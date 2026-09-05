La Organización Marítima Internacional salva su compromiso de descarbonización de los grandes buques para 2050

La Organización Marítima Internacional (OMI), dependiente de la ONU y que regula las políticas generales de los grandes buques, concluyó ayer su reunión para abordar la descarbonización de las flotas de buques de todo el mundo y logró mantener los objetivos iniciales, a pesar de los intentos de un grupo de países de reducir considerablemente el ritmo de recorte de emisiones. El sector marítimo emite tantos gases de efecto invernadero como todo Japón, por lo que la estrategia de descarbonización que siga dicha industria es seguida de cerca por la comunidad internacional.

Al concluir ayer esta importante reunión de la Organización Marítima Internacional, la Coalición por un Transporte Marítimo Limpio, una ONG especializada en el seguimiento del sector naval, aplaudió el amplio apoyo otorgado por los Estados miembros al Marco de Emisiones Netas Cero (NZF en inglés), que es el acuerdo climático que ya había sido pactado por el organismo de la ONU encargado del transporte marítimo. Tras sobrevivir al intento de varios países de sustituirlo por “medidas alternativas” que rebajaban la ambición ya acordada, el NZF solo necesita su adopción final en la reunión del Comité de Protección del Medio Marino de diciembre.

El acuerdo debe ser ratificado este mes de diciembre / Shutterstock

"El Marco de Emisiones Netas Cero permanece intacto, a pesar de la presión de una minoría de detractores que buscan debilitar la acción climática del sector marítimo, y debe adoptarse sin más demora", declaró Lukas Leppert, presidente de la Coalición por un Transporte Marítimo Limpio.

Los buques emiten tantos gases como todo Japón

El sector del transporte marítimo representa entre el 2 % y el 3 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, al emitir 1.000 millones de toneladas de GEI a la atmósfera cada año, una cifra comparable a la de Japón, el quinto país con mayores emisiones del mundo.

La OMI se ha comprometido a alcanzar el objetivo de su Estrategia de GEI, que supone la descarbonización de los grandes buques del planeta para 2050, con objetivos intermedios de una reducción del 30 % en las emisiones absolutas para 2030 y del 80 % para 2040.

Los cruceros turísticos también debe reducir sus emisiones / Shutterstock

Aprobado en 2025, el Marco de Emisiones Cero (NZF) incluye un "estándar global de combustible" (GFS), que exige a los operadores de buques reducir gradualmente la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por los combustibles marítimos, o de lo contrario, pagar sanciones.

Dicho marco también introduce un mecanismo que asigna un precio a una parte de los gases de efecto invernadero que emiten los buques, lo que proporciona al sector un claro incentivo financiero para reducir las emisiones en consonancia con el estándar global de combustible.

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«El sector marítimo requiere una clara señal regulatoria para la transición, que permita una competencia equitativa a nivel mundial y garantice la seguridad en la planificación para la implementación de soluciones sostenibles», declaró Sönke Diesener, responsables de Transporte Marítimo de la entidad conservacionista NABU, la más importante de Alemania. «La industria ha manifestado su apoyo al Marco de Cero Emisiones Netas de la OMI en el pasado y debe seguir haciéndolo. El NZF está diseñado para adaptarse a diferentes niveles de madurez técnica y disponibilidad de combustible, lo que permite generar señales de inversión fiables para la industria».