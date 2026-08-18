Comienza la evacuación de ballenas beluga desde el “acuario del horror” en Canadá, donde iban a ser sacrificadas

Ya ha comenzado el traslado de los 34 cetáceos (30 belugas y cuatro delfines) desde el acuario Marineland de Ontario (Canadá), cerca de las cataratas del Niágara, hasta su ubicación definitiva en varias instalaciones de Estados Unidos y España, concretamente el Oceanogràfic de Valencia. Se trata así de evitar el sacrificio de estos animales, que era una de las posibilidades contempladas por los responsables del acuario canadiense tras anunciar el cierre de sus puertas. Son las últimas ballenas que permanecían en cautividad en Canadá.

Cuatro ejemplares de beluga, llamados Caspian, Peekachu, Rain y Secord, acaban de ser enviadas al acuario Shedd de Chicago desde Marineland, después de que un primer grupo de otras cuatro llegara allí el mes pasado.

Operaciones de traslado de una de las belugas / Europa Press

Su salvación ha sido posible después de que el gobierno canadiense aprobara este plan de rescate, evitando así la eutanasia masiva que estaba inicialmente prevista para estos ejemplares.

Múltiples muertes en Marineland

Marineland anunció a principios de 2023 que estaba en venta y cerró al público a finales del verano de 2024. Se trata de un centro conocido por la gran cantidad de denuncias que acumula y por las irregularidades en la gestión de los animales. En este ‘acuario del horror’ 20 ballenas —19 belugas y una orca— han muerto desde 2019, según datos del gobierno provincial.

"Este es un rescate muy complejo y sin precedentes. Nunca se había hecho algo así", dijo Charlie Jacobsma, del Acuario Shedd. Las ballenas han sido trasladadas en arneses especialmente diseñados y contenedores de transporte con temperatura controlada.

Belugas en el acuario del Oceanogràfic de Valencia / oceanogràfic de València

Las ballenas recién llegadas ya se relacionan con otros congéneres en su nuevo hogar. Viven en el mismo espacio que otras tres belugas, e intercambian "señales de afiliación" y sonidos entre sí.

"Las belugas son animales muy sociales", dijo Karisa Tang, veterinaria principal del Shedd. "Fue realmente especial poder ver a algunos de nuestros ejemplares emparejarse con los nuevas".

También añadió que todas las belugas están siendo monitorizadas "hora a hora, minuto a minuto", incluyendo la ingesta de alimentos, interacciones con otros animales y señales de su estado de ánimo, como "nadar de forma relajada".

Belugas en Valencia

Según el plan del gobierno canadiense, las belugas y los delfines serán reubicados en cinco parques marinos: el Acuario Shedd en Chicago, el Acuario de Georgia en Atlanta, los parques SeaWorld de San Antonio y San Diego, y el Oceanogràfic Valencia.

El acuario español tiene experiencia en la acogida de belugas, puesto que desde finales del año pasado cuenta en sus instalaciones con dos ejemplares procedentes del acuario Nemo de Járkov (Ucrania), que se unieron a otros dos que ya vivían previamente en el Oceanogràfic, con lo que son cuatro las existentes en estas instalaciones.

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En todo caso, expertos y entidades ambientales han recordado que los acuarios no son el lugar adecuado para los cetáceos, acostumbrados a vivir en libertad. Por ello, estos colectivos reclaman la liberación al medio natural de estos animales, con el procedimiento adecuado, así como el cierre de los acuarios de España, siguiendo el ejemplo de numerosos países europeos que ya han prohibido la existencia de animales en cautividad para espectáculos públicos, debido al sufrimiento que ello les produce.