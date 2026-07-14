La Estación Espacial Internacional se hundirá en el océano en 2028: alertan del impacto ambiental

La NASA prevé desorbitar la estación espacial internacional (ISS) para ‘dejarla caer’ sobre el océano y que se hunda en sus profundidades. Pero los expertos, incluyendo los de un organismo público de EEUU, albergan dudas sobre la idoneidad medioambiental de semejante operación, por el impacto que tendrá sobre los océanos.

La idea es sacar a la ISS de su actual órbita en 2028 acoplándole un Vehículo de Desorbitación, que no deja de ser una nave que, al encender sus motores, arrastrará la estación hacia la atmósfera terrestre para que haga la reentrada y, finalmente, caiga en el Océano Pacífico.

La Ocean Foundation, una organización con sede en Washington, D.C., cuya misión es mejorar la salud de los océanos a nivel mundial, afirma que la planeada desorbitación de la Estación Espacial Internacional "plantea serias preocupaciones para la salud de los océanos que la comunidad espacial no ha abordado adecuadamente", según Mark Spalding, presidente de la fundación.

Además, un informe reciente de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO) apunta a lagunas legales que dejan en el limbo las posibles responsabilidades en caso de accidentes graves. Según el Convenio sobre Responsabilidad Espacial de 1972, si los desechos espaciales que se generan durante la reentrada atmosférica caen en territorio de otra nación o causan daños a propiedades, explicó Spalding, la nación que realizó el lanzamiento debe indemnizar, sin necesidad de probar culpabilidad. «Pero no existe una protección equivalente para el océano», afirmó.

El mar sepultará los restos de la Estación de manera definitiva / Agencias

«En consecuencia, cuando las agencias espaciales controlan dónde caen los desechos, apuntan a alta mar y, al hacerlo, no contraen ninguna obligación legal de pagar la limpieza o la remediación ambiental», explicó Spalding.

El punto Nemo

El lugar elegido para sumergir la ISS es el llamado Punto Nemo, situado en el sur del Pacífico y que es el lugar de la superficie marina más alejado de cualquier tierra firme y, por tanto, de cualquier área poblada. Por ese motivo ha sido con anterioridad el lugar elegido para hundir otros vehículos espaciales por parte de las distintas potencias mundiales. La diferencia con las otras ocasiones es que este será el mayor artefacto que jamás haya reentrado jamás en la atmósfera de la Tierra.

El punto Nemo es el lugar del océano más alejado de cualquier costa / Agencias

El director de la Fundación Oceánica dijo comprender la justificación legítima de seguridad para apuntar al Punto Nemo, el punto de la Tierra más alejado de cualquier zona poblada. «Pero la lejanía del océano de la infraestructura humana no debe confundirse con una falta de valor o vulnerabilidad», añadió Spalding. «El océano y sus criaturas merecen la misma protección que el derecho internacional otorga a los territorios nacionales».

Del tamaño de un campo de fútbol

Respecto a los ecosistemas oceánicos, Spalding pregunta qué sucederá con los ecosistemas marinos y las especies del fondo marino donde aterrizan los restos de la ISS.

«La verdad es que no lo sabemos con certeza. Esto es sumamente preocupante para una estructura del tamaño de un campo de fútbol. Sabemos que no todo se quema durante la reentrada. Los componentes más densos sobrevivirán y llegarán al fondo marino», añadió Spalding.

La Estación está llegando al final de su vida útil / NASA

Spalding afirmó que no se ha estudiado ni divulgado adecuadamente qué materiales específicos y más densos generará la reentrada de la ISS, ni qué daños podrían causar a la vida marina. Esa incertidumbre es, en sí misma, el problema.

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Además, recordó que el recientemente aprobado Tratado de Alta Mar obliga a los países firman a realizar evaluaciones de impacto ambiental para las actividades que puedan afectar al medio marino internacional cuando sus efectos sean desconocidos o poco estudiados, como sería el caso.