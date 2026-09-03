La Sierra de Cazorla recupera el milano real: ya se han reintroducido 230 en los últimos cinco años

Ya son 230 los milanos reales que en los últimos cinco años han llegado al Parque Natural de Cazorla (Jaén) procedentes de Madrid y Mallorca para contribuir a recuperar esta especie. La última tanda, compuesta por 24 aves, llegó este mismo lunes para reforzar este programa impulsado por el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), una entidad conservacionista privada con sede en Madrid.

De los 24 nuevos milanos, quince de ellos proceden del aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, mientras que los otros nueve llegan desde Mallorca. Este grupo protagonizará la undécima tanda de liberaciones de ejemplares al medio natural en Cazorla, donde se está reintroduciendo esta especie en el marco del Plan de Recuperación de las Aves Necrófagas, que lleva a cabo la Junta de Andalucía.

Tras casi seis horas en un vehículo climatizado para garantizar su bienestar, estos animales, que fueron sometidos previamente a chequeos y pruebas clínicas para comprobar su estado de salud, se trasladaron a la "jaula-hacking". Esta instalación de crianza campestre, construida por GREFA en Cazorla, funciona desde 2021 como recinto de pre-suelta para facilitar la adaptación al medio natural de las aves que van a ser reintroducidas.

Más de doscientos ejemplares en cinco años

Transcurrido el periodo de aclimatación y una vez colocados los emisores que permitirán su seguimiento, está previsto que estos 24 ejemplares sean liberados el próximo mes de noviembre.

Recinto donde están los milanos antes de su liberación / GREFA

Con esta tanda, serán 230 los milanos reales que GREFA habrá aportado a este proyecto en los cinco años que lleva de vigencia, procedentes de Mallorca, del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y del hospital de fauna de la propia entidad.

Más de veinte parejas nuevas en Andalucía

La finalidad del proyecto de reintroducción del milano real es recuperar en Andalucía esta especie, que está en peligro de extinción en la región y también en el resto del territorio nacional. En este contexto, GREFA está cumpliendo los objetivos establecidos, puesto que ya son 22 parejas las formadas en Andalucía (treinta en toda España) y han nacido unos cincuenta pollos, de los cuales treinta han sido equipados con emisores GPS.

Uno de los milanos que se liberarán / GREFA

"Para GREFA es una gran satisfacción ver que este proyecto está obteniendo tan buenos resultados y que nuestro trabajo está siendo replicado en otros lugares, con esta y otras especies. Esperamos que continúe esta tendencia, para garantizar la conservación de esta emblemática rapaz", afirma el presidente de la entidad, Ernesto Álvarez.

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Estas cifras constituyen todo un éxito, que ha sido posible gracias al apoyo y la colaboración de la Junta de Andalucía, el Govern balear, la Comunidad de Madrid, AENA, Rewilding Europe, Acciona Energía, EDP Renovables, los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de Andalucía y LIFE Eurokite.