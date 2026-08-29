Los globos pueden dejar de ser un residuo tóxico: una empresaria y una científica se unen para hacerlos biodegradables

Los globos son un elemento inevitable en toda celebración y son símbolo de alegría, pero, una vez que van a parar al medio natural, se convierten en un residuo que puede ser mortal para la fauna. Son elementos que liberan sustancias químicas tóxicas al medio ambiente y tanto las aves como los mamíferos y los animales marinos pueden ingerirlos con facilidad.

Un estudio de 2019 de la Universidad de Tasmania concluyó que los globos eran "el residuo plástico más peligroso" para las aves marinas, con efectos 32 veces más mortales que ingerir plásticos rígidos.

Ahora, sin embargo, investigadoras británicas han encontrado la solución a este problema, pues han logrado fabricar los globos que pueden degradarse en un breve plazo de tiempo.

El invento, llamado ‘Bioloon’, está fabricado con un material que se biodegrada en un plazo de nueve meses. Sus creadoras esperan empezar a comercializarlo en 2028, de modo que pueda ser una alternativa real para quienes no quieren que sus celebraciones se conviertan en un daño medioambiental.

Bioloon: el globo degradable al 100 %

"Hicimos cientos de pruebas. Tuvimos muchos, muchos fracasos", admite Juliana Cumming, doctoranda en el Imperial College London y cocreadora del 'Bioloon'.

Julia Cumming, autora del invento, en el Imperial College de Londres / Imperial College

En un laboratorio de la universidad, la investigadora de 29 años mostró orgullosa a la agencia AFP un matraz que contiene un valioso líquido amarillo. Al solidificarse, se convierte en un material blando y elástico con una textura comparable a la de un globo convencional. Pero hay una diferencia crucial: se descompone por completo en un plazo máximo de nueve meses, a diferencia de los globos tradicionales, según Cumming.

El globo, resaltan las investigadoras, se hincha con la misma facilidad que uno convencional y ofrece sus mismas prestaciones.

Empresaria concienciada

El Bioloon es el resultado de una colaboración público-privada impulsada por Charlotte Melia, empresaria del sector de eventos, que se considera comprometida con el medio ambiente. "Fui organizadora de fiestas durante más de diez años y estaba muy centrada en la sostenibilidad. El último escollo para mí eran los residuos de globos", explica a AFP. "Cada semana montábamos miles de globos para fiestas", cuenta, pero solo estaban allí 'durante unas horas simplemente para explotarlos y tirarlos a la basura'”, añade.

Fabricación del Bioloon / Imperial College

La gota que colmó el vaso fue cuando se dio cuenta de que los globos no eran biodegradables, a pesar de que el embalaje afirmaba que se descomponían "a la misma velocidad que una hoja de roble". Convencida de que era posible una alternativa sostenible, Melia decidió, junto con una socia, aportar 30.000 libras (35.000€) para financiar parte del doctorado de Cumming.

Los globos "liberan sustancias tóxicas en el medio ambiente"

El departamento de ingeniería química del Imperial College estima que cada año se venden entre 20.000 y 25.000 millones de globos en todo el mundo, pero la mayoría de compradores desconocen el impacto ambiental de los globos tradicionales que, pese a lo que anuncian, no se degradan. Varios estudios han documentado el peligro que representan los globos cuando acaban en la naturaleza, especialmente para la vida marina y las aves. No dejan de ser un residuo plástico más, pero al ser blando puede causar incluso mayores daños en determinados animales.

Cumming dedicó tres años a desarrollar su fórmula. El punto de partida es el mismo que el de un globo corriente: látex natural obtenido de la savia del árbol del caucho, originario de la Amazonia, una base que ha cambiado muy poco desde que se inventó el globo en 1824.

Las empresarias Charlotte Melia, a la izquierda, y su socia Christie Molgaard (derecha), impulsoras de la iniciativa / Imperial College

"Para convertir el látex natural en lo que llamamos goma, pasa por un proceso llamado vulcanización con azufre", explica. Ese proceso consiste en añadir "aceleradores de azufre, antioxidantes y activadores al material", lo que "impide la biodegradación de los globos" y además libera "sustancias tóxicas en el medio ambiente".

Esta fase del proceso de fabricación se convirtió en el eje de la investigación de Cumming. "Nuestro globo sigue fabricándose con látex natural, pero lo mezclamos con otro polímero biodegradable y no añadimos ninguno de los aditivos que se utilizan en los globos tradicionales", señala.

Guantes, ropa de látex y condones: ¿lo próximo?

"Así se mantiene la biodegradabilidad", añade, sin querer revelar más detalles del proceso patentado. Según sus creadoras, el Bioloon se descompone sea cual sea el lugar donde termine. Las investigadoras explican que "lo probaron en suelo, agua de mar y agua desionizada".

Noticias relacionadas

"Se degradó en todas esas condiciones y calculamos que se biodegradará en unos nueve meses", explica Cumming. Para Melia, el potencial de esta tecnología va mucho más allá de los adornos festivos y podría adaptarse a productos de uso diario y médico, como guantes domésticos, guantes quirúrgicos, ropa de látex y condones.