, situada en el límite oeste del parque natural de El Hondo.

¿Por qué es relevante la finca de La Raja para la conservación de esta especie?

La finca presenta características ambientales singulares para el desarrollo del proyecto LIFE Cerceta Pardilla. Está integrada por dos grandes áreas lagunares de aguas salobres, forma parte de la Red Natura 2000 y cuenta con derechos de uso de agua. La CHS consideró que se trataba de un hábitat excepcional e insustituible para la recuperación de la especie, por lo que su incorporación al proyecto permite ampliar los espacios destinados a la conservación de la cerceta pardilla y reforzar las actuaciones de restauración de humedales en la demarcación.

¿Qué importancia tienen los humedales como El Hondo para la biodiversidad?

Los humedales son espacios esenciales para la conservación de la biodiversidad, especialmente para especies ligadas a ambientes acuáticos y zonas de reproducción. En el caso de la cerceta pardilla, la pérdida de hábitats adecuados es una de sus principales amenazas. Por ello, la recuperación, mejora y gestión de espacios como El Hondo resulta clave para favorecer la presencia de láminas de agua, zonas de refugio, alimentación y cría. Además, estos ecosistemas actúan como aliados ambientales frente al cambio climático y contribuyen a la salud ecológica del conjunto de la demarcación.

La caña común sigue siendo uno de los grandes problemas ambientales de los cauces mediterráneos. ¿Cómo aborda la CHS esta cuestión?

La caña común, Arundo donax, desplaza a la vegetación autóctona, empobrece los ecosistemas de ribera y dificulta la recuperación natural de los cauces. La CHS ha acumulado una amplia experiencia en su gestión y control, que ha quedado recogida en el “Manual de Gestión de la Caña Común: experiencias de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A.”, una publicación editada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y financiada por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El documento recopila más de 15 años de trabajos de gestión y control de Arundo donax en los ecosistemas fluviales de la cuenca del Segura, así como el aprendizaje obtenido tras más de 50 actuaciones desarrolladas en este ámbito.

¿Ese conocimiento técnico resulta aplicable también al tramo bajo del Segura y la Vega Baja?

Sí. La gestión de la caña común es especialmente relevante en los tramos medios y bajos de la cuenca, donde esta especie presenta una elevada capacidad de expansión y puede afectar tanto a la biodiversidad como a la funcionalidad hidráulica de los cauces. El manual proporciona criterios para seleccionar estrategias de intervención en función de las condiciones de cada zona, con el objetivo de favorecer la regeneración de las riberas y avanzar hacia ecosistemas más resilientes y autosostenibles. Ese conocimiento técnico es útil para orientar actuaciones en el conjunto de la demarcación, incluido el tramo bajo del Segura y los espacios vinculados a la Vega Baja.

¿La CHS trabaja también en el control de otras especies invasoras?

La gestión de la caña común forma parte de una línea de trabajo más amplia frente a las especies exóticas invasoras y otros episodios que alteran el equilibrio ecológico de las masas de agua. La CHS sigue trabajando en el control y seguimiento de otras especies y fenómenos que afectan a la demarcación, como el mejillón cebra, la almeja asiática, el cangrejo americano o los blooms de algas. Estas actuaciones requieren vigilancia, coordinación técnica y medidas adaptadas a cada caso, ya que su presencia puede afectar tanto a los ecosistemas acuáticos como a las infraestructuras hidráulicas y a los usos del agua.

¿Qué papel juega la educación ambiental en esta estrategia?

La educación ambiental es una herramienta esencial para consolidar las actuaciones sobre el territorio. La CHS ha adjudicado el programa “Aula Ambiental del Segura”, que contempla actividades educativas, itinerarios guiados, jornadas, talleres, una exposición itinerante sobre la cuenca y materiales didácticos para fomentar el conocimiento de los ecosistemas fluviales y el uso responsable del agua. Esta iniciativa se desarrollará en el ámbito de toda la demarcación hidrográfica del Segura y está dirigida tanto a la comunidad educativa como a la población general y a colectivos específicos.

¿Qué valor tiene este tipo de programas para territorios como la Vega Baja?

En territorios como la Vega Baja, donde la relación entre el agua, el río, la agricultura, los núcleos urbanos y los espacios naturales es especialmente intensa, la educación ambiental tiene un valor estratégico. Permite explicar cómo funciona la cuenca, por qué es importante mantener limpios los cauces y azarbes, qué consecuencias tienen los vertidos o el abandono de residuos y cómo puede implicarse la ciudadanía en la conservación del Segura. La sensibilización es una herramienta preventiva tan importante como la propia intervención sobre el terreno.

¿Cuál debe ser el compromiso de los municipios y de la ciudadanía de la Vega Baja en el Día Mundial del Medio Ambiente?

La conservación del tramo bajo del Segura y de sus ecosistemas asociados requiere una implicación compartida. Las administraciones deben seguir ejecutando proyectos de restauración, mantenimiento y mejoraambiental, pero la ciudadanía, los ayuntamientos y los usuarios del territorio desempeñan un papel decisivo. Evitar vertidos, respetar los cauces, no abandonar residuos en azarbes, acequias o canales, conocer el valor de los ecosistemas fluviales y participar en una cultura del uso responsable del agua son condiciones imprescindibles para proteger el Segura y reforzar su papel ambiental en la Vega Baja.

¿Qué balance general puede hacerse de estas actuaciones ambientales en torno al Segura?

El balance es el de una política ambiental integral, que combina restauración de cauces, recuperación de hábitats, lucha contra especies invasoras, conservación de fauna amenazada, retirada de residuos y educación ambiental. En la Vega Baja de Alicante, estas actuaciones tienen una dimensión estratégica porque inciden directamente en el tramo final del Segura, en la red de azarbes y canales de riego tradicional, en la prevención de residuos y en la protección de espacios de alto valor ecológico como El Hondo. La publicación del manual para la gestión de la caña común, el seguimiento de otras especies invasoras y fenómenos como los blooms de algas, junto a la restauración de hábitats de la cerceta pardilla, refuerzan una línea de trabajo técnico, preventivo y ambiental orientada a proteger el conjunto de la demarcación del Segura.