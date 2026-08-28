El cambio climático puede triplicar el precio del trigo y aumentar las hambrunas en el planeta

El cambio climático actualmente en curso amenaza con triplicar los precios de uno de los principales cultivos del planeta, el trigo, si las temperaturas globales alcanzan una subida de 3ºC respecto a los niveles preindustriales, horizonte que no descartan los científicos si no se produce un recorte de emisiones. La escasez de agua será el detonante de este fuerte aumento, que abocaría a varios miles de millones de personas a hambrunas y crisis de todo tipo.

El trigo aporta aproximadamente el 19% de todas las proteínas que se consumen a nivel mundial y, junto con el arroz, representa casi el 37% de todas las calorías ingeridas en el mundo. Cuando los precios del trigo se disparan, las familias más pobres del mundo se ven más afectadas, muchas de las cuales se ven obligadas a destinar más de la mitad de sus ingresos a la alimentación.

Entre 2010 y 2020, el número de personas desnutridas en el mundo aumentó de 598 millones a 735 millones, un incremento del 23%. Un nuevo estudio publicado en la revista Earth’s Future sugiere que el cambio climático podría agravar esta tendencia, y que el aumento de los precios del trigo probablemente repercuta en productos cotidianos como el pan, la pasta y los cereales.

La falta de agua suficiente explica el 75% de la subida que experimentará el trigo / Agencias

Las sequías siempre han disparado los precios de los alimentos, pero determinar cuánto daño se debe a la escasez de agua, en comparación con la guerra, el costo del combustible o la mala suerte, resulta una tarea complicada. Para resolverlo, los investigadores crearon un nuevo método para detectar cuándo los problemas hídricos de una región se agravan lo suficiente como para amenazar la cosecha de trigo.

El 75% de la escasez se debe a la falta de agua

El modelo empleado por los científicos para detectar “escasez hídrica severa” está basado en datos de 2000 a 2021 y se probó con los precios del trigo desde 1986. El modelo predijo correctamente la evolución de los precios. Al aplicarlo a los datos de 2022 a 2024, años que se omitieron deliberadamente debido a que la invasión rusa de Ucrania desestabilizó los mercados mundiales de cereales, las estimaciones del modelo difirieron de los precios reales entre un 16 % y un 36 %, lo que demuestra que la guerra y la política pueden distorsionar la tendencia. En general, sin embargo, el indicador de escasez de agua es la causa de aproximadamente tres cuartas partes de las fluctuaciones interanuales en los precios del trigo, incluso después de excluir los mayores picos de precios de las últimas dos décadas.

No todos los cultivos se ven afectados de la misma manera. En esta predicción el arroz apenas se vio alterado por la escasez de agua, ya que este cultivo crece principalmente en zonas con abundantes precipitaciones y gran parte de ellas se riegan. El maíz, por su parte, se situó en un punto intermedio. El trigo fue la excepción, ya que se cultiva principalmente en zonas más secas que dependen de la lluvia en lugar del riego, lo que lo deja mucho más vulnerable ante la escasez de agua.

Para las décadas de 2030 y 2040, se prevé que los precios del trigo serán entre un 50 % y un 70 % más altos que entre 2001 y 2020. Si la temperatura global aumenta 3 °C con respecto a mediados del siglo XX, el modelo estima que los costes del trigo podrían triplicarse en comparación con 2010. Un aumento de 2 °C aún dejaría los precios muy por encima de los actuales, aunque no tan elevados.

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Estos datos demuestran, según los expertos, la urgente necesidad de cortar en seco las emisiones de gases de efecto invernadero para, a su vez, detener el calentamiento global lo más rápidamente posible.