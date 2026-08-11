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El Consorcio Terra lleva la educación ambiental a 46 escuelas de verano

El equipo ha impartido talleres adaptados a las diferentes edades, con el objetivo de acercar a los más pequeños conceptos como el compostaje, el reciclaje y la reutilización de forma lúdica

Esta actividad ha contado con la asistencia hasta la fecha de 1.098 niños y niñas de todas las edades, desde infantil hasta primaria.

Esta actividad ha contado con la asistencia hasta la fecha de 1.098 niños y niñas de todas las edades, desde infantil hasta primaria. / INFORMACIÓN

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R. E.

El Consorcio Terra, que gestiona los residuos de 37 municipios de las comarcas de l’Alacantí, el Comtat y l’Alcoià, ha desarrollado talleres y actividades de educación ambiental en las escuelas de verano organizadas por los ayuntamientos y los centros educativos de su área de gestión. En total, el equipo de educación ambiental ha participado en 46 escuelas de verano, con la asistencia hasta la fecha de 1.098 niños y niñas de todas las edades, desde infantil hasta primaria.

El Consorcio Terra ha colaborado impartiendo talleres adaptados a las diferentes edades, con el objetivo de acercar a los más pequeños conceptos como el compostaje, el reciclaje y la reutilización de forma lúdica.

Entre los talleres impartidos a lo largo del verano, se encuentran: “La Yincana del Compostaje”, visitas a la compostera comunitaria, creación de una tote bag a partir de una camiseta, “El Trivial de los Residuos”, “La Eco-Oca” y “Cuentos Ecológicos”, entre muchos otros.

Los municipios de la Mancomunidad del Xarpolar han sido uno de los lugares con mayor actividad, con la participación en 16 escuelas de verano celebradas en localidades como Beniarrés, Lorcha, Gorga, Planes, Alfafara, Fageca, Benillup, Millena, Benimassot, Gaianes, Alcosser, Benilloba, l’Alqueria d’Asnar, Penàguila y Torremanzanas.

Asimismo, cabe destacar la participación del Consorcio en cuatro jornadas de la escuela de verano de la Universidad de Alicante, celebrada en San Vicente del Raspeig, donde se han impartido talleres como el “Mural del Compostaje”, “Cartas del Reciclaje”, “Cuentos Ecológicos” y “El Trivial de los Residuos”.

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