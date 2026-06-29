Niza gasta 100 millones de euros en aprovechar la temperatura del mar para refrigerar viviendas y hoteles

La palabra talasotermia es aún absolutamente desconocida por el gran público, pero está llamada a convertirse en una tecnología clave en la descarbonización del planeta. En pocas palabras, permite tener aire acondicionado y calefacción simplemente aprovechando la temperatura del agua de mar. Aunque ya ha habido algunas experiencias piloto años atrás, algunas en España, ahora la ciudad francesa de Niza acaba de apostar de manera firme por este sistema, con un proyecto de presupuesto millonario.

La talasotermia es una tecnología que aprovecha la energía térmica del agua del mar para producir frío en verano y calor en invierno. La metrópoli de Niza-Costa Azul ha lanzado esta semana el proceso de licitación para crear una red urbana de calefacción y refrigeración alimentada por el mar que suministre a hogares, hoteles, oficinas y empresas. La inversión estimada se sitúa entre 80 y 100 millones de euros.

El sistema funcionará mediante bombas de calor e intercambiadores que captan la temperatura del agua marina a través de una red de tuberías subterráneas. De acuerdo con las autoridades locales, el objetivo es reducir el uso de combustibles fósiles y estabilizar los costes energéticos utilizando una fuente local y constante de energía.

Miles de viviendas y plazas hoteleras

Una vez en funcionamiento, la tecnología podría cubrir las necesidades de calefacción y climatización de miles de viviendas y establecimientos hoteleros, con tarifas reguladas, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado. Éric Ciotti, alcalde de Niza, se ha felicitado en redes sociales por encontrar «respuestas concretas para descarbonizar nuestro territorio».

Las entidades ecologistas, aunque favorables en principio, han pedido que se realicen estudios de impacto para garantizar que la biodiversidad marina y las áreas protegidas del litoral no se vean afectadas.

El Ayuntamiento ha licitado el proyecto por valor de casi 100 millones de euros / Agencias

El proyecto se enmarca en una estrategia de adaptación al cambio climático en ciudades costeras, cada vez más expuestas a olas de calor intensas y prolongadas. De hecho, la ola de calor que ahora remite ha costado la vida en Francia a decenas de personas. Mónaco fue pionero en la Costa Azul al poner en funcionamiento una red de talasotermia.

También en Cannes

La ciudad francesa de Cannes también está impulsando un proyecto similar, con el que prevé alimentar hoteles y 4.500 viviendas, así como reducir en 6.500 toneladas las emisiones de dióxido de carbono. El proyecto ha de ser una realidad en 2027, con una red de 10 km que también abastecerá al Palais des Festivals y a una treintena de hoteles de lujo.

La experiencia de Mónaco y otros proyectos desarrollados en la Costa Azul han demostrado que la talasotermia puede convertirse en una solución energética viable para áreas urbanas densamente pobladas junto al mar.

Ciudades de Europa, América Latina y el Caribe observan con interés estas iniciativas debido a que comparten desafíos similares relacionados con el aumento de temperaturas, la demanda energética y la necesidad de reducir emisiones.

Cannes, otra localidad donde se impulsa este nuevo sistema renovable / Agencias

El procedimiento no es nuevo: Mónaco calentó su piscina olímpica desde 1963, pero los avances en materiales y controles han reducido costes y espacio. Ventaja clave: el mar mantiene una temperatura estable todo el año (12-25 °C), por lo que el sistema no depende de la radiación solar ni del viento.

Otra experiencia en marcha

En abril de 2024 se inauguró en La Grande-Motte (Hérault) una red que ya da servicio a 16 edificios de viviendas y equipamientos públicos, informa energynews. Según el Ayuntamiento, la experiencia ha supuesto un 10% de ahorro en la factura de la calefacción de los vecinos y se han ahorrado 1.800 toneladas de CO2 cada año. Todo ello, con una inversión de 13,5 millones de euros, de los que la mitad procedían de ayudas públicas.

¿Funciona la talasotermia en cualquier costa? En realidad, no. El litoral atlántico tiene mareas: habría que llevar los tubos varios kilómetros mar adentro para garantizar caudal continuo. El Mediterráneo, casi sin mareas y con aguas relativamente cálidas, es idóneo.

El coste sigue siendo alto: entre 1.200 y 1.800 €/kW instalado, según un estudio de 2023 de la Comisión Europea. Sin embargo, los hoteles ven atractivo el ahorro del 15-20 % en factura y la protección contra la volatilidad del gas.

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