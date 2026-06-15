Educación ambiental dirigida a colectivos vulnerables

Con el firme propósito de que la educación ambiental no deje a nadie atrás, la entidad —que engloba a 37 municipios del Comtat y parte de l’Alacantí y l’Alcoià— ha diseñado acciones formativas y lúdicas a la medida de diferentes realidades sociales, fomentando la integración, la autonomía y el respeto por el entorno en las comarcas donde opera.

Dentro de esta estrategia integradora, el tejido asociativo y asistencial de la comarca de l’Alcoià ha tenido un protagonismo destacado. En Ibi, los usuarios del Centro Ocupacional San Pascual han podido interiorizar la importancia de la economía circular gracias a un taller de filigranas, la elaboración de un mural de los residuos y una visita guiada al ecoparque fijo de la localidad, donde aprendieron el correcto flujo de los desechos urbanos.

En esta misma línea, la Asociación Somriu, nacida en 2017 para impulsar la inclusión social de los jóvenes, participó activamente en una sesión destinada a desmontar los mitos y leyendas sobre la gestión de residuos, mientras que las personas con diversidad funcional de la Asociación Babilón y los integrantes de ADIBI, entidad centrada en la discapacidad y las enfermedades raras, experimentaron con la transformación de residuos en recursos mediante talleres de fabricación de jabón. Por su parte, en Xixona, el centro ocupacional de la localidad albergó dinámicas creativas orientadas a dar una segunda vida a camisetas viejas y cápsulas de café usadas.

La acción del consorcio también se ha desplegado de manera muy intensa en la comarca de l’Alacantí, estableciendo una estrecha colaboración con delegaciones de Cruz Roja y Cáritas. En San Vicente del Raspeig, Cruz Roja articuló propuestas multiculturales y con perspectiva de género que incluyó dos charlas sobre la guía básica de separación de residuos adaptadas para población migrante, una de ellas en español para la comunidad latina y otra con traducción simultánea para refugiados ucranianos.

Asimismo, el grupo de mujeres en situación o riesgo de exclusión social de esta misma asamblea participó en talleres de elaboración de jabón con aceite usado, reciclaje textil y la sesión concienciadora sobre desperdicio alimentario «No lo tires, reinvéntalo», además de debatir sobre las falsas creencias del reciclaje. Esta misma propuesta contra el despilfarro de comida, sumada a la creación de jabones caseros o la charla de mitos ambientales se replicó con éxito en el Huerto de Cáritas de San Vicente del Raspeig. La labor con Cruz Roja se extenderá próximamente a Sant Joan d’Alacant con nuevas actividades.

El ocio educativo y la concienciación comunitaria han encontrado también un espacio de referencia en el Centro Social Ravalet de Mutxamel, donde se ha estructurado un calendario estival muy completo. Los participantes han disfrutado ya de actividades sobre la Tortuga Boba, una divertida dinámica de escape room, visitas al ecoparque y tardes de juegos tradicionales enfocadas al reciclaje, quedando programadas para las próximas semanas sesiones de la «Eco-Oca», confección de bolsos a partir de camisetas y nuevas manualidades de filigranas. La formación especializada ha llegado también a ADACEA en San Vicente del Raspeig, donde las personas con daño cerebral adquirido recibieron una formación adaptada sobre la separación en origen de los desechos domésticos.

Finalmente, el Consorcio Terra ha querido vincular la sostenibilidad con el entorno laboral y la capacitación. Así, en Alcoy, los miembros de ASPROMIN, asociación pro personas con discapacidad intelectual, asistieron a una enriquecedora charla informativa sobre la gestión de residuos urbanos. Para cerrar el círculo del aprendizaje técnico y profesional, la entidad ha impartido sesiones informativas monográficas sobre la correcta gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES) en los talleres de empleo de San Vicente del Raspeig, Muro de Alcoy y Cocentaina, dotando a los futuros profesionales de las herramientas normativas y ecológicas necesarias para el desempeño de sus funciones en una sociedad cada vez más verde y enfocada en la economía circular.