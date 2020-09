El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20), líder del mundial de MotoGP, dijo que la clave para pelear por el título será "la constancia" y que, "en el peor de los casos, habrá que luchar por estar entre los cinco primeros, algo que" no ha podido "hacer hasta ahora".

"Tenemos que centrarnos para conseguir esa constancia, ya que no es cuestión de conseguirlo sólo una vez y no va a ser un único favorito pues va a haber una serie de pilotos que van a destacar hasta el final de la temporada y habrá que estar preparados para hacer frente a esa consistencia", resaltó el piloto italiano en conferencia de prensa en el Gran Premio de Cataluña.

Dovizioso, que es líder del mundial con un solo punto de ventaja, dijo que está "muy sorprendido" por ello. "Pero creo que como todos, pues aparte de Austria o Jerez 1, no he conseguido ser fuerte y rápido como en el pasado, y por eso me sorprende liderarlo, pero es un campeonato muy alocado con muchas dificultades y esa es la principal razón de que la puntuación media sea muy baja", señaló.

"Nadie es capaz de ser regular en todas las carreras y parece que la temporada comienza ahora ya que estamos todos muy cerca y las sensaciones con la moto no son las mejores, tenemos que cambiar algunas cosas aunque quedan pocas carreras y es complicado, pero son pequeñas cosas que nos pueden afectar muchísimo", explicó Dovizioso.

"No sé si podremos ser muy competitivos en Barcelona, ya que será muy distinto respecto a Misano. Me gusta este circuito, pero no sé si podremos ser muy competitivos", reconoció el italiano.

Dovizioso señaló que su rendimiento depende de unos cuantos pequeños ajustes. "Sobre el papel es así, pero no sé si es así en la realidad, ya que la forma en que yo freno en mi carrera, sobre todo el año pasado, es algo de lo que ya no me puedo valer, ya no puedo frenar fuerte ni frenar de la manera en que lo tengo que hacer; tengo que cambiar eso y estoy tratando de ajustarme a eso pero no es intuitivo y me resulta difícil dar con el movimiento perfecto".

Sus problemas de adherencia reconoce que son un inconveniente y que si tiene "más dificultades que en Brno, será muy difícil".

"Me imagino que la adherencia será peor que en Misano, sin duda alguna, pero al final no es sólo una cuestión del grado de adherencia, sino una mezcla de distintos aspectos con el neumático que tenemos esta temporada, pues nadie sabe como se va a desenvolver", comentó.

"Tengo que pilotar más fino y más suave, pero es más fácil decir que hacer, tengo que frenar más tarde, frenar menos y con más suavidad, y es algo que resulta muy difícil", destacó "Dovi".

En cuanto a la cita de Cataluña, Andrea Dovizioso aseguró que se siente "muy satisfecho de estar en Barcelona, es un circuito maravilloso, como también Le Mans".

"A nivel teórico no es ningún problema, es más por mis sensaciones con los neumáticos y es en este sentido en el que tengo que mejorar y por eso no he podido estar luchando por las primeras posiciones durante muchas carreras y ese es el problema, obviamente ellos van a ser muy competitivos en este circuito -refiriéndose a sus rivales Viñales, Quartararo y Mir-, pero todo tiene mucho más que ver con mi velocidad, tengo que ser capaz de estar en cabeza de carrera y después ver si podemos luchar", resaltó Dovizioso.