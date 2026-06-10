Descubren que los árboles bajo calor extremo emiten un contaminante típico del tráfico urbano

Científicos del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC) y el CREAF (Centre de Recerca i Aplicacions Forestals) han descubierto que los encinares mediterráneos sometidos a olas de calor emiten tolueno, que es un contaminante normalmente proveniente del tráfico rodado en las ciudades. Este compuesto, además, contribuye a la formación de ozono y puede agravar por ello los episodios de contaminación estival.

El estudio, publicado en la revista Environmental Science Atmospheres, se basa en datos recogidos durante los veranos de 2021, 2022 y 2023 en el Parque Natural del Montseny, Barcelona, coincidiendo con uno de los episodios de sequía más intensos registrados en Cataluña en las últimas décadas. Durante estos periodos, el equipo observó aumentos recurrentes en las concentraciones de tolueno en zonas forestales, especialmente tras episodios de calor extremo.

Imagen de un encinar mediterráneo / Pinterest

"Observamos que, aproximadamente dos días después de las olas de calor, aparecían picos de tolueno por la mañana. Esto nos hizo pensar que había una respuesta del propio bosque ante dichas condiciones de estrés", explica Ana Yáñez-Serrano, investigadora del IDAEA y primera autora del estudio.

Puede agravar la contaminación por ozono

El tolueno forma parte de los compuestos orgánicos volátiles, un grupo de sustancias químicas fundamentales en la formación de ozono troposférico y de partículas en suspensión, especialmente durante el verano. El ozono no siempre es beneficioso: en la estratosfera forma la capa de ozono protectora frente a la radiación ultravioleta. Sin embargo, en la troposfera, la capa más cercana a la superficie, el ozono se comporta como un contaminante, que puede irritar las vías respiratorias, dañar la vegetación y actuar como un gas de efecto invernadero.

El tolueno es un contaminante que hasta ahora solo se relacionaba con el tráfico y la industria / Efe

Por tanto, un aumento de compuestos orgánicos volátiles en la atmósfera, como el tolueno, contribuye a la formación de ozono y puede agravar los episodios de contaminación estival. En zonas como el Montseny, estos compuestos volátiles reaccionan con los óxidos de nitrógeno procedentes del tráfico urbano y favorecen la formación de ozono.

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"Hasta ahora, el tolueno se consideraba mayoritariamente un contaminante antropogénico que emitía solo el tráfico y la industria. El hecho que los bosques mediterráneos lo emitan de manera significativa bajo condiciones de calor y sequía abre la puerta a calcular mejor la calidad del aire en unas condiciones cada vez más cálidas", continúa Joan Llusià Benet, investigador del CREAF y otro de los coautores.