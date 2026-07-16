La contaminación por plástico ya es, ante todo, un problema de salud, alertan los científicos

La mayoría de la gente piensa que la contaminación por plásticos es un problema ambiental. Y así es, como atestiguan las imágenes de desechos flotando en los océanos, acumulándose en vertederos o siendo ingeridos por animales silvestres. Pero los científicos están confirmando cada vez más que la contaminación por plásticos también se está convirtiendo en un problema para la salud humana. Estas diminutas partículas están presentes ya en multitud de órganos del cuerpo.

Los micro y nanoplásticos se han detectado en el marisco, en agua embotellada, en sal de mesa, en el dentífrico, el polvo de casa e incluso en el aire. Por ello, estas diminutas partículas pueden entrar en el cuerpo al comer, beber o simplemente respirar. Los científicos ya han encontrado microplásticos en la sangre y los órganos humanos, pero aún se sabe muy poco sobre sus efectos a largo plazo en la salud.

Un nuevo estudio de la Universidad de Oklahoma (EEUU) ofrece pistas importantes. La investigación, publicada en Science Advances, sugiere que los microplásticos pueden empeorar el daño hepático, particularmente cuando se combinan con una dieta rica en grasas y colesterol.

El plástico ya está presente en el torrente sanguíneo y en numerosos órganos vitales / Agencias

El hígado realiza cientos de funciones esenciales. Ayuda a procesar nutrientes, almacena energía, elimina sustancias nocivas y produce proteínas importantes necesarias para todo el cuerpo. Mantener un hígado sano es vital para el bienestar general.

Sin embargo, los estilos de vida modernos están ejerciendo una presión cada vez mayor sobre este órgano. Las dietas ricas en grasas poco saludables y calorías han contribuido a que un número creciente de personas desarrolle hígado graso.

Una de las formas más graves de esta afección se denomina esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH, por sus siglas en inglés). En esta enfermedad, el exceso de grasa se acumula en el hígado y desencadena inflamación y daño tisular.

Los microplásticos empeoran el hígado graso

Los investigadores se preguntaron si los microplásticos podrían empeorar aún más este proceso. Por ello, el equipo, dirigido por Tae Gyu Oh, decidió realizar experimentos con ratones. Se centraron en los microplásticos de polietileno, que provienen de uno de los plásticos más comunes del mundo. El polietileno se encuentra en productos que muchas personas usan a diario, como bolsas de plástico, envases de leche y de alimentos.

Los ratones recibieron cantidades iguales de microplásticos durante ocho semanas. Algunos animales consumieron una dieta estándar, mientras que otros siguieron una dieta rica en grasas y colesterol diseñada para imitar el síndrome MASH humano.

Un hombre navegando en un mar de plástico / Shutterstock

Los resultados mostraron un patrón claro. Los ratones expuestos tanto a microplásticos como a una dieta poco saludable desarrollaron un daño hepático mucho mayor que los ratones expuestos a microplásticos pero con una alimentación normal. Los análisis de sangre revelaron que los signos de daño hepático eran más del doble de frecuentes en los ratones que consumían la dieta rica en grasas.

Interfieren en la defensa natural del hígado

El equipo también descubrió que los microplásticos podrían interferir con algunos de los mecanismos de defensa naturales del hígado. En otras palabras, estas partículas no solo podrían aumentar el daño, sino también dificultar la recuperación hepática.

El estudio plantea interrogantes importantes, ya que la exposición a los microplásticos es prácticamente inevitable. Al mismo tiempo, la obesidad y la enfermedad del hígado graso son cada vez más comunes en todo el mundo. Por lo tanto, millones de personas podrían estar afrontando dos riesgos simultáneamente: dietas poco saludables y la exposición constante a diminutas partículas de plástico.

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Aunque estos hallazgos no deben interpretarse como prueba determinante de que los microplásticos causen directamente enfermedades hepáticas en humanos, los científicos creen que la investigación sirve como toque de atención y estímulo para futuros trabajos en esta línea.