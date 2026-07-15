La pérdida de abejas alcanza niveles críticos en Holanda: este invierno se perdió el 24% de sus colonias

El declive de las abejas, uno de los principales polinizadores de los que dependen los cultivos mundiales, se está acelerando. La prueba es lo que ocurre en Países Bajos, donde el pasado invierno (2025-2026) se perdió el 24% de las colonias de este insustituible insecto.

Se trata de una tendencia muy preocupante. Este es el cuarto año consecutivo en que la mortalidad invernal ha superado el 20%, según las cifras de la encuesta anual que realizan los apicultores neerlandeses. Los resultados muestran diferencias regionales sustanciales. La región de Groningen registró las mayores pérdidas invernales, con un 41,5 %, mientras que Overijssel tuvo la cifra más baja, con un 16,9 %.

La encuesta anual la realizan investigadores de la Universidad e Investigación de Wageningen (WUR), en colaboración con la Asociación Neerlandesa de Apicultores (NBV), Imkers Nederland, los apicultores biodinámicos (BD-imkers) y los apicultores profesionales (BVNI), en nombre del Ministerio de Agricultura, Pesca, Seguridad Alimentaria y Naturaleza (LVVN).

Las abejas son necesarias para la polinización / Pixabay

Se desconocen las causas exactas de las diferencias de mortalidad que se observan entre las distintas regiones del país, pero el informe considera que es posible que influyan las distintas prácticas apícolas y las condiciones ambientales de cada región.

Posibles causas

La mortalidad invernal tiene múltiples causas. La pérdida de una reina durante el invierno, por ejemplo, es casi siempre fatal para una colonia de abejas. La escasez de alimento, las enfermedades y un mal estado de la colonia antes del invierno también pueden contribuir a mayores pérdidas, afirman los autores.

El ácaro parásito Varroa destructor y los virus que transmite siguen siendo una de las mayores amenazas para la salud de las abejas. Por lo tanto, el control eficaz de este ácaro sigue siendo esencial para garantizar que las colonias lleguen al invierno en buenas condiciones.

Son varias las causas que explican este declive / Pixabay

La encuesta muestra que el 86,9 % de los apicultores holandeses tomaron medidas contra el ácaro Varroa el invierno pasado. Este porcentaje se mantiene en línea con años anteriores: 84,6 % en 2025 y 86,8 % en 2024.

El impacto de la avispa asiática

El posible impacto del avispón asiático en la mortalidad invernal de las abejas melíferas aún no está claro. Esta especie invasora de avispa caza una amplia variedad de insectos, incluidas las abejas melíferas, para alimentar a sus larvas y se está extendiendo por los Países Bajos, como también lo está haciendo en otros países europeos, entre ellos España.

En 2024, casi una cuarta parte de los apicultores (24,7 %) informó de la presencia del avispón asiático en su zona. Para 2025, esta proporción había aumentado a más de la mitad (56,4 %). Aunque su efecto en la mortalidad invernal aún es difícil de determinar, los investigadores prevén que el impacto de esta especie no autóctona aumente aún más en los próximos años.

Este año, 840 apicultores neerlandeses participaron en la encuesta anual COLOSS, que se realiza en más de 40 países. Los encuestados representaron, por lo tanto, casi el 8 % de todos los apicultores de los Países Bajos. Se estima que en los Países Bajos hay alrededor de 11.000 apicultores activos, de los cuales solo una pequeña proporción (2,5 %) depende total o parcialmente de la apicultura para su sustento.

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Más de la mitad de los participantes (55,6 %) informó que todas sus colonias habían sobrevivido al invierno. Al mismo tiempo, el 7,0 % de los apicultores perdió la totalidad de sus colmenas.