Fracasa el modelo de vasos ‘reutilizables’ en los festivales y macroconciertos: piden que se cumpla la ley

Durante el verano aumenta el número de festivales y macroconciertos al aire libre, con la presencia de miles de personas. Consiguientemente, miles de vasos son utilizados para beber durante estos eventos. Son envases que en gran medida acaban tirados en el medio natural y, a pesar de la obligación legal de que sean reutilizables y pese a los anuncios de los organizadores, lo cierto es que no son reutilizados.

Ahora, la Alianza Residuo Cero y la plataforma Ley de Residuos Ya (integradas por 130 entidades sociales y vecinales de España) han reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica que aproveche la modificación del real decreto de envases y residuos de envases para corregir el vacío legal que permite que muchos vasos utilizados en estos conciertos se presenten como reutilizables cuando en realidad no lo son.

Un vaso no es reutilizable porque sea más grueso o porque lleve un mensaje sostenible. Lo es si se retorna, se lava y vuelve a circular" Alianza Residuo Cero

Esta entidad alerta de que, en demasiados casos, el vaso reutilizable se ha convertido en un producto que se vende o se cobra a la persona consumidora, pero que no forma parte de un sistema real de retorno, recogida, lavado y nueva puesta en circulación. Cuando esto ocurre, el vaso puede terminar en la basura, abandonado en el recinto o acumulado en los hogares, y deja de cumplir la función ambiental que justifica su introducción.

Que un vaso lleve un lema ecológico no lo convierte en sostenible / Agencias

"Un vaso no es reutilizable porque sea más grueso o porque lleve un mensaje sostenible. Lo es si se retorna, se lava y vuelve a circular. Sin retorno no hay reutilización", afirma Rosa García, portavoz de la Alianza Residuo Cero.

Una obligación legal sin concreción

El Real Decreto 1055/2022, de envases y residuos de envases, establece que, desde el 1 de julio de 2023, los promotores de eventos festivos, culturales o deportivos —tanto públicos como privados— deben implantar alternativas a la venta y distribución de bebidas en envases y vasos de un solo uso, garantizando además el acceso a agua potable no envasada.

La misma norma prevé que, si los promotores optan por vasos reutilizables, estos deben cumplir la norma UNE-EN 13429:2005 sobre reutilización. También establece que, si se cobra una cantidad en concepto de depósito para garantizar su recuperación, deben habilitarse los mecanismos necesarios para devolver dicha cantidad una vez que el vaso sea retornado por la persona consumidora.

Sin embargo, la Alianza Residuo Cero considera que el marco actual “no define de forma suficientemente operativa qué debe ocurrir para que un vaso pueda considerarse realmente reutilizado en los festivales”. Esta falta de concreción permite que la reutilización se reduzca, en muchos casos, a la simple sustitución de un vaso de un solo uso por un vaso más resistente, pero sin garantizar el circuito que hace posible la reutilización.

El nuevo marco europeo

El Ministerio ha publicado una nota aclaratoria en la que indica que el Reglamento europeo 2025/40 sobre envases y residuos será aplicable con carácter general a partir del 12 de agosto de 2026, y que está trabajando en un nuevo real decreto de envases y residuos de envases para adaptar el marco jurídico estatal a ese reglamento europeo y concretar sus disposiciones.

Vasos de plástico tirados en el suelo / Agencias

Para la Alianza Residuo Cero, esta revisión normativa “es la oportunidad para evitar la distribución indiscriminada de objetos de un solo uso queden atrapados en un limbo legal. Entre ellos, los vasos, pero también pajitas, platos y su nueva modalidad de desechables: los vasos de cartón plastificados”.

"La reutilización no es un objeto, es un sistema. Y un sistema necesita retorno, logística, lavado, trazabilidad, información clara y control público", señala Rosa García, de la Alianza Residuo Cero.

La Alianza Residuo Cero y la Plataforma #LeydeResiduosYA han hecho públicas sus peticiones para lograr que estos mecanismos se implanten de manera realmente eficaz. Entre estas reclamaciones figuran:

1. Definir legalmente qué es un sistema efectivo de reutilización.

Los vasos y envases reutilizables solo deberían poder presentarse como tales si están vinculados a un sistema de retorno, recogida separada, lavado o reacondicionamiento y nueva puesta en circulación.

2. Hacer obligatorio el retorno real de los vasos.

Los festivales y eventos deben disponer de puntos de retorno visibles, accesibles, suficientes y operativos hasta el final del evento, de modo que la persona consumidora pueda devolver el vaso sin obstáculos.

3. Garantizar información clara a las personas consumidoras.

Debe indicarse de forma visible si el importe cobrado por el vaso es un depósito retornable, una venta u otro concepto. No se puede presentar como reutilización aquello que, en la práctica, funciona como merchandising o como un producto de un solo uso.

Los grandes eventos son un foco de contaminación por residuos / Agencias

4. Establecer trazabilidad y datos verificables.

Los promotores u operadores deben poder acreditar cuántos vasos se ponen en circulación, cuántos se recuperan, cuántos se lavan y cuántos vuelven a utilizarse.

5. Incorporar inspección y sanciones.

Son necesarios mecanismos de control y un régimen sancionador para evitar que se presente como reutilizable un sistema que no garantiza la reutilización efectiva.

6. Condicionar ayudas, patrocinios y autorizaciones públicas.

Las administraciones públicas que autorizan, financian, patrocinan o contratan eventos deberían exigir sistemas de reutilización reales, auditables y con criterios comunes.

7. Proteger a los operadores y festivales que sí lo hacen bien.

Los sistemas reales de retorno y lavado tienen costes logísticos. La normativa debe evitar la competencia desleal de modelos que utilizan la palabra "reutilizable" sin asumir las obligaciones propias de un sistema circular.

Noticias relacionadas

"Si no somos capaces de garantizar que un vaso reutilizable sea realmente reutilizado, difícilmente podremos construir políticas creíbles de prevención de residuos y economía circular", concluye García.