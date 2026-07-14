¿Qué les sucede a las ballenas grises? Una mortalidad sin precedentes alarma a los científicos

Algo está sucediendo con las ballenas grises (Eschrichtius robustus), que están apareciendo muertas en un número totalmente inhabitual en las costas de Norteamérica desde hace unos pocos años. La situación empieza a ser tan preocupante que los piden que las ballenas grises sean declaradas especie en peligro de extinción. Además, observan una relación directa entre el cambio climático y el declive de la especie.

En lo que va del año, se han descubierto 10 cadáveres de ballenas grises frente a las costas de la Columbia Británica (Canadá) y 30 en el estado de Washington (EEUU). Investigadores de ballenas afirman que es probable que muchas más hayan muerto sin ser detectadas.

En toda la costa oeste, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) informó que, hasta el 8 de julio, ya se habían registrado 145 muertes de ballenas grises en México, Estados Unidos y Canadá, en comparación con las 179 que se detectaron en todo 2025 y las 61 de 2024. En 2019, cuando el problema comenzaba a manifestarse, 216 ballenas grises aparecieron muertas en las costas.

El mamífero que realiza la migración más larga

El biólogo especializado en ballenas Jim Darling, quien lleva más de 40 años estudiando ballenas, recuerda que las ballenas grises son el mamífero que realiza las migraciones más largas registradas jamás en la Tierra, pues recorren hasta 22.000 kilómetros de ida y vuelta cada año desde sus zonas de reproducción en la región de Baja California, México, hasta Alaska para alimentarse. Esa larga migración primaveral es una época particularmente vulnerable para las ballenas.

Características de la ballena gris / Gobierno de México

En agosto pasado, él y otros dos destacados biólogos especializados en ballenas —uno mexicano y otro estadounidense— escribieron una carta abierta para llamar la atención sobre el problema.

En ella alertaban de que “las ballenas grises están en declive vertiginoso, con una mortandad masiva en toda su área de distribución, individuos desnutridos y delgados, y tasas de reproducción reducidas”.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos estima que la población de ballenas grises disminuyó de aproximadamente 26.960 ejemplares en 2016 a solo 12.950 en 2025.

Se quedan sin alimento

Si bien varios factores podrían estar contribuyendo a esta mortandad, los científicos afirman que probablemente se deba, al menos en parte, al cambio climático. El deshielo del Ártico y el calentamiento de las aguas podrían estar reduciendo la cantidad de pequeños organismos marinos de los que dependen las ballenas para alimentarse.

Paul Cottrell, coordinador de mamíferos marinos del Departamento de Pesca y Océanos de Canadá, está a cargo del equipo que investiga cuando se encuentran ballenas muertas. “Creo que la hipótesis general es que estos animales no están obteniendo suficiente alimento en sus principales zonas de alimentación, que son los mares de Bering y Chukchi”, afirma en declaraciones a CBC Radio.

El cambio climático estaría dejándolas sin los pequeños organismos de los que se alimentan / Agencias

No es la primera vez que la población de ballenas grises se encuentra en una situación crítica. Las ballenas grises del Atlántico Norte fueron cazadas hasta la extinción en el siglo XVIII, mientras que la población del Pacífico evitó por poco el mismo destino.

Esa recuperación fue celebrada como un éxito gracias a los esfuerzos de conservación, incluida la moratoria internacional sobre la caza comercial de ballenas.

Dos grupos en todo el planeta

Darling cree que toda la población de ballenas grises está o podría estar nuevamente en peligro de extinción. Aunque todas las ballenas grises realizan la migración anual desde sus zonas de reproducción en Baja California, México, y la gran mayoría viaja a aguas de Alaska, existen dos grupos más pequeños que viajan y permanecen en lugares diferentes.

Uno de estos grupos, compuesto por tan solo 200 ejemplares y considerado en peligro de extinción, se localiza cerca de las islas Sajalín, en Rusia. El otro, que cuenta con aproximadamente 240 ballenas, permanece en la isla de Vancouver y sus alrededores, así como en el norte del estado de Washington.

“Ese número tan reducido ya cumple por sí solo los criterios para ser considerado en peligro de extinción”, dijo Darling. “Si surge algún problema adicional, como una escasez de alimentos o un derrame de petróleo, o cualquier otra cosa, con tan pocos animales de partida, es probable que el resultado no sea bueno”.

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El Comité sobre el Estatus de la Fauna Silvestre en Peligro de Extinción en Canadá (COSEWIC), un panel independiente que asesora al ministro federal de Medio Ambiente y Cambio Climático, recomendó hace nueve años que este grupo fuera declarado en peligro de extinción. Pero hasta la fecha, Ottawa no ha tomado ninguna decisión.