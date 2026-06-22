28 municipios y cerca de 3.000 hosteleros de la Comunitat Valenciana competirán este verano para conseguir la Bandera Verde de la sostenibilidad de Ecovidrio

Más de 3.000 establecimientos hosteleros y 28 municipios de la Comunitat Valenciana participarán este verano en la séptima edición del #MovimientoBanderasVerdes de Ecovidrio. Con esta campaña, el único SCRAP especializado que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen, busca, un año más, reconocer el esfuerzo de la hostelería local y el activismo de los municipios costeros por la circularidad durante el verano, en especial en lo relativo a la gestión correcta de sus residuos.

En la provincia de Alicante, más de 1.700 establecimientos hosteleros y 14 municipios (l'Alfàs del Pi, Alicante, Altea, Benidorm, Benissa, Calp, el Campello, Finestrat, Guardamar del Segura, Jávea, Orihuela, Santa Pola, Torrevieja y Villajoyosa competirán con hasta 28 municipios valencianos con el objetivo de conseguir una de las dos banderas verdes que Ecovidrio otorga en la región. En 2025, Calp (Alicante) y Peñíscola (Castellón) fueron los dos municipios valencianos que resultaron ganadores en la última edición de Banderas Verdes, y buscarán revalidar su título.

Como novedad, aparte de la preciada Bandera Verde, este año los municipios de cada comunidad autónoma que hayan obtenido la mayor puntuación serán premiados con una jornada de sensibilización en su municipio a través de educadores ambientales que informarán y resolverán las dudas de los vecinos sobre el reciclaje de los envases de vidrio y los beneficios que ello tiene para el medioambiente.

Igualmente, este año Ecovidrio reconocerá a los dos establecimientos hosteleros más responsables y comprometidos con la sostenibilidad de la Comunitat Valenciana, evaluando sus iniciativas para mejorar la gestión del reciclaje de residuos, su consumo de energía y agua o su apuesta por una compra sostenible, entre otras variables. En la pasada edición los locales reconocidos con este galardón fueron: Baobab Soul Kitchen & Bar, que compartió este galardón con el restaurante Rubén Miralles.

Esta iniciativa se ha presentado hoy en Orihuela Costa (Alicante), en un acto que ha contado con la participación de Sabina Goretti, secretaria autonómica de Medio Ambiente de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación; Miguel Halabi, director territorial de Alicante de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación; Rocío Ortuño, concejala de servicios del Ayuntamiento de Orihuela; Roberto Fuentes, subdirector de gerencias de la Zona Este de Ecovidrio y Manuel Sala, gerente de Ecovidrio en Comunitat Valenciana y Murcia.

En palabras de Roberto Fuentes, subdirector de gerencias de la Zona Este de Ecovidrio: “Un año más estamos muy orgullosos de poder celebrar una nueva edición del Movimiento Banderas Verdes y de contar de nuevo con la ayuda de hosteleros y municipios para dar respuesta al notable incremento de generación de residuos que registran las zonas costeras con elevado índice turístico en verano. Quiero dar las gracias por su compromiso a todos los municipios y al sector HORECA por volcarse con esta competición para promover el reciclaje y el desarrollo de nuestro entorno de manera sostenible”.

Gracias a la responsabilidad de municipios y hosteleros, en la presente edición del Movimiento Banderas Verdes se han recogido en la Comunitat Valenciana casi 14.700 toneladas de envases de vidrio. El reciclado de estos envases ha conseguido:

Evitar la emisión de más de 8.500 toneladas de CO2 a la atmósfera, el equivalente a retirar de la circulación más de 3.900 coches durante un año.

Evitar la extracción de más de 17.600 toneladas de materias primas, equivalente a casi 2 veces el peso de la Torre Eiffel.

Ahorrar 10.500 MWh de energía.

Un compromiso con la circularidad en nuestras costas

A nivel nacional, este año serán más de 120 municipios y más de 12.000 restaurantes, bares y chiringuitos los que se sumarán al #MovimientoBanderasVerdes. Los municipios participantes de dichas regiones lucharán por hacerse con una de las preciadas 9 Banderas Verdes de la Sostenibilidad que entrega Ecovidrio, que se repartirán de la siguiente forma: dos en Andalucía, dos en Illes Balears, dos en Catalunya, dos en Comunitat Valenciana y una en la Región de Murcia.

