Identificado por primera vez un dinosaurio en la Antártida, que estuvo cubierta de bosques hace 145 millones de años

Los científicos han identificado por primera vez un dinosaurio en la Antártida, un lugar que hace 145 millones de años estaba recubierto de frondosos bosques y una enorme biodiversidad. Gigantescos reptiles vivían en lo que hoy es un continente helado y, en gran parte, desértico. Pese a la abundancia de dinosaurios en el pasado remoto, no ha sido hasta ahora que la ciencia ha desentrañado a qué grupo pertenecían unos restos concretos.

El fósil, consiste en una vértebra, fue descubierto en una expedición del British Antarctic Survey (BAS) en 1985, pero solo ahora se ha podido identificar como perteneciente a un dinosaurio.

La Antártida posee el registro fósil de dinosaurios más escaso de cualquier continente debido a su enorme capa de hielo, lo que dificulta su exploración geológica. Los fósiles localizados hasta ahora se han encontrado principalmente en dos sitios: la Cordillera Transantártica y la Península Antártica y sus islas adyacentes, que fue donde se halló el resto ahora identificado.

El hallazgo se produjo durante una expedición para analizar las capas de roca de la Península Antártica. Los científicos buscaban principalmente invertebrados como los ammonites, ya que estos se encuentran en todo el registro fósil y ayudan a datar las diferentes capas geológicas.

Del grupo de los mayores dinosaurios que jamás han existido

El fósil es el único del continente hallado en una capa rocosa conocida como la Formación Santa Marta, que data del Cretácico Superior, hace unos 82 millones de años. La roca es marina, lo que significa que el animal probablemente flotó mar adentro tras su muerte y se posó allí, quedando finalmente enterrado y fosilizado en el lecho marino.

El hallazgo fue hecho en los años 80 por geólogos británicos, pero no se ha identificado el animal hasta ahora / BAS

Los científicos coinciden en que esta vértebra perteneció a un animal del grupo de dinosaurios Titanosauria, que incluye a los dinosaurios más grandes que jamás hayan existido, al alcanzar un peso de más de 15 toneladas. Sin embargo, este ejemplar de cuello largo era un juvenil o posiblemente una especie enana, con una longitud estimada de tan solo 6 a 7 metros.

El profesor Paul Barrett, investigador emérito del Museo de Historia Natural de Londres, declaró: «A primera vista, este fósil parece insignificante, pero ocupa un lugar importante en la historia de la exploración antártica, al ser el primer fósil de dinosaurio hallado en el continente”.

La Antártida, cubierta de exuberantes bosques

«En la época en que vivió este animal, sabemos que la Antártida estaba cubierta de exuberantes bosques templados, que proporcionaban abundante alimento a los grandes herbívoros”, añadió.

«Es probable que haya muchos más dinosaurios por descubrir en el continente. A medida que el cambio climático provoca el retroceso del hielo, podríamos encontrar más pruebas de esta biodiversidad del pasado remoto».

Mark Evans, paleontólogo y director de las colecciones y laboratorios geológicos del British Antarctic Survey, afirmó: «Cuando vi este hueso por primera vez en nuestras colecciones hace unos años, sospeché que se trataba de un dinosaurio». Tras examinarla detenidamente, pensé que probablemente se trataba de una vértebra caudal de titanosaurio.

En amarillo, ubicación del dinosaurio identificado / Acta Palaeontologica

«Revisando los cuadernos del autor del hallazgo, vimos que sabía que era un reptil grande, así que es muy especial confirmar su descubrimiento 40 años después. También hemos podido compararla con fósiles de dinosaurios encontrados desde entonces».

Un eslabón perdido en Gondwana

El hallazgo arroja más luz sobre cómo se extendieron los dinosaurios por los continentes australes. Hasta la fecha, no se han encontrado titanosaurios en Australia, y solo existen evidencias limitadas de su presencia en Nueva Zelanda. La confirmación de la presencia de estos animales en la Antártida sugiere que probablemente viajaron a estas zonas, que entonces estaban conectadas. En aquel momento, el continente austral de Gondwana, a pesar de su ubicación en el Polo Sur, era cálido, debido a la intensa actividad volcánica que aportaba CO2 a la atmósfera terrestre.

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