El derretimiento de la Antártida está lanzando al océano cada año 6,5 toneladas de mercurio, peligroso contaminante

El calentamiento global está acelerando la liberación de mercurio que permanecía atrapado desde hace milenios en glaciares y otros entornos helados. La liberación de mercurio (uno de los contaminantes más dañinos del planeta) proveniente del deshielo de los glaciares en la Península Antártica ha aumentado un 550 % desde la época preindustrial, según los resultados de un estudio que acaba de publicarse. Según sus autores, los contaminantes almacenados en cordilleras de alta montaña también podrían acabar fluyendo en el agua medida que los glaciares se derriten y el permafrost se descongela.

Un equipo de investigación liderado por Liu Maodian, investigador de la Facultad de Ciencias Urbanas y Ambientales de la Universidad de Pekín, publicó recientemente un estudio en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias (PNAS), que demuestra que las emisiones humanas y el calentamiento global han acelerado conjuntamente el ciclo del mercurio en la Península Antártica desde la industrialización.

De estar atrapado en el hielo a ser liberado

Los hallazgos realizados evidencian que el calentamiento actualmente en curso está transformando la criosfera de la región, que pasa de ser un lugar donde el mercurio permanece atrapado y ‘secuestrado’ en el hielo, a liberarse al medio ambiente al fundirse las masas heladas donde se encuentra.

La Península Antártica ha sido el escenario del estudio de científicos chinos / Agencias

La Península Antártica, situada en la Antártida Occidental experimenta una tasa de calentamiento excepcionalmente rápida, pues alcanza aproximadamente seis veces el promedio mundial.

El estudio ha desvelado que la tasa actual de acumulación de mercurio en los sedimentos de la plataforma continental estudiada es aproximadamente el doble del promedio mundial, lo que representa un aumento del 160 % con respecto a los niveles preindustriales y convierte a la región en un punto crítico de acumulación de mercurio en el Océano Austral.

Ha aumentado un 550% desde la Revolución Industrial

Liu explicó que los investigadores combinaron registros sedimentarios, el seguimiento de isótopos de mercurio y modelos multimedia para reconstruir lo que está sucediendo. Los resultados muestran que el flujo de mercurio liberado desde tierra firme como consecuencia del deshielo de los glaciares ha aumentado un 550 % desde la época preindustrial, con aproximadamente 6,5 toneladas de mercurio transportadas al océano cada año a través del agua de deshielo y los sedimentos.

Liu recalcó, sin embargo, que este hallazgo se refiere específicamente a la Península Antártica y no debe extrapolarse a toda la Antártida, al tiempo que advirtió del peligro de exagerar los riesgos potenciales.

El calentamiento causado por las emisiones dispara el derretimiento del hielo / RYAN TONG

El mercurio es un contaminante de distribución global con efectos neurotóxicos que puede transportarse a largas distancias a través de la circulación atmosférica, llegando a regiones remotas como la Antártida.

También en las grandes cordilleras, pero menos

Sin embargo, otras partes del planeta podrían estar liberando también este metal pesado a causa del calentamiento global. En concreto, el Himalaya podría afrontar un riesgo similar, ya que la región recibe mercurio y otros contaminantes transportados a través de la circulación atmosférica regional y global, y algunos de estos contaminantes podrían acumularse durante largos períodos de tiempo en la nieve, los glaciares, el permafrost y los suelos de alta montaña, afirmó Liu.

Al derretirse, los glaciares de montaña también emiten mercurio / Agencias

"Sin embargo, las concentraciones de contaminantes en entornos remotos de alta montaña y criosféricos suelen ser bajas, y los contaminantes liberados también se ven afectados por la dilución, la deposición y la transformación", afirmó Liu.

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"Aún es necesario determinar si esto constituye un riesgo ecológico significativo mediante el monitoreo de campo del agua, las partículas en suspensión y los sedimentos antes y después de tales eventos. Por lo tanto, la población no debe preocuparse excesivamente por esta situación", agregó.