A través del compromiso de los municipios de las regiones participantes, Ecovidrio busca dar respuesta al incremento de la generación de envases de vidrio en las zonas costeras de nuestro país durante la época estival. Durante el verano se consume un tercio de los envases de vidrio que se ponen en circulación, y cerca del 50% de los residuos de envases de vidrio de un solo uso provienen del sector hostelero. Por ello, su participación es fundamental para avanzar hacia un modelo más circular y con menores emisiones de carbono.

Con el objetivo de ayudar a los municipios y a los establecimientos hosteleros participantes en la separación selectiva de envases de vidrio, Ecovidrio instalará un total de 200 nuevos contenedores y les entregará gratuitamente cerca de 1.300 cubos con ruedas para que puedan transportar sus residuos. Como en ediciones anteriores, también les brindará a los hosteleros formación ambiental y sobre economía circular, contando con cerca de 100 educadores ambientales, que visitarán todos los bares, chiringuitos y restaurantes participantes durante este verano.

Además, los municipios ganadores del año pasado -Mijas y La Línea de la Concepción (Andalucía), Calella y Canet de Mar (Catalunya), Calpe y Peñiscola (Comunitat Valenciana), Capdepera y Formentera (Illes Balears) y Mazarrón (Región de Murcia)- tendrán la oportunidad de revalidar su título, que les distingue como uno de los municipios más destacados en materia de circularidad.

Para postularse como ganador de una Bandera Verde, cada municipio tendrá que cumplir una serie de requisitos basados en criterios como el incremento del volumen de recogida selectiva de envases de vidrio respecto al año anterior; registrar una participación en la campaña de, al menos, el 50% de los establecimientos hosteleros locales; y fomentar la campaña entre la hostelería y darle difusión a la misma ante la ciudadanía y visitantes.

Además, cabe destacar que, para los municipios que ganen o revaliden la Bandera Verde en cada una de las comunidades autónomas participantes, se desarrollará este año una campaña de sensibilización medioambiental, con el objetivo de reforzar el compromiso ciudadano con el reciclaje y la economía circular.

Establecimientos reconocidos por sus buenas prácticas medioambientales

Como parte de esta campaña, Ecovidrio también otorgará galardones a los 9 establecimientos costeros más comprometidos con la sostenibilidad, por lo que todos los locales de hostelería participantes buscarán arrebatar este reconocimiento a los ganadores del año pasado:

Andalucía : Surla (Tarifa, Cádiz), El Farillo (Motril, Granada) y La Cueva (Ayamonte, Huelva).

: Surla (Tarifa, Cádiz), El Farillo (Motril, Granada) y La Cueva (Ayamonte, Huelva). Catalunya : Catalina (Gavà, Barcelona) y Les Corones (Torroella de Montgrí, Girona).

: Catalina (Gavà, Barcelona) y Les Corones (Torroella de Montgrí, Girona). Comunitat Valenciana : Baobab Soul Kitchen & Bar y el restaurante Rubén Miralles.

: Baobab Soul Kitchen & Bar y el restaurante Rubén Miralles. Illes Balears : Can Mimosa (Eivissa).

: Can Mimosa (Eivissa). Región de Murcia: Restaurante CP8 (Cabo de Palos, Cartagena).

En esta nueva edición, los hosteleros galardonados disfrutarán de una exclusiva master class y una degustación de varios platos a cargo del chef Andrés Torres, distinguido con una Estrella Michelin, una Estrella Verde Michelin, fue el ganador del Basque Culinary World Prize 2024 y además cuenta con 1 Sol de Repsol. Durante la jornada, el prestigioso cocinero compartirá su visión sobre la sostenibilidad en la alta cocina, con una filosofía de “aprovechar lo que recibes y devolver lo que sobra”, promoviendo la sostenibilidad local, cultivando ingredientes directamente en el restaurante y, lo que no se puede cultivar, lo adquiere de vecinos colaboradores.