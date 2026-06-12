Los tribunales tumban un macroproyecto industrial en Madrid por afectar a suelo agrícola de máxima calidad

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha tumbado el ambicioso proyecto logístico del Corredor del Henares, el llamado Alma Meco, que iba a transformar 256 hectáreas de cultivo de cereal en un área industrial con ocho macronaves. El tribunal madrileño ha dado la razón al recurso que habían interpuesto las asociaciones Ecología y Libertad y SOS Rural, al entender que esos terrenos son de una gran calidad agrícola que la ley no permite transformar en suelo industrial.

La sentencia, al aceptar los planteamientos de ambos colectivos, señala que los terrenos pertenecen a la clase agrológica más alta de la Comunidad de Madrid, por lo que deben clasificarse como suelo no urbanizable de especial protección por su valor agrícola, en vez de como urbanizable destinado a logística.

La sentencia señala que los terrenos pertenecen a la clase agrológica más alta de la Comunidad de Madrid, por lo que deben clasificarse como suelo no urbanizable de especial protección

Las dos entidades de defensa rural y ambiental señalan que este fallo anula de paso la parte del Plan General de Ordenación Urbana de Meco que clasificó en 2009 esos terrenos como urbanizables.

Lo que iba a ser “una de las zonas de actividad más grandes del país”, según el propio Plan General, se iba a situar entre la Comunidad de Madrid y la de Castilla-La Mancha e iba a afectar a un total de 356 hectáreas, de las que 250 se encontraban en Meco. Allí, estos suelos tienen uso agrícola desde tiempo inmemorial.

Ubicación prevista para el complejo / Ayuntamiento de Meco

La sentencia señala que es doctrina consolidada del Tribunal Supremo que el suelo en cuestión, al pertenecer a la clase agrológica más alta de la Comunidad de Madrid, deben clasificarse de forma obligada, y no de modo discrecional, como no urbanizable de especial protección por su valor agrícola.

"De elemento productivo a elemento inerte"

El tribunal madrileño añade que “la mayor amenaza que pesa sobre las tierras de la Comunidad de Madrid es el paso de elemento productivo a elemento inerte, es decir, mero soporte físico de una actividad no agraria, como es urbana, industrial o viaria” y destaca el carácter “irremplazable” que tienen estas tierras.

Además, la sentencia recuerda que todo el ámbito industrial proyectado se halla incluido en el Área de Importancia para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA) número 74 de Talamanca-Camarma, en el entorno de varias zonas protegidas como ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) y ZEC en los ríos Jarama y Henares.

Recreación del proyecto / CAM

La sentencia señala que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo, una zona IBA como esta se puede considerar como una ZEPA en potencia.

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo, una zona IBA como esta se puede considerar como una ZEPA en potencia

Por ello, el Tribunal anula la Declaración Ambiental Estratégica del Plan de Sectorización “Alma-Meco”, porque ni el Estudio Ambiental Estratégico, ni la propia Declaración, evaluaron la ocupación y afección directa de la IBA n.º 74. La simple inclusión del suelo en ese inventario —subraya la sentencia— “ya predetermina la existencia de hábitats que no pueden ser sustituidos por medidas correctoras aplicables tras el desarrollo del sector”, por lo que la ausencia de ese análisis vicia de nulidad todo el plan.

"Un precedente muy importante" para SOS Rural

La portavoz de SOS Rural, Natalia Corbalán, ha manifestado su satisfacción tras conocer el resultado de la sentencia del TSJB y afirma que este fallo “ha dejado por escrito algo importantísimo: los suelos agrícolas de alto valor productivo deben ser protegidos por su valor agrícola. Esto sienta un precedente judicial muy importante”.

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“Esta sentencia nos da más herramientas, más argumentos y más fuerzas para seguir peleando en otros frentes. Porque no estamos hablando solo de hectáreas de un expediente. Hablamos de alimento, biodiversidad, paisaje, pueblos vivos y soberanía alimentaria”, añade.