RH Hoteles refuerza su compromiso medioambiental con nuevas acciones de sostenibilidad en la Comunidad Valenciana

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, RH Hoteles reafirma su compromiso con un modelo de turismo más responsable, eficiente y respetuoso con los destinos en los que está presente. La cadena hotelera, con establecimientos en Benidorm, Calpe, Gandía, Valencia, Castellón, Peñíscola, Vinaròs, Murcia y Jerez de la Frontera, continúa avanzando en la integración de la sostenibilidad dentro de su gestión diaria a través del modelo RH GREEN 360º.

Bajo esta estrategia, RH Hoteles trabaja para reducir el impacto ambiental de su actividad, mejorar la eficiencia en sus establecimientos y generar valor en el entorno social y natural de sus destinos. La compañía mantiene una trayectoria de más de dos décadas vinculada a la gestión ambiental, con certificaciones, auditorías y proyectos orientados a la mejora continua.

Entre las principales líneas de actuación destaca la compra de electricidad con certificado de origen 100% renovable para los hoteles de la cadena, la verificación de la Huella de Carbono, la inversión en instalaciones más eficientes sustituyendo bombas de calor e instalaciones de gas por sistemas de alta eficiencia como la aerotermia, además de la incorporación de medidas de ahorro energético, control de consumos y economía circular.

Uno de los proyectos más recientes ha sido la reforestación de una zona de Pego afectada por incendios forestales, donde se han plantado 739 árboles autóctonos, contribuyendo a la restauración del entorno y a la compensación de 150 toneladas de CO₂. Esta actuación se suma a otros proyectos de compensación y reforestación impulsados por la cadena, como parte de su objetivo de avanzar hacia un turismo con menor impacto climático, teniendo programado para octubre la siguiente plantación dentro de la Comunidad Valenciana.

RH Hoteles es una cadena hotelera de origen valenciano con una trayectoria de más de cuatro décadas en el sector turístico. / INFORMACIÓN

La reducción del desperdicio alimentario es otra de las prioridades de RH Hoteles. La cadena ha obtenido la certificación Gold The Pledge on Food Waste, un reconocimiento a los avances realizados en la medición, control y reducción del desperdicio en cocina y buffet. Además, ha puesto en marcha iniciativas como el proyecto piloto con Too Good To Go, orientado a evitar que alimentos en buen estado terminen como residuo.

En esta misma línea, RH Hoteles continúa desarrollando acciones de economía circular, como la digitalización de procesos para reducir el uso de papel, la reutilización y donación de textiles, la implantación de fuentes de agua filtrada para reducir botellas de plástico de un solo uso y proyectos piloto para transformar aceite de cocina usado en productos de limpieza.

Desde RH Hoteles destacan que “la sostenibilidad no puede entenderse como una acción puntual, sino como una forma de gestionar y tomar decisiones cada día. Cuidar los destinos en los que estamos presentes es también cuidar el futuro del turismo y de las personas que viven y trabajan en ellos”.

La compañía también vincula su estrategia medioambiental con el bienestar de sus equipos y el desarrollo de los destinos. En este sentido, RH Hoteles impulsa formación en sostenibilidad, medidas de conciliación, mejoras en salud laboral, acciones de inclusión, apoyo a entidades sociales y colaboraciones con proyectos solidarios.

Con esta hoja de ruta, RH Hoteles en el Día Mundial del Medio Ambiente afianza su compromiso con un turismo responsable, competitivo y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, convencidos de que el futuro del sector pasa por proteger el entorno, cuidar a las personas y avanzar hacia una gestión cada vez más eficiente.

Sobre RH Hoteles

RH Hoteles es una cadena hotelera de origen valenciano con una trayectoria de más de cuatro décadas en el sector turístico. Actualmente cuenta con 21 establecimientos hoteleros y 2 bloques de apartamentos ubicados en destinos como Benidorm, Calp, Gandía, Valencia, Castellón, Peñíscola, Vinaròs, Murcia y Jerez de la Frontera. La compañía desarrolla su actividad bajo un modelo basado en la calidad, la innovación, la hospitalidad y el compromiso con el entorno.