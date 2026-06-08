Graban por primera vez un tiburón blanco en el Mediterráneo

Un equipo de buzos que participaba en una misión de retirada de redes de pesca abandonadas en el estrecho de Sicilia ha logrado captar lo que se considera la primera filmación submarina de un tiburón blanco adulto en libertad en el mar Mediterráneo.

El hecho se produjo durante una expedición organizada por la Fundación Healthy Seas, junto con las organizaciones Ghost Diving y SDSS, para recuperar redes fantasma abandonadas en un barco hundido situado entre Sicilia y Túnez, y que siguen atrapando peces y todo tipo de fauna marina a lo largo de los años, causando una muerte lenta y dolorosa.

Registro submarino inédito

Las imágenes fueron grabadas por el voluntario de Ghost Diving Derk Remmers mientras el equipo trabajaba en la retirada de estas redes de pesca abandonadas que suponen un peligro para tortugas marinas, grandes peces y otras especies.

Según un comunicado de Healthy Seas, aunque los avistamientos de tiburón blanco desde embarcaciones se producen ocasionalmente en el Mediterráneo, no existían hasta ahora grabaciones submarinas en el hábitat natural de esta especie, catalogada en peligro crítico en esta región.

Los investigadores que colaboran con la misión consideran que la observación tiene un gran valor científico para mejorar el conocimiento sobre la distribución y comportamiento del tiburón blanco en el Mediterráneo, aunque advierten de que serán necesarios más estudios antes de extraer conclusiones ecológicas.

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La expedición también incluyó muestreos de ADN ambiental (eDNA) y tareas de seguimiento de la biodiversidad asociada al pecio, cuyos resultados se analizarán en los próximos meses.