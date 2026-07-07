El Consorci Mare duplica las entradas de residuos a la red de ecoparques respecto a 2025

El Consorci Mare, la entidad que trata los residuos de 52 municipios de la Marina Alta, la Baixa y el Campello, ha presentado el balance del uso de ecoparques móviles durante el primer semestre del año con muy buenos resultados: se han registrado 13.922 entradas, un aumento del 24,78% respecto al mismo periodo de 2025, donde se registraron 11.157 entradas de residuos.

Además, a los siete ecomóviles en funcionamiento este año se suman los dos ecoparques fijos consorciados, el de Pedreguer y Benidorm, que han logrado en el primer semestre del año un total de 19.787 entradas. En solo seis meses, la ciudadanía del Consorci Mare ha realizado 33.708 entradas de residuos en la red de ecoparques completa: el doble que en 2025, cuando solo estaban en funcionamiento los 7 ecomóviles.

“Cuando facilitamos la separación de residuos a nuestros ciudadanos, como hemos hecho poniendo en marcha los ecoparques fijos consorciados de Pedreguer y Benidorm, aumenta el reciclaje en nuestro territorio, y eso lo demuestra los excelentes resultados de la red de ecoparques en este primer semestre del año,” ha señalado el presidente de la entidad, José Ramón González de Zárate. “Aumentamos un 25% las entradas de residuos a los ecomóviles del Consorci y, si contamos con las de los ecoparques de Pedreguer y Benidorm que entraron en funcionamiento a finales de 2025, hemos duplicado el total de entradas de residuos”.

El Campello lidera en uso de ecoparques

Con 1.528 entradas de residuos, El Campello es el municipio con más usos registrados en la red de ecomóviles en el primer semestre del año. También es el municipio con más vecinos bonificados: este año, 1.408 residentes optarán a un descuento en su tasa de residuos.

Le siguen Gata de Gorgos, con 693 entradas de residuos en lo que llevamos de año; Altea, con 669 entradas; Orba, con 625 y, finalmente, Els Poblets, con 537 usos registrados.

¿Cómo utilizar la red de ecoparques?

En la red de ecoparques del Consorci Mare, la ciudadanía puede depositar los residuos del hogar que no tienen cabida en los contenedores de residuos de la calle. Aquí se admiten residuos como restos de poda, aparatos electrónicos o eléctricos, botes de pintura, radiografías, entre otros.

A los siete ecoparques móviles, que visitan semanalmente los 52 municipios consorciados, se han sumado los primeros ecoparques fijos, el de Pedreguer (situado en la calle Vinaters, 4) y el de Benidorm (que se encuentra en la partida Foia del Ca de la carretera de Finestrat).

La ciudadanía puede consultar los horarios, ubicaciones y el listado completo de los residuos admitidos en la página web del Consorci Mare: https://consorciomare.es/

¿Cómo optar a la bonificación por el uso de los ecoparques?

Para darse de alta en el sistema de ecoparques, la ciudadanía debe descargar la aplicación móvil Consorci MARE Actais Waste (disponible para IOS y Android ) y darse de alta en su ecoparque más cercano. Así los usuarios podrán llevar un control de los residuos aportados durante el año.