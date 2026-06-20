El peligroso pez globo, capaz de matar a una persona, se propaga por el Mediterráneo

La situación ya ha adquirido la condición de muy grave en aguas de Grecia, pero está extendiéndose por el Mediterráneo y podría llegar a medio plazo a Italia e incluso a España. Se trata de la presencia del temible Lagocephalus sceleratus, de la familia de los peces globo, llegado desde el Mar Rojo a través del Canal de Suez y que se está aclimatando favorablemente en el Mare Nostrum gracias al calentamiento que sufren sus aguas. El peligro reside en la excepcional voracidad y toxicidad de este animal, capaz de matar a una persona en caso de ingerir su carne y de arrancarle un dedo con su poderosa mordedura.

Primero colonizó zonas próximas a Israel y Chipre, en el extremo más oriental del Mediterráneo, pero ya hace años que se detectó también en Grecia, donde está causando verdaderos estragos en la pesca, y se observa su progresiva expansión hacia occidente, en dirección a Italia, según alertan los expertos.

Este pez globo pertenece a la misma familia que el famoso 'fugu', apreciado como una verdadera exquisitez en Japón según cómo se cocine, pero resulta ser aún mucho más venenoso, pues un solo bocado puede ser letal.

27 muertes en el Mediterráneo desde 2003

La bióloga marina Aylin Ulman ha documentado 27 muertes por consumo del pez globo en el Mediterráneo oriental, además de 144 intoxicaciones, desde que los primeros ejemplares se observaran en el 2003 en este mar.

La especie fue vista por primera vez en el Mediterráneo hace veinte años / Agencias

«Probablemente sea la peor especie invasora del mundo», cuenta Ulman en declaraciones a Efe.

"Si uno de estos te muerde, te arrancará un dedo de cuajo", afirma a la agencia AFP Alexis Charlambakis, pescador de 43 años que vive en el suroeste de la isla de Creta. "Son la destrucción del mar. No dejan rastro".

La prueba de lo que dice es cierto la tiene en la cubierta de un barco vecino: una raya, una dorada y otro pez capturado ese día están despedazados por grandes mordiscos que han arrancado la mayor parte de sus cuerpos.

"Es un pez omnívoro que come todo lo que encuentra", agrega Giannis Giankakis, un pescador de 65 años. "Nada parece molestarle, porque no tiene depredadores naturales entre los demás peces", añade.

Además de su potente toxina, capaz de matar a una persona si come su carne, estos miembros de la familia Tetraodontidae poseen una boca con forma de pico lo suficientemente fuerte como para perforar madera y metal.

Redes totalmente destrozadas

No solo arrasan con la pesca diaria de los pescadores, sino que también dejan sus redes hechas jirones.

"Si este no fuera mi barco, dejaría esta profesión para siempre. La situación es desesperada... no podemos sobrevivir", lamenta Charlambakis.

Tras cinco días en el mar, Charlambakis comentó que sus redes quedaron inservibles y difíciles de reparar. "Me llevó dos días arreglar estas redes. Las saqué esta mañana y tenían otros 20 agujeros", dijo.

Animales marinos atacados por un pez globo en Grecia / AFP

El depredador también contiene tetrodotoxina, "una toxina extremadamente peligrosa si se ingiere", advierte la bióloga marina del HCMR, Thekla Anastasiou.

"Provoca insuficiencia cardíaca e impide el funcionamiento de los pulmones", explica.

Las especies exóticas entran en tromba

En abril, la entidad conservacionista WWF publicó una guía de consumo responsable de productos del mar (www.fishguide.wwf.gr) con más de 100 especies que se encuentran en el mercado griego.

Entre ellas se encuentran 13 especies invasoras que no figuraban en la guía anterior de 2015. Gran parte de ellas penetran a través del Canal de Suez debido al transporte marítimo y al calentamiento del Mediterráneo, que favorece su propagación.

Detecciones hechas de la especie en el Mediterráneo en los últimos años / Nature

Entre las nuevas especies exóticas invasoras se encuentran el camarón atlántico (Penaeus aztecus) y el cangrejo azul (Callinectes sapidus) en el norte del mar Egeo, y el pez león (Pterois miles) en aguas más al sur.

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Los pescadores quieren que el Estado les subvencione la pesca de pez globo, un programa que ya funciona en la vecina Chipre, como medio para reducir sus poblaciones, algo que los científicos consideran imprescindible.