42ºC para iniciar septiembre: el calor extremo no se ha ido todavía

Los chubascos y bajadas de temperaturas que se han vivido en muchas partes de España en los últimos días no son, ni mucho menos, el presagio del fin del verano. Por el contrario, durante esta semana aún se prevén temperaturas extremas de 40ºC (e incluso 43ºC) en varios puntos del país.

Una dorsal anticiclónica como las que han favorecido las olas de calor de este verano llega a nuestro país e impulsará masas de aire muy cálidas desde el norte de África, según la previsión de AEMET.

Aunque este lunes las temperaturas aún serán tolerables, la situación irá cambiando de forma progresiva, de tal modo que a partir del miércoles pueden registrarse hasta 41ºC en zonas como el valle del Guadalquivir. Las subidas serán generalizadas.

Ya el martes se esperan 36 y 37 grados en zonas del suroeste español.

Máximas y mínimas previstas para el jueves en la Península y Baleares / AEMET

Sin embargo, se espera que los termómetros alcancen su máxima intensidad el jueves y el viernes. Para entonces, AEMET pronostica máximas de 43 grados en Córdoba o Badajoz y 42 en Jaén o áreas de Sevilla.

En esos lugares se volverán a vivir noches tropicales e incluso tórridas, con mínimas que no bajarán de los 22 y hasta 25 grados. Este último caso se espera en Cádiz o Almería.

Incluso en el norte se superarán ampliamente los 30ºC para el jueves, y se registrarán 34ºC en Lugo, 35 en Vitoria, 39 en Zaragoza o 38 en Lleida.

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Estas altas temperaturas podrán ir acompañadas en muchos casos de episodios de calima en suspensión.