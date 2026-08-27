El Consorci Mare destinará más de 220.000 euros a una campaña de educación ambiental con el apoyo de la Generalitat Valenciana
Por tercer año consecutivo, la entidad destinará 222.000 euros a la contratación de un equipo de educadores ambientales
Se realizarán acciones en centros educativos y los 52 municipios junto a visitas guiadas al Complejo Ambiental de El Campello
La Comisión de Gobierno del Consorci Mare, la entidad responsable del tratamiento de los residuos domésticos de 52 municipios de la Marina Alta, la Marina Baixa y El Campello, ha aprobado una nueva campaña de educación ambiental. Por tercer año consecutivo, el Consorci Mare ha obtenido una subvención de la Generalitat Valenciana de 220.000 euros, que permitirá a la entidad repetir su ya tradicional campaña de educación ambiental.
“Si queremos seguir reduciendo los residuos destinados a vertedero y aumentar las cifras de separación en origen, debemos seguir apostando por la sensibilización y concienciación ambiental de nuestra ciudadanía,” ha explicado el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate. “Gracias de nuevo al apoyo de la Conselleria y la Generalitat Valenciana, repetimos nuestra campaña de educación ambiental que desarrollará más de 260 acciones en los 52 municipios, incluyendo centros escolares y espacio público, y también incluirá visitas gratuitas al Complejo Ambiental de El Campello”.
Presencia en los 52 municipios consorciados
En esta ocasión, la empresa adjudicataria deberá realizar como mínimo los siguientes tres tipos de acciones educativas: 104 actividades en centros escolares, 104 actuaciones en los 52 municipios consorciados y 60 visitas guiadas al Complejo Ambiental de El Campello. También se exige un equipo de seis educadores ambientales para el correcto desarrollo de las distintas acciones que deberán ser realizadas antes del 30 de noviembre. El objetivo, según González de Zárate, es “seguir trabajando en la separación, mostrando el camino actual de nuestros residuos, y la importancia de reducir y hacer uso de las instalaciones de gestión de residuos para hacer realidad la economía circular”.
El presupuesto base asciende a los 219.929,90 euros, IVA incluido, y en los próximos días la entidad iniciará el proceso de licitación pública. Toda la información estará disponible en el apartado del Consorci Mare del portal Contratación del Estado.
Financiación integral a cargo de la Generalitat Valenciana
La campaña de educación ambiental cuenta con una inversión que asciende a los 222.000 euros de la Línea Nominativa de la Vicepresidencia tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación "Participación en Campañas de Concienciación y Sistemas de Incentivos de la Separación en Origen".
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