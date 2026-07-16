300 millones de trabajadores y una estrategia de décadas: así está disparando China su superficie forestal

China está desarrollando una impresionante tarea reforestadora que comenzó décadas antes de que el mundo fuera consciente de la necesidad de plantar árboles y cuando el cambio climático era aún un perfecto desconocido para la mayor parte de la población. Desde 1978, los sucesivos gobiernos chinos van cumpliendo a rajatabla un programa de largo plazo para frenar el avance de los desiertos y, al mismo tiempo, aumentar la superficie arbolada del país.

El Programa de Bosques Protectores de las Tres Provincias del Norte o la Gran Muralla Verde son los nombres de esta hazaña, que moviliza a millones de trabajadores y devuelve la esperanza a cientos de millones de agricultores y ganaderos que ya daban por perdidos sus terrenos.

Durante mucho tiempo, la sequía, el exceso de pastoreo y una agricultura antiecológica eliminaron la vegetación, dañaron el suelo e hicieron que amplias zonas fueran vulnerables al viento y a las tormentas de arena. Es decir, la desertificación avanzaba de forma implacable. La superficie de tierras desertificadas en el norte de China alcanzó su punto máximo en el año 2000 y, desde entonces, se está reduciendo a razón de más de 1.000 kilómetros cuadrados anuales, según datos publicados por los medios estatales.

De avanzar el desierto a avanzar los bosques

El gobierno chino afirma que la iniciativa lanzada en 1978 ha sido clave para revertir el destino de vastas regiones que abarcan casi la mitad de China, al pasar de una situación de "avance de la desertificación y retroceso de la población" a una de "avance de la vegetación y retroceso de la desertificación". Los bosques plantados por el programa cubren ahora una superficie acumulada de nada menos que 500.000 kilómetros cuadrados. Es una extensión igual a la de España. Otras fuentes, sin embargo, elevan esta cifra hasta los 90 millones de hectáreas.

Una trabajadora explica el programa de reforestación del gobierno / Agencias

"La gran importancia del Programa de las Tres Regiones del Norte radica no solo en la magnitud de la restauración, sino también en el compromiso político a largo plazo que lo respalda", declaró Barron Joseph Orr, científico jefe de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. En declaraciones a Associated Press, afirmó que revertir la desertificación es posible cuando se respeta una estrategia trazada a largo plazo.

Las razones del éxito

El progreso registrado es resultado, por una parte, del esfuerzo de los trabajadores que están en primera línea luchando contra la desertificación y plantando árboles, y, por otra parte, una planificación de alto nivel que incluye una importante inversión estatal, afirmó Zhu Jiaojun, científico del Instituto de Ecología Aplicada de la Academia China de Ciencias, uno de los responsables de la gestión del programa.

Aparte de ello, señaló que el aumento de las precipitaciones en los últimos años en algunas zonas ha facilitado la restauración de la vegetación.

"El éxito en la lucha contra la desertificación se debe al arduo trabajo de la gente y a un poco de suerte con el clima", declaró a AP.

Las tierras desertificadas en China se ha reducido en un 10% de forma global desde el año 2000, pero las áreas de tierras grave o extremadamente desertificadas han disminuido en más del 40%

Según los datos del equipo de Zhu, la superficie de tierras desertificadas en China se ha reducido en aproximadamente un 10% de forma general desde el año 2000, pero las áreas de tierras gravemente o extremadamente desertificadas han disminuido en más del 40%. La cobertura forestal en el área que abarca el programa ha aumentado desde el 5 % que había en 1978 al 14 % en 2022.

En una reciente visita guiada para los medios de comunicación organizada por el gobierno a una zona del desierto de Kubuqi, a unos 800 kilómetros al oeste de Pekín, Yin Yuzhen, de 60 años, relató sus primeros días como trabajadora de replantación, y los describió como "muy solitarios". Trabajando junto a su marido cerca de su pueblo natal, en el vecino desierto de Mu Us, le alegraba encontrarse con cualquier otro ser vivo, comentó. "Incluso el vuelo de un pájaro me hacía feliz", dijo.

El programa involucra a gran parte de la población y es una prioridad del gobierno / Xinhua

Hace cuatro décadas, recordó, la arena solía levantarse con tanta fuerza que dificultaba la visibilidad a corta distancia. "Pero ahora podemos ver el sol. Podemos ver el verde a lo lejos. Podemos ver el camino", dijo Yin.

Ella y su marido trabajan ahora desde el amanecer hasta el mediodía todos los días, cuidando los árboles y reparando o reemplazando los patrones de arena. A ellos se unen sus hijos y, a veces, voluntarios locales.

300 millones de trabajadores

Zhu, el científico, estimó que más de 300 millones de trabajadores rurales han participado en el programa, en su mayoría de forma remunerada y a tiempo parcial, contribuyendo así a la sostenibilidad del suelo y a su propio sustento.

Orr afirmó que los ecosistemas restaurados en zonas áridas pueden volverse cada vez más autosuficientes con el tiempo, pero aún requieren una gestión cuidadosa y una monitorización a largo plazo, cuyo éxito depende de factores como la disponibilidad de agua y la salud del suelo.

El grupo ambientalista Green Camel Bell, en la provincia de Gansu, trabaja para explicar la desertificación y sus riesgos a agricultores y pastores, plantar árboles con ellos en zonas áridas y ayudar a restaurar y mantener la vegetación.

Un área desértica donde se está ejecutando parte del proyecto / AP

"Los esfuerzos para combatir la desertificación y restaurar los bosques deben estar vinculados a los medios de vida locales, para que las comunidades no vean el desarrollo económico y la protección ecológica como una disyuntiva", dijo su fundador, Zhao Zhong.

Pensando en el futuro

Orr coincidió en que los esfuerzos de restauración tienen muchas más probabilidades de éxito si se estructuran para que las comunidades se beneficien económicamente.

Zhu señaló que una cuestión clave para el proyecto es cómo se puede mantener la conservación si se reduce la escala de la intervención humana y la inversión. "Esto es lo que más nos preocupa y también es el mayor desafío", afirmó.

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Yin espera que la generación más joven continúe su labor. "Tenemos que enseñar a los jóvenes a amar esta Tierra. Si la amamos con todo nuestro corazón, la naturaleza nos amará a cambio", dijo.