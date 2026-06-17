España se prepara para la llegada de la primera ola de calor del verano, que ya se perfila como un episodio con una intensidad de récord

Todo apunta a que en los próximos días España vivirá un aumento drástico de las temperaturas y, probablemente, incluso alcance alguno de los valores más altos jamás observados para esta época. Según apuntan algunas voces, este episodio podría cumplir los criterios técnicos para catalogarse como la primera gran ola de calor del verano en España. Por el momento, los técnicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han enviado ya un primer aviso informativo por un "episodio de temperaturas muy altas y persistentes en la Península" que arrancará entre el sábado y el domingo y se alargará hasta como mínimo el próximo martes dejando valores hasta 10 grados por encima de lo normal para la época y máximas de 42 grados en varios puntos del país. En caso de adquirir categoría de ola de calor, sería el primer episodio de este tipo del año. De lo contrario, sería el segundo episodio de calor excepcional registrado este 2026.

Los modelos apuntan a que el calor llegará debido al desplazamiento de una masa de aire sahariano muy seco y muy cálido que, además, se sumará a la elevada situación de insolación propia de esta época del año en España. Esta suma de factores, afirman los expertos, dará lugar a un probable episodio de temperaturas muy altas y persistentes entre el domingo 21 y hasta como mínimo el martes, aunque es posible que se extienda durante buena parte de la próxima semana. Los modelos apuntan a que el episodio se hará sentir en toda la Península Ibérica y que cogerá especial fuerza en los valles fluviales y depresiones del interior peninsular. En muchas localidades se esperan máximas por encima de los 40 y, en algunos puntos, hasta se podrían superar los 42 grados.

Los expertos afirman que el calor será especialmente intenso en las horas centrales del día. El nivel de riesgo de incendio irá en aumento, especialmente en zonas del norte, ya que en algunos puntos el calor llegará acompañado de tormentas secas y escasas precipitaciones. Además, a lo largo de este episodio, se espera la entrada de calima y de polvo en suspensión, por lo que se recomienda limitar las actividades al aire libre y prestar especial atención a los grupos especialmente vulnerables a las altas temperaturas como, por ejemplo, los niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, entre otros.

Calor al alza

Los modelos apuntan a que a partir del sábado 20 se espera que comience un ascenso generalizado de las temperaturas, que será muy acusado a partir del domingo 21. Durante esa jornada es probable que se superen los 40 grados en el valle del Ebro y depresiones nororientales, así como en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, donde también podrían rozarse los 42 grados de forma local. Todo apunta a que el lunes 22 será el día más cálido de este episodio. Para entonces se espera volver a superar los 40 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Se esperan también temperaturas muy elevadas en la meseta norte, con registros de hasta 38 grados, así como en La Mancha e interiores del sureste peninsular, donde se superarán los 40 grados, y en el interior de Mallorca, donde se esperan valores de más de 36 grados.

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"Con elevada incertidumbre, el escenario más probable actualmente es que a partir del martes 23 las temperaturas comiencen a descender de forma ligera. Sin embargo, se mantendrán en valores muy elevados durante buena parte de la semana, sin que se pueda en estos momentos determinar con precisión el final del episodio", afirman los meteorólogos en un boletín informativo emitido este miércoles a mediodía y que, según recuerdan, irán actualizando conforme aparezcan nuevos datos sobre la evolución de este episodio.