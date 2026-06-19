Agricultores cada vez más 'verdes': España aprovecha el 100% de los fondos que la UE destina a prácticas sostenibles

"Nadie sabía lo que eran los ecorregímenes" cuando entraron en vigor hace tres años, dentro del marco de la actual PAC (Política Agraria Común). El entrecomillado no es de una fuente cualquiera crítica con el sistema: lo ha dicho el ministro de Agricultura, Luis Planas, que ha participado este jueves en un encuentro en Córdoba sobre la importancia de proteger los suelos agrícolas.

Seguramente, el ciudadano de a pie sigue sin saber qué son los ecorregímenes, ni tampoco le importan mucho. Los agricultores, a pesar de las reticencias iniciales frente a un modelo que suponía más burocracia ante una administración ya de por sí exasperante con el papeleo, parece que ya le han pillado el truco y los han asumido como propios. Entre otras cosas, porque aplicar ecorregímenes (son de carácter voluntario) en sus parcelas tiene grandes beneficios económicos.

Una de las claves del éxito es que aplicar ecorregímenes (son de carácter voluntario) en las parcelas reporta grandes beneficios económicos

Planas ha avanzado el balance de la ejecución de esta nueva figura de la PAC a lo largo del año pasado. En España se ha podido gastar, según sus datos, el 100% de los fondos reservados para pagar ecorregímenes, con más de 1.100 millones de euros. En otros países "han conseguido ejecutar sólo el 60% de los fondos", en palabras del ministro. Más datos: tres de cada cuatro agricultores se han acogido al paraguas 'verde' de la UE y de las casi 24 millones de hectáreas de superficie útil agrícola del país (poco menos de la mitad del territorio), 9,3 millones de hectáreas están dentro del sistema.

Pagos directos a prácticas sostenibles

¿Y en qué consiste el sistema? Los ecorregímenes son pagos directos de la PAC a los agricultores y ganaderos que apliquen determinadas medidas pensadas para combatir el cambio climático, mejorar el bienestar animal o el medio ambiente. No están vinculados, por tanto, ni a la producción ni a la superficie, sino a unas determinadas prácticas consideradas sostenibles, como el pastoreo extensivo, la siega sostenible, las islas de biodiversidad, rotación de cultivos con especies mejorantes o cubiertas vegetales. En una misma parcela pueden aplicarse una o varias de estas acciones o Ecorregímenes. La PAC reserva una cuarta parte de sus pagos directos a esta figura, aunque luego cada país diseña las medidas según las condiciones de su propio modelo agropecuario; no es lo mismo el olivar español que la pesca del arenque sueco.

Taller de agricultura ecológica / SEAE

La PAC, afirma, ya es de por sí muy cuidadosa con el medio ambiente y fomenta prácticas sostenibles, lo que puede parecer una redundancia innecesaria. Más bien los Ecorregímenes, por su carácter voluntario, son un ejemplo de condicionalidad reforzada: los agricultores no están obligados a acogerse al nuevo modelo, pero si lo hacen tendrán más beneficios económicos.

Las críticas a los ecorregímenes

Tampoco están exentos de críticas y polémicas. En el ámbito político (y también desde algunas asociaciones sectoriales) hay voces contra cualquier medida que profundice en la sostenibilidad ambiental en el campo por considerarlas excesivas. Por otro lado, algunas de las medidas de los Ecorregímenes ya estaban siendo aplicadas por los productores, especialmente en la agricultura y ganadería tradicionales; en consecuencia, no se obtiene ningún beneficio ambiental, sino un complemento de renta en la práctica. Además, los beneficiarios se quejan de la enorme complejidad del sistema que obliga a contratar asesores para gestionar el papeleo. Son agricultores, no abogados, dicen.

Los beneficiarios se quejan de la enorme complejidad del sistema, que obliga a contratar asesores para gestionar el papeleo

Sea como sea, el sistema de Ecorregímenes ha llegado para quedarse. Para Planas, "no sólo benefician a los agricultores", sino también al medio ambiente, para "alcanzar la neutralidad climática de la tierra en el año 2050, minimizar el efecto invernadero" reducir "la demanda de insumos" y las emisiones de carbono.

Agricultura de conservación

La Asociación Española de Agricultura de Conservación Suelos Vivos (Aeacsv) ha celebrado este jueves en el Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba el acto conmemorativo de su trigésimo aniversario, en el que ha participado el ministro. Este tipo de agricultura sostenible, muy enfocada a la gestión del suelo además de los propios cultivos, acapara gran parte de los Ecorregímenes. Según Planas, dos tercios de las ayudas de este tipo del año pasado se destinaron a la agricultura de conservación.

Olivar cordobés e imagen del ministro Planas / Córdoba

El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez, ha dirigido también unas palabras a los asistentes y ha comentado que “treinta años son el reflejo de una trayectoria construida con rigor científico, vocación de servicio, compromiso con el sector agrario y una clara visión de futuro. La asociación ha sabido situar la agricultura de conservación en el centro de los debates sobre sostenibilidad, cambio climático, productividad agraria y protección de los recursos naturales”.

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El presidente entrante de la asociación, el profesor Emilio J. González-Sánchez, ha explicado que cuando hablamos de agricultura de conservación “hablamos de una manera distinta de entender el suelo: no como un simple soporte físico para producir, sino como un recurso vivo, frágil y estratégico. Un suelo que almacena carbono regula el agua, sostiene biodiversidad, protege la productividad futura y condiciona la resiliencia de nuestras explotaciones agrarias”.