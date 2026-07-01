El Consorci Mare bonificará a 12.200 usuarios por usar la red de ecoparques con descuentos de hasta 100 euros en el recibo de basura

El Consorci Mare, la entidad que trata los residuos de 52 municipios de la Marina Alta, la Baixa y el Campello, bonificará a un total de 12.213 ciudadanos con descuentos en su recibo de basura. Estos usuarios, registrados en el sistema informatizado, han utilizado la red de ecoparques para depositar sus residuos del hogar: ahora el Consorci los bonificará con descuentos de 5 a 100 euros en su recibo.

“Hay que recompensar a los que lo hacen bien, por eso aprobamos por unanimidad en la última junta de gobierno destinar una partida de 110.000 euros para bonificar a los usuarios registrados en el sistema que hayan utilizado la red de ecoparques para depositar sus residuos,” ha explicado el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate. “Me gustaría animar a toda la ciudadanía de nuestros 52 municipios a que se registren en el sistema: solo deben acudir a uno de nuestros ecoparques e instalar nuestra aplicación y así podrán optar a una bonificación a la vez que nos ayudan a cuidar del medio ambiente”.

Como son los 52 ayuntamientos, y no el Consorci Mare, quienes reciben el pago del recibo de residuos, la entidad dará una subvención y el listado de personas a bonificar a cada municipio y deberá ser el propio ayuntamiento quien haga efectivo el descuento a sus habitantes.

Los más implicados: más de 1.400 vecinos bonificados en El Campello

El municipio que lidera en total de usuarios bonificados es El Campello, con 1.408 usuarios que recibirán este descuento. Lo sigue Altea, con 621 vecinos premiados, y cierra el podio Orba, con 520 ciudadanos bonificados. Lo sigue de cerca Gata de Gorgos, que se sitúa en cuarta posición con 519 usuarios a bonificar y Xàbia, con 482 vecinos que recibirán esta reducción en su tasa.

Los municipios más pequeños del Consorci Mare, al tener menos habitantes, son los que han logrado un mayor porcentaje de ciudadanía bonificada respecto al total de población. Tormos se sitúa el primero de la lista, con un total de 196 vecinos bonificados de los 323 empadronados: el 60,6% de su población recibirá esta bonificación. Lo siguen Sanet y Negrals, con un 39,7% de ciudadanos bonificados; Sagra y la Vall d’Alcalà, ambos con un 35% de población que opta al descuento, y finalmente, Sella, con un 31,72%.

¿Cómo optar a la bonificación por el uso de los ecoparques?

Para darse de alta en el sistema de ecoparques, la ciudadanía debe descargar la aplicación móvil Consorci MARE Actais Waste (disponible para IOS y Android ) y darse de alta en su ecoparque más cercano. Así los usuarios podrán llevar un control de los residuos aportados durante el año.

Los ecoparques móviles visitan los 52 municipios del Consorci Mare regularmente. El horario y las ubicaciones de las 3 rutas se pueden consultar en la página web de la institución y en sus redes sociales (@consorcimare).