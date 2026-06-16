RAEECCIONA cierra su edición 2026 consolidándose como referente en reciclaje electrónico

La campaña RAEECCIONA concluyó el pasado 7 de junio con un balance positivo tras varias semanas impulsando el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) a través de la red de comercios de proximidad de la Comunitat Valenciana. La iniciativa contó con la participación de 120 establecimientos adheridos y registró una notable respuesta ciudadana, consolidándose como una herramienta eficaz para fomentar hábitos de consumo más sostenibles y responsables.

Desarrollada bajo los principios de la economía circular, la campaña tuvo como finalidad sensibilizar a la población sobre la creciente generación de residuos electrónicos y la importancia de garantizar su correcta recogida y tratamiento. En este sentido, RAEECCIONA promovió un modelo de consumo responsable que integra la compra, el uso y el reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos dentro de un mismo ciclo de aprovechamiento de recursos.

Los comercios de proximidad han actuado como puntos clave para acercar la recogida selectiva de RAEE a la ciudadanía. / INFORMACIÓN

La iniciativa se enmarca en los objetivos establecidos por la normativa vigente en materia de gestión de residuos electrónicos, que impulsa la correcta recogida y valorización de estos materiales para minimizar su impacto ambiental y favorecer la recuperación de recursos, el Real Decreto 110/2015. Asimismo, pone en valor el papel de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) y de los comercios de proximidad como agentes clave para acercar el reciclaje a la ciudadanía y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible.

Participación ciudadana e incentivo al comercio

La mecánica de participación establecida en la campaña permitió a la ciudadanía depositar aparatos eléctricos y electrónicos en desuso en los establecimientos adheridos, obteniendo un boleto de participación que posteriormente debía validarse a través de la página web de RAEECCIONA. Como incentivo, la iniciativa realizó el sorteo de un bono de compra de 500 euros para canjear en el comercio donde se hubiera efectuado la entrega del residuo, reforzando de este modo la vinculación entre la correcta gestión ambiental de estos aparatos y el apoyo al comercio de proximidad.

La campaña también tuvo una importante presencia en el ámbito digital mediante diferentes acciones en redes sociales. Entre ellas destacaron varios sorteos promocionales que permitieron a los participantes optar a bonos de compra canjeables en los comercios adheridos. Esta estrategia contribuyó a amplificar el alcance de la iniciativa y a reforzar la participación ciudadana.

En el análisis por municipios, València encabezó los índices de participación y recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, registrando el mayor volumen de aparatos reciclados durante la campaña. Le siguieron Gandia y Paiporta, que también destacaron por la activa colaboración de sus vecinos y del tejido comercial participante, consolidándose como referentes en esta edición de RAEECCIONA.

Planchas, lavadoras y móviles, los residuos más depositados

Respecto a la tipología de residuos recogidos, la campaña permitió gestionar un total de 51 tipos diferentes de aparatos eléctricos y electrónicos, siendo las planchas el RAEE más depositado por la ciudadanía, con un 7,8 % del total. A continuación, se situaron las lavadoras, que representaron el 6,8 %, y los móviles o teléfonos, con un 5,4 %. Estos resultados constatan la importancia de seguir impulsando iniciativas que acerquen la recogida selectiva a la ciudadanía y faciliten la correcta gestión de los aparatos al final de su vida útil, favoreciendo su reciclaje y la recuperación de materiales en línea con los principios de la economía circular.

El balance de esta edición confirma la consolidación de RAEECCIONA como una iniciativa de referencia en materia de sensibilización ambiental y participación ciudadana. La campaña ha contribuido a reforzar el conocimiento sobre la importancia del reciclaje de residuos electrónicos y ha evidenciado el papel clave que desempeña el comercio de proximidad como agente dinamizador de prácticas sostenibles. Asimismo, los resultados obtenidos reflejan una creciente implicación social con la correcta gestión de los RAEE y con la construcción de municipios más comprometidos con la protección del medio ambiente y el uso eficiente de los recursos.