EEUU se prepara para autorizar un gran proyecto de minería en fondos marinos que no son de su propiedad

Una empresa canadiense de minería submarina podría convertirse en la primera del mundo en explotar comercialmente los fondos marinos internacionales en virtud de una controvertida orden ejecutiva estadounidense que elude las regulaciones de Naciones Unidas. Recientes análisis jurídicos demuestran que ello podría suponer una violación del derecho internacional por parte de Canadá.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de EEUU anunció recientemente que una solicitud presentada por The Metals Company, con sede en Vancouver (a través de su filial estadounidense, TMC U.S.) cumple totalmente con las regulaciones de dicho organismo público.

Los próximos pasos consisten en la publicación de un borrador de la declaración de impacto ambiental para la presentación de alegaciones, lo que, según espera TMC, desembocará en la concesión de un permiso para explotar el lecho marino en el primer trimestre de 2027.

La empresa TMC espera obtener licencia para iniciar sus excavaciones en el primer trimestre de 2027

A medida que crece la demanda de minerales críticos, los gobiernos de todo el mundo buscan cada vez más recursos minerales más allá de sus fronteras y costas, en las profundidades marinas.

En este sentido, son de particular interés los miles de millones de toneladas de nódulos polimetálicos ricos en cobalto, níquel y elementos de tierras raras que yacen en el lecho marino, entre 4 y 6 kilómetros por debajo de la superficie del agua.

Buques de exploración de minería submarina / Metals Company

Las modernas técnicas de ingeniería están haciendo que la extracción de nódulos polimetálicos sea más viable económicamente para las empresas mineras. Sin embargo, un factor que complica la situación es que la mayoría de este material se encuentra en aguas internacionales, fuera del territorio de cualquier país.

“Patrimonio común de la humanidad”

Alrededor del 90% de los Estados miembros de la ONU han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), que afirma que las profundidades marinas son "patrimonio común de la humanidad" y que sus recursos "pertenecen a la humanidad en su conjunto". Estados Unidos nunca ratificó el tratado.

En abril de 2025 el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que busca agilizar la concesión de permisos para la extracción de minerales de los fondos marinos en áreas fuera de la jurisdicción nacional de Estados Unidos.

En pocas palabras, Estados Unidos quiere empezar a conceder permisos para explotar zonas del lecho marino que no son de su propiedad ni de ningún otro país, actuando así al margen de la normativa de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés) de la ONU.

Maquinaria para la extracción de minerales en el fondo del mar / Agencias

Ese mismo mes, TMC U.S. solicitó un primer permiso comercial para la extracción de minerales en aproximadamente 25.000 kilómetros cuadrados del lecho marino del océano Pacífico. Posteriormente, esta solicitud se modificó a 65.000 kilómetros cuadrados, una superficie que duplica con creces el tamaño de la isla de Vancouver.

En respuesta a la orden ejecutiva de Trump, la secretaria general de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos (ISA), Leticia Carvalho, afirmó que "ningún Estado tiene derecho a explotar unilateralmente los recursos minerales de las profundidades marinas fuera del marco jurídico establecido por la UNCLOS".

Los Estados miembros de la ONU han estado trabajando desde 2014 en un marco regulatorio para la explotación comercial de minerales de aguas profundas, bajo la dirección de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Sin embargo, a junio de 2026, la redacción normativa aún no ha finalizado.

EEUU se desentiende del tratado mundial

Los representantes de Estados Unidos argumentan que su país no firmó ni ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) y, por lo tanto, no tiene obligación de adherirse al proceso de autorización de la ISA, afirmando que "Estados Unidos no está sujeto a las normas de la Convención relativas a la minería en los fondos marinos a través de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos".

Estados Unidos alega que, al no haber firmado la Convención del Derecho del Mar, no está sujeto a sus regulaciones

En cambio, citan la Ley de Recursos Minerales Duros de los Fondos Marinos de Estados Unidos, una vía legislativa poco utilizada, a través de la cual se otorgaron algunos permisos de exploración a principios de los años 1980, pero que desde entonces ha permanecido inactiva.

Posibles repercusiones legales para Canadá

Aún está por verse si las acciones de Estados Unidos son legales. Sin embargo, este asunto plantea una segunda pregunta: ¿Afrontará Canadá, que es un estado miembro de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), alguna consecuencia legal si la filial estadounidense de una empresa canadiense comienza a explotar minerales en aguas internacionales con permisos estadounidenses?

Para los Estados miembros de la UNCLOS, sus obligaciones en virtud del tratado son muy claras: estos Estados no tienen permitido extraer minerales de forma independiente, y también están obligados a no reconocer ni participar en ninguna actividad minera unilateral.

Protesta ecologista contra la minería submarina / Greenpeace

Fundamentalmente, los Estados miembros también tienen la "responsabilidad de garantizar" que ninguna empresa o persona bajo su jurisdicción participe en ninguna de estas actividades mineras unilaterales.

Si se determina que Canadá ha infringido alguna de estas normas, el país quedaría expuesto a ser sometido a audiencias disciplinarias ante la Sala de Controversias de los Fondos Marinos. Como Estado miembro de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Canadá estaría legalmente obligado a acatar la audiencia y el fallo correspondientes, así como a pagar las indemnizaciones que se ordenasen.

Si se determina que Canadá ha infringido la normativa internacional, el país quedaría expuesto a posibles indemnizaciones y sanciones

The Metals Company está siguiendo el procedimiento regulatorio estadounidense a través de su filial con sede en EE. UU. Sin embargo, TMC U.S. solo existe con ese nombre desde enero de 2025, lo que significa que es probable que los datos críticos, los fondos y los diseños patentados utilizados para la minería provengan de la empresa matriz canadiense TMC u otras filiales de TMC.

Si una filial estadounidense no tiene, posiblemente, ninguna independencia funcional de su empresa matriz canadiense, Canadá podría tener la obligación y la responsabilidad, en virtud de la UNCLOS, de garantizar que la empresa no participe en actividades mineras que puedan infringir las normas de la ONU.

Posición del gobierno canadiense

En 2023 el gobierno canadiense anunció su apoyo a una moratoria sobre la minería comercial en los fondos marinos en aguas internacionales. Sin embargo, desde entonces, el gobierno ha guardado silencio sobre el tema de la minería en aguas profundas.

(*) Cara B. G. James es candidata a doctora en Geofísica de la Universidad de Columbia Británica (Canadá). Artículo originalmente publicado en The Conversation

En una reciente carta pública, organizaciones medioambientales y de justicia social, así como grupos comunitarios, pidieron al gobierno que "denunciara públicamente los proyectos de una empresa canadiense para participar en la minería unilateral en aguas profundas", y que reafirmara su compromiso con la UNCLOS y con una moratoria sobre los minerales de los fondos marinos.

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Con la próxima reunión de la Asamblea de la ISA programada para julio de 2026, todas las miradas estarán puestas en Canadá para ver si reconoce su obligación de cuestionar las acciones de TMC y del gobierno de EEUU, o bien si sigue guardando silencio.