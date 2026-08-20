Lanzamiento masivo de pulpos al mar, la fórmula italiana para combatir la invasión del cangrejo azul

El cangrejo azul es una de las muchas especies invasoras que amenazan las aguas españolas, al expandirse por amplias zonas del litoral, humedales y otros ecosistemas en los que desplazan las especies autóctonas. En Italia parecen haber encontrado una solución natural a este problema, que está devastando los recursos pesqueros del país.

Un equipo de la Universidad de Bolonia cree que el pulpo común puede ayudar a controlar la creciente población de cangrejo azul y por ello está liberando miles de ejemplares del citado cefalópodo para salvar la pesca del Mar Adriático.

"Elegimos el pulpo porque, en su hábitat natural, es un formidable depredador de crustáceos", asegura a la agencia AFP Antonio Casalini, uno de los investigadores.

Originarios de la costa atlántica de Norteamérica, los cangrejos azules llegaron al Mediterráneo hace décadas, probablemente transportados a través del agua de lastre de los barcos. Su número se ha disparado en los últimos años, y tanto el gobierno como los pescadores atribuyen este auge al calentamiento de las aguas y el cambio climático.

Preparación de pulpos para liberar al mar en Italia / AFP

Las autoridades de la región de Emilia-Romaña, en Bolonia, declararon el año pasado que esta especie ha provocado daños por casi 17 millones de euros desde 2022.

200 millones de cangrejos en Italia

El grupo de acuicultura y pesca Coldiretti estima que existen unos 200 millones de ejemplares en toda Italia.

"Se lo come todo, incluso las almejas jóvenes que viven en el fondo marino", afirmó Davide Sanulli, pescador y cultivador de mejillones, refiriéndose al cangrejo.

En las zonas lagunares del delta del río Po, "ha provocado una masacre", añadió el hombre de 64 años, que colabora con el proyecto universitario.

Excelentes nadadores y con un peso de hasta 1 kilogramo, los cangrejos tienen pocos depredadores naturales, algo que los investigadores esperan que cambie con la masiva introducción de pulpos.

El proyecto "Octo-Blu", lanzado el año pasado y financiado por la región de Emilia-Romaña, busca aumentar la población de pulpos como contrapeso a cangrejos invasores.

Cría masiva de pulpos

El equipo de expertos cría grandes cantidades de alevines de pulpo en tanques de agua en un laboratorio en la ciudad portuaria de Cesenatico. Cuando han crecido lo suficiente, los pequeños invertebrados se extraen por miles, se colocan en una gran bolsa de plástico y se llevan al mar.

El cangrejo azul también es un problema en España / Agencias

Las crías se liberan cerca de arrecifes submarinos, donde el grupo ha construido refugios artificiales de cemento y arcilla para favorecer su desarrollo.

Desde junio se han liberado unos 80.000 ejemplares, cifra que el equipo de investigación pretende duplicar para finales de agosto, con la esperanza de que muchos de ellos se conviertan en pulpos adultos.

"La idea es establecer una pequeña comunidad cerca de la costa para que pueda combatir mejor la propagación del cangrejo azul", explicó Casalini, técnico en acuicultura.

Dificultades

Sin embargo, el proyecto presenta algunos inconvenientes. Por ejemplo, el pulpo común no suele habitar en las aguas cálidas y arenosas típicas de las lagunas donde el cangrejo azul causa mayores daños, lo que dificulta la eficacia de esta estrategia.

Otros expertos han sugerido que la lubina podría ser más eficaz para combatir los cangrejos, y el equipo de la Universidad de Bolonia también está estudiando las anguilas, que se alimentan vorazmente de huevos de crustáceos, para complementar el trabajo del pulpo.

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"Los cangrejos azules tienen un increíble potencial reproductivo y una alta tasa de fertilidad", declaró Pietro Emmanuele, otro investigador de la Universidad de Bolonia, señalando que un solo cangrejo pone millones de huevos, la mayoría de los cuales eclosionan. Aunque solo algunas crías llegan a la edad adulta, si un pulpo capturara incluso una sola hembra, se notaría la diferencia, añadió